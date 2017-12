Facebook contre Facebook

@L’Astronome

Absolument ! c’est d’ailleurs une marque de fabrique reconnaissable de ce côté de l’Atlantique. Pour mémoire, et pour ceux qui ne lisent plus depuis longtemps, il n’est pas inutile de rappeler que les EU n’ont quasiment rien inventé mais ce sont à 80 % contenté de piller ou récupérer la plupart des grandes inventions et découvertes du 19 et 20ème siècle.

Petits rappels français...

Dans les années 81, avec l’étonnant silence de la Mitterrandie, les américains sont parvenus à entrer au CA de la sté française GenPlus, l’inventeur de la carte à puce bancaire qui fut réalisée grâce à Roland Moréno (mort depuis) et inventeur de la puce. Après quelques manoeuvres bien nauséabonde, les deux ricains ont réussi à éliminer le président de la société, un français qui avait créé tout seul sa société et qui s’est retrouvé en slip et à la rue sans aucune défense du ministère de l’intérieur de l’époque. Les américains se sont appropriés l’entreprise et le business et.... bien entendu, c’était l’objectif, les droits d’utilisation et le brevet de la puce. Je vous laisse imaginer la suite pour la France !

Puis, il y eut Rhône Poulec Usinoir récupéré par l’indien Mittal, ce dernier aidé par la perfide Albion comme toujours. C’est devenu européen avec presque plus rien de français. Puis nous eûmes Alcatel, récemment Alsthom et sous peu vraisemblablement EADS (ex Airbus) va tomber dans l’escarcelle de l’empire.

On peut même s’attendre qu’in fine, les câbles transocéaniques de fabrication française et qui permettent à l’Afrique d’être connectée internet, seront l’une des futures proies des EU, ces derniers ayant, sans aucun scrupule, récupéré comme chacun sait la plupart des grands inventeurs et ingénieurs allemands du Reich pendant que les pays agressés étaient considérés comme futurs petits dominions...

Tout ça pour dire que le Zuckerboy n’est qu’un des symptômes de la véritable nature de l’Amérique du Nord, pseudo pays bâti sur le crime organisé où échoient tous ceux qui ne rêvent que d’une unique chose : amasser du fric en très peu de temps... un objectif d’une très haute élévation spirituelle comme chacun l’aura compris.