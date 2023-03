Faire payer les riches. Liberté, égalité, fraternité

Bonjour @César JULES

Merci pour le « j’aime vos longues explications ». Je tente d’être aussi complet et concret que possible en espérant ne pas être trop long«

Concernant votre exemple sur HK, quel est finalement votre message ? Conclure qu’objectivement la pollution ne nuit pas à la durée de vie, et donc que les « savants » qui disent le contraire agissent par idéologie et non d’une manière scientifique. N’est ce pas un peu osé ? Allez vous proposer le développement de la pollution en France pour étendre la durée de vie des français ?

Concernant le viatique, déjà de nombreux échanges sur le sujet.

Toujours ok avec vous pour donner aux jeunes plus de chances de bien démarrer dans la vie.

Toujours ok pour donner un pouvoir d’achat »aux vieux« , mais pour moi d’un montant lié au travail, a la contribution de chacun à la production nationale (bref au total cotisé)

Mais vous savez que si vous maintenez le »superbrut = netpayé« , vous avez un GROS problème d’équilibre des comptes. Pour être plus convaincant, vous devriez développer une simulation du financement de votre viatique (environ 600 milliards euros annuel), plus éducation 80Mad, plus armées 65Mad, plus plus plus ...

sans oublier que l’écart »superbrut/net payé" finance aussi la santé 200 mad, le chomage 50 mad, etc.

Même si vous doublez la TVA (250 mad), comme vous le proposez, cela ne fait que 500 mad et c’est insuffisant.

Bons calculs et au plaisir de voir les nouvelles solutions.