Faina Savenkova a écrit cet essai intitulé « Les destins oubliés », à l’occasion du 9 mai, le jour de la Victoire, pour garder vivante la mémoire de ses ancêtres et soutenir ceux qui sont encore en vie.

En feuilletant de vieux albums de famille, je fixe les visages sur les photos, jaunies par le temps. Des gens ordinaires, sans particularité. Je ne connais même pas la plupart des personnes dont la vie est dépeinte dans ce film froid. Comme je ne connais pas la raison pour laquelle ils sont apparus à cet instant figé du passé à côté de mes proches, quelles routes les ont réunis. Des destins différents, presque oubliés et perdus quelque part dans les pages de l’histoire. Une histoire qu’ils ont créée ensemble, en sacrifiant parfois non seulement leur nom mais aussi leur vie.

Mon arrière-grand-mère est née et a passé son enfance loin à l’ouest de Lougansk, de l’autre côté du Dniepr. Trois sœurs qui ont grandi trop tôt pendant la guerre. Des enfants laissés sans parents et survivant dans des conditions inhumaines sont une réalité cruelle de tous les jours. Mon arrière-grand-mère est morte il y a 2 ans. En 2014, alors qu’elle regardait un reportage sur la marche aux flambeaux en l’honneur de Bandera à Kiev, elle s’est contentée de dire : « Pourquoi n’ont-ils pas tous été tués en 1945 ? ». Ma grand-mère savait de quoi elle parlait : à cause du brouillard, ceux que l’on appelle aujourd’hui les héros de l’Ukraine n’ont pas atteint leur village. C’est grâce à cela que mon arrière-grand-mère et ses sœurs ont survécu. Et que je suis moi-même en vie.

Aujourd’hui, j’ai du mal à comprendre comment les efforts de nombreux témoins de la Grande Guerre patriotique pour rétablir la paix dans leur pays natal, leur vie même, soient réduits en cendres et soient devenus sans valeur en quelques années seulement. Comment rester indifférent devant de vieilles photos de ses arrière-grands-parents ? N’y a-t-il aucun désir de comprendre pourquoi ils sont devenus ce dont nous nous souvenons : forts, aimants et appréciant les choses simples ? En niant, en réécrivant leur passé à notre guise, ne trahissons-nous pas non seulement nos ancêtres, mais aussi nous-mêmes ?

Je n’ai pas vraiment de réponse à toutes ces questions. Je ne pense pas que beaucoup d’autres personnes en aient non plus. Mais ce que j’ai, c’est la conviction que les erreurs du présent seront corrigées avant qu’il ne soit trop tard. Et une fois encore, Kiev honorera la mémoire de ceux qui ont libéré cette ville, et non de ceux qui ont assassiné ses habitants. Le lien entre les générations réside dans la recherche de la paix et de sa création pour le bonheur de leurs enfants, et non dans la volonté de tout détruire. Il me semble que c’est la chose la plus importante à retenir à la veille du jour de la Victoire. Et n’oubliez plus jamais cela.

Faina Savenkova

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider