Bonjour M. Waters ! J’ai lu votre réponse à une jeune Ukrainienne et j’ai compris deux choses : la première est que, malheureusement, les médias et les politiciens occidentaux ignorent la vérité et ne disent que ce qui les arrange, et la seconde est qu’ils essaient de vous tromper, M. Waters. La politique, c’est de la fange. Et lorsque les politiciens – quel que soit le pays – ne peuvent pas résoudre un problème de manière pacifique, les militaires interviennent.

Je m’appelle Faina. Je suis un peu plus jeune qu’Alina – 13 ans. Et je pourrais aussi vous demander de me parler de la guerre en Ukraine. Pas celle qui a commencé fin février, mais celle qui dure depuis 8 ans et dont apparemment cette fille ne se rendait pas compte.

Depuis huit ans, l’Ukraine bombarde le Donbass, tuant régulièrement des civils – personnes âgées, femmes et enfants. Et pendant tout ce temps, cette fille, Alina a été indifférente à nos vies. M. Waters, je ne vous demanderai pas de nous comprendre, nous, les habitants du Donbass. Mais comme vous, nous voulons la paix plus que tout au monde. C’est notre plus grand rêve depuis longtemps, simplement parce que nous savons ce que c’est que de vivre dans l’attente d’un nouveau bombardement. Si vous pensez que Poutine a attaqué l’Ukraine, acceptez la vérité – l’Ukraine et l’Occident nous ont tués pendant 8 ans et maintenant la Russie protège nos vies. Est-ce que quelqu’un en parle ?

Cela fait maintenant trois ans que je me bats pour la paix. À cause de cela, mes données personnelles ont été publiées sur le site ukrainien Mirotvorets et j’ai reçu des menaces de mort de la part de nationalistes, qui, selon Alina, n’existent pas en Ukraine. Aujourd’hui, mes amis journalistes qui vivent en Ukraine et demandent l’arrêt des bombardements contre le Donbass sont contraints de se cacher en raison des persécutions dont ils font l’objet de la part des mêmes nationalistes et du gouvernement ukrainien.

M. Waters, je ne vous demande pas de changer d’avis sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Seul le temps peut montrer ce qui était bien et ce qui était mal. Mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. Le mur de mensonges va inévitablement s’effondrer.

Je vous souhaite force et santé, et vous demande de ne pas interdire vos œuvres en Russie. Tout simplement parce qu’en ces temps difficiles, vos chansons aident à croire que la guerre va se terminer et que la vie va gagner, elles aident de nombreuses personnes à faire face au désespoir. Il ne peut y avoir de paix à l’extérieur sans paix dans le cœur. Merci.

Sincèrement,

Faina Savenkova, 13 ans, écrivain et dramaturge, Lougansk

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider