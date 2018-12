Faire de cette colère une chance… de tout comprendre ?

Lundi 10 décembre il y a eu un léger incident,... Voilà, Emmanuel m'avait demandé de lui ré-écrire son texte et de lui apporter, mais au moment du tournage comme j'étais occupée avec le poseur de moquette (il est vraiment tatillon cet homme là !), c'est Alexandre qui s'en est chargé. Vous ne le savez pas mais quand il n'a pas ses lunettes il n'y voit pas à 15 centrimètres, et ce zigoto a pris sur le bureau le texte que j'avais retoqué (il était vraiment très mauvais, le résultat à la caméra est catastrophique !) Je tenais à rectifier l'erreur. Mea culpa comme on dit. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas trop rigueur. Merci pour votre compréhension. Brigitte

Françaises, Français,

Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Les évènements de ces dernières semaines dans l’Hexagone et les Outre-mer ont profondément réveillé la nation. Ils ont mêlé revendications légitimes et un enchainement de violences logiques puisque mon objectif non avoué et pour lequel vous avez lors des dernières élections donné votre assentiment est de diviser pour mieux régner, avec une police aux ordres, et un soutien des forces armées européennes. Et je veux vous le dire d’emblée : je continuerai sans aucun scrupules.

Nous avons tous vu le jeu des médias opportunistes qui ont largement profité de votre colère sincère pour vous manipuler. Nous les avons vus tenter de vous faire passer pour des extrêmes et inciter l’opposition à récupérer votre soulèvement pour vous pousser dans vos retranchements.

Sachez que votre liberté n’existe que sur le papier, car dans les faits, vous êtes toutes et tous des esclaves qui s’ignorent.

Et quand on resserre un peu plus les chaines, que la liberté cesse, alors la violence est une réaction naturelle.

Mais rassurez-vous je n’aurai de cesse de la combattre avec tous les moyens à ma disposition, et ils sont nombreux, pour vous faire ravaler votre colère.

Une colère certes légitime, puisque celle-ci découle des nombreuses injustices, des différentes manipulations et propagandes finement orchestrées par un système corrompu depuis des décennies.

Je prends évidemment ma part de responsabilité. Je suis comme la plupart de mes prédécesseurs un excellent officier de ce système qui ne dit pas son N.O.M.

Nous, hommes et femmes politiques, acteurs économiques, médiatiques, ou religieux, œuvrons consciemment ou inconsciemment pour ce grand projet mondial. Un projet qui bouleversera le monde en profondeur, pour enrichir celles et ceux qui le méritent et mieux vous asservir.

Vous le couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin.

Vous mères de familles célibataires, veuves ou divorcées qui n’avaient plus d’espoir.

Vous retraités modestes qui avez ruiné votre santé.

Vous les fragiles, les handicapés, les oubliés, les effacés.

Je veux ce soir être clair avec vous. Si j’ai finement préparé mon arrivée au pouvoir en utilisant le système politique en place, c’est précisément parce qu’on m’a demandé de détruire les avancées sociales de ce pays. Ce pays qui possède des richesses incroyables. Ma légitimité je ne la tire d’aucun parti, mais seulement de Jacques Attali qui a su me placer au bon endroit, au bon moment.

Nombre d’autres pays traversent ce même mal-vivre et il est de mon devoir de faire en sorte que la France ne soit plus une preuve vivante que la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité peuvent encore exister.

Je veux que le peuple se divise parce qu’un peuple qui s’unit contre un pouvoir illégitime et corrompu ferait courir le N.O.M à sa perte.

Je le veux aussi parce que je suis narcissique, égocentrique, peut-être même pervers et que je ne ressens aucune empathie pour les personnes en souffrance.

C’est donc en toute logique que je vous annonce ce soir que vous continuerez vos vies de misère.

Vous serez encore et toujours des esclaves.

Concernant vos revendications et votre volonté d’agir politiquement dans le pays, je vais m’assurer de vous empêcher de vous réunir en assurant moi-même la coordination du processus et ce afin de pouvoir poursuivre les directives du N.O.M.

Vous reprendrez le cours normal de vos vies, sans respect pour vous et vos familles. Car il en est ainsi.

Seul 1% de la population compte, c’est celle qui dirige le monde.

Mon seul souci c’est votre (r)éveil.

Mon seul combat c’est de vous voir consommer toujours plus.

Notre seule bataille c’est d’anéantir votre envie de vous émanciper par la peur de tout perdre.

Vive le Nouvel Ordre Mondial. Vive moi.