Facture de gaz : 330 000€ pour une boulangerie allemande !

« Ils sont fous ? », a déclaré le propriétaire Eckehard Vatter, qui dit avoir 14 jours pour payer la facture. « Il y a un an, nous payions 5 856 € par mois en frais de gaz pour nos gros fours et notre chauffage », a-t-il ajouté.

M. Vatter a déclaré que son nouveau fournisseur d’énergie ne lui a pas donné de raison pour l’augmentation de 1 200 % du prix.

D’autres pays sont concernés par cette hausse exceptionnelle

De plus, la boulangerie de M. Vatter étant considérée comme une « entreprise artisanale » en vertu du droit commercial, il ne peut recevoir aucune aide de l’État. Il affirme avoir payé 19,9 millions d’euros d’impôts ces dernières années, selon ReMix.

Il y a près de trois semaines, nous avons noté que des Européens choqués avaient posté des photos virales de factures énergétiques absurdement élevées.

Quelques jours plus tard, le gouvernement allemand a annoncé un plan d’aide de 65 milliards d’euros pour protéger les citoyens et les entreprises de la hausse vertigineuse des coûts énergétiques. L’accord, qui porte le total des mesures d’aide à près de 100 milliards d’euros depuis le début de la guerre en Ukraine, a été conclu par la coalition tripartite au pouvoir en Allemagne, composée des sociaux-démocrates de M. Scholz, des Verts et du parti libéral FDP.

Parmi les mesures phares, on trouve des paiements uniques à des millions de retraités vulnérables et un plan visant à écrémer les bénéfices exceptionnels des entreprises énergétiques.

En bref, une nationalisation rampante du secteur de l’énergie.

Et quelques jours après l’annonce de ce plan, le ministre de l’Économie Robert Habeck a promis d’aider les petites et moyennes entreprises.

« Nous allons ouvrir un large parapluie de sauvetage », a-t-il déclaré lors d’un discours prononcé le 8 septembre à Berlin. « Nous allons l’ouvrir largement pour que les petites et moyennes entreprises puissent y entrer ».

À moins que vous ne soyez une boulangerie classée dans la catégorie des « entreprises artisanales ».

Qui aurait pu voir cela venir ?

In 2018, President Trump slammed Germany for being dependent on Russian gas.



Today, Russia has cut off gas supplies to Europe and household energy bills may surge by $2 trillion. pic.twitter.com/LNs0RcaOm3

— Daniel Turner (@DanielTurnerPTF) September 14, 2022