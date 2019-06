Facebook : joue à pile ou face-book ?

« Facebook accepte de fournir des données à la justice française en cas de contenus haineux »...« Contenus haineux ? », de l’américain hate speech. Définition :

- désigne un type de discours qui attaque une personne ou un groupe de personnes sur la base de caractéristiques diverses (race, âge, sexe, orientation sexuelle, religion, etc.) [1] ...Oui, etc... « Cette expression très vaste et vague dans sa définition est critiquée comme étant une novlangue, destinée à taire les critiques et les débats sur l'organisation sociale ». [2]

Facebook a accepté de fournir à la justice française les adresses IP des auteurs de propos haineux sur sa plateforme. Jusqu'à présent le réseau social ne partageait ces informations que s'il s'agissait de dossiers relevant du terrorisme ou de la pédopornographie. Depuis deux ans qu’il est aux manettes, macron veut imposer ce qui a été installé aux U.S, à savoir, le fameux patriot act, qui depuis le 9/11 flique tout américain « déviant » et peut bloquer tous ses comptes internet, l’interdire d’accès, le perquisitionner, le poursuivre en justice et l’emprisonner. Il y a déjà l’état d’urgence cheu nous, inscrit dans la constitution, eh bien, comme l’oligarchie l’a appris à ses dépens, les réseaux sociaux échappent à leurs radars, et ainsi organisent au dessus de leurs têtes les manifs, les pétitions, les vidéos et articles critiquant le système, les connections entre gilets jaunes et même les RDV de spectacle de Dieudonné donnés dans des champs, car censurés par des maires plus que coopératifs. Selon le Secrétaire d’État chargé du Numérique, Cedric O, (dit Facebookfayot), il est important de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des citoyens. Ah ! LA protection des citoyen - toyennes... Avec ça, on peut fliquer, contrôler, vérifier, caméras de surveillance partout, écoutes téléphoniques et j’en passe ; à croire que ces « braves gars » du gouv. veulent nôtre bonheur... Malgré nous, béotiens brouillons.(non ! je n’ai pas pensé couillons)

La récente loi sur les fake news ne fait que garrotter un peu plus l’univers de la communication, sachant que absolument tous les medias TV et radio sont contrôlés ou sous tutelle de « personnes de bonne volonté » ; Quant à la presse écrite, sous perfusion grâce aux subventions gracieusement données par le gouv., il n’y a pas un poil de plume d’écrivassier qui dépasse. Il faut donc contrôler Utube, Twitter, Facebook, Instagram et le tour est joué. Et la Macronista s’y emploi full time !

Pour ceux qui comme moi, et nous sommes nombreux à refuser le type de société dans laquelle nous vivons, survivons et dont nous n’acceptons pas les visées d’un futur très proche, très orwellien, il va être de plus en plus dur de pouvoir écrire ce que nous avons à dire. J’ai conscience de mon infinissime voix dans ce grand vacarme, pourtant, je me dois, car je le veux, dénoncer chaque semaine les menées de cette smala qui hypothèque le futur de nos descendants, l’effondrement de notre civilisation, sans parler de l’état de la Terre ; Tel le bon petit soldat parmi énormément d’autres, je l’ouvre... Et eux, veulent que je me taise, en créant des lois sur mesure avec la complicité active des grands magnats des médias. Bientôt, car, c’est aussi une visée, il serait impossible de critiquer la politique colonialiste d’Israël sous peine d’être taxé de propos haineux et antisémites, et cet exemple peut se multiplier à l’infini pour des multinationales telle Monsanto, des personnalités franchement à gerber, ou même des associations caritatives. Se taire ou assumer d’être un haineux... Voila le plan ! Avec nous ou contre nous...

Ce qu’ils oublient ces mécréants (attention, ce terme frôle la haine !!!), c’est que nous aurons toujours un coup d’avance sur eux lorsqu’il s’agit d’Internet. En fait ils vont créer des armées d’internautes qui vont devenir stealth, comme les avions de combats indétectables aux radars. Se prendre une VPN, qui rend l’adresse IP anonyme, ou mieux, le darknet avec Tor et le tour est joué. Il faudra fermer ses comptes des grands réseaux, et se refugier pour les vidéos à poster chez les russes ; la bête noire de macron qui chaque fois qu’il prononce RT ou Spunik en fait une crise d’urticaire, car, là, il se prend le pied de nez de news incontrôlées en pleine poire. Le résultat de tout ce flicage inefficace ? Comme en son temps la loi hadopi me fit bien rire en entendant les questions des journalistes aux députés qui votèrent cette loi, sans y piger que pouic 2.0... Le piratage continua bon train, jusqu’à l’avènement du streaming, qui vit les Torrents devenus obsolètes... Cette nouvelle loi Facebook, fera que de plus en plus de citoyens honnêtes rentreront dans le monde de la clandestinité du darknet et certains, sûrs de ne plus être localisés se lâcheront pour dire et faire encore pire qu’aujourd’hui. C’est comme le boomerang du mec du début du film un Diner de cons ; ça revient droit sur le crane sans crier gare !!!

A l’ère d’internet, voir de tels ignares décalés, hors sol, hors siècle, voulant contrôler le bouzin reviendrait afin de supprimer la pollution, d’interdire la bagnole d’un claquement de doigt et retourner à la carriole traînée par une bourrique, ou encore mieux, la chaise à porteur...

Dans ce monde en mouvement, on ne sait plus qui est véritablement chèvre et qui est véritablement... facebouc ?

Georges Zeter/juin 2019

Vidéo de RT. France

https://www.facebook.com/RTFrance/videos/601604807016292/