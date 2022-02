Nous sommes aujourd’hui le 23 février. Nous avons encore des bombardements. En tant qu’enfant du Donbass, dramaturge et écrivain, j’ai toujours prôné la paix.

Pendant tout ce temps, j’ai essayé de sensibiliser l’Europe, l’Amérique et l’Ukraine. J’ai essayé de dire que nous avons tous besoin de cieux paisibles. J’ai beaucoup d’amis en Ukraine, ce sont tous des gens merveilleux et gentils et je les aime beaucoup, mais malheureusement, ils ne sont pas entendus comme moi. Maintenant, sont au pouvoir en Ukraine, ceux qui ont tué mon peuple pendant la Grande Guerre Patriotique. Juste parce qu’ils ne parlent pas et ne pensent pas comme il faut. Ceux qui ont torturé et cousu des étoiles jaunes sur leurs vestes, les ont gazés dans des chambres.

Maintenant, je suis à Lougansk. C’est ma ville natale bien-aimée, et c’est la deuxième fois dans ma courte vie que j’y ai vécu un bombardement. Oui, j’ai très peur car je ne suis qu’une enfant. Mais je ne peux pas me taire quand nos villes sont bombardées avec une telle brutalité, quand des groupes subversifs y sont envoyés et que des attentats terroristes sont commis. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des citoyens de républiques qui ont fait leur choix. J’ai pris ma décision. Un écrivain doit s’exprimer en temps de guerre.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider