Faisons la guerre à la guerre pandémique

Après dix-huit mois de terrorisme sanitaire, l'essentiel de la saga pandémique tient dans ce constat élémentaire : la grippe du COVID-19 a offert l’opportunité au Grand capital mondialisé d'accélérer ses préparatifs de Guerre…en rameutant la populace tétanisée sous prétexte de la protéger des dangers d’un virus « échappé » d’un laboratoire de recherche militaire d’armes biologiques meurtrières. (1)

Dans le camp prolétarien on devrait cesser de déblatérer et de spéculer à propos de l'existence d'un virus – de la propagation de l’épidémie – de l’efficacité de ces vaccins expérimentaux patentés – de l’utilité des restrictions et des confinements déments – de la finalité des mesures de traçage et de contrôle des citoyens. Ces débats nous éloignent de notre tâche essentielle qui est de nous opposer aux préparatifs de guerre démentiels. (2) https://les7duquebec.net/archives/266817

Le succès tout relatif de l’establishement gouvernemental et patronal à imposer la paralysie de l’économie - les confinements déments - les restrictions futiles - les masques inutiles - les couvre-feux désastreux - les vaccins expérimentaux dangereux et les mesures de traçage et de contrôle social reflète deux aspects de la crise économique, sociale et politique :

1) la puissance déclinante des rapports de production capitaliste sous la maîtrise exclusive du Grand capital mondial dont l’État national est le chien de garde bancal.

2) Cet insuccès reflète également le niveau de méfiance et de défiance des populations vis-à-vis des "élites" (intellectuels godillots, politiciens larbins, scientifiques corrompus, bourgeois précarisés, journalistes stipendiés, médias à la solde), une engeance totalement déconnectée de la réalité désespérée des populations paupérisées qui ne souhaitent pas servir de chair à canon dans ce nouvel affrontement qui oppose l'empire déclinant (Empire Étatsunien-OTAN) à l'empire du prétendant (Empire chinois - Alliance de Shanghai).

Cette guerre de succession impériale est la conséquence banale du développement inégal et combiné du mode de production et de l'économie capitaliste en débandade. C'est une contradiction dans le camp ennemi. Le Grand capital mondial tente d’enrôler et de militariser les populations terrifier – ce que nous appelons "les préparatifs de guerre mondiale" qui s'amorce par cette guerre virale (COVID-19) dont l’oligarchie au pouvoir semble avoir perdu le contrôle...

Marc Faber, un spéculateur boursier renommé, déclare : « Je pense qu’une fois que cette histoire de Covid19 sera terminée, l’élite, ceux qui font de l’argent, ira à la guerre. C’est la dernière recette pour maintenir l’unité de la population. » Marc Faber prévient « Une fois le COVID terminé, les élites entreront en guerre » – les 7 du quebec (3).

L'aspect positif de la première phase de cet affrontement de classe opposant le camp prolétarien (quelques milliards de travailleurs – esclaves salariés) au camp du Grand capital mondial (environ 2000 milliardaires et leurs exécutifs corporatifs), c'est que cette étape nous permet de reconnaître les partisans des deux camps et de rassembler nos alliés pour créer le « Front uni anti-guerre ».

Plus cette pandémie s'éternise et s’enlise et plus les États bourgeois, les prétendues « élites », les larbins politiciens et leurs patrons de l'industrie de l'information, alliés aux secteurs lucratifs du Big Pharma et des GAFAM, exposent leur fourberie, perdent la confiance de la population et exaspèrent la résistance qui se radicalise. (4) Cette solidarité populaire renforcée est risquée pour les ploutocrates au pouvoir.

Pendant ce temps, les organisations politiques de gauche comme de droite collaborent pour servir le Grand capital et miner l'unité de la Résistance qui se forge à travers le combat spontané. Bien sûr, le prolétariat internationaliste devra régler ses contradictions non antagonistes avec la petite et la moyenne bourgeoisie nationaliste…celle qui résiste du moins … ou alors nous devrons chasser ces faux alliés.

D’ores et déjà nous devons nous réjouir de l’expansion internationale du combat populaire contre les préparatifs de guerre. Sans qu'aucune organisation populiste ne coordonne l'action de résistance mondiale, spontanément, des militants de tout horizon - suivant leurs orientations - s'unissent sans condition dans leur "Refus global" de cette guerre génocidaire et en définitive contre cette civilisation capitaliste destructrice. (5) https://les7duquebec.net/?s=nous+sommes+en+guerre

Il importe peu que certains "refusnicks" formulent différemment leurs revendications… ils construisent tous le « Front uni antiguerre ». Ce qui importe, c'est que chaque résistant rend problématique les préparatifs de guerre de la bourgeoisie.

Il est de notre devoir militant de suggérer les objectifs de la présente étape de cette guerre de classes et de proposer des tactiques qui unissent et renforcent le camp prolétarien du « Front uni antiguerre » (6) « Nous sommes en guerre » : Docteur Louis Fouché présente quelques actions de résistance à l’État totalitaire – les 7 du quebec

a) l'objectif de la présente lutte populaire est de contrecarrer les préparatifs de guerre. Nous saluons toute manifestation - toute action - qui affaiblit notre ennemi impérialiste (nous saluons la victoire de la Résistance nationaliste afghane. (7) Résultats de recherche pour « afghanistan » – les 7 du quebec

b) La population de chaque pays mène ce combat stratégique selon ses choix tactiques. (8) Que pouvons-nous apprendre de l’Australie et de l’Afghanistan sur l’hystérie Covid en Occident ? – les 7 du quebec

c) Ne laissons pas les partis politiques s'emparer du leadership de notre lutte.

d) Faisons la guerre à la guerre.

NOTES



Lorsque l’épidémie de Covid-19 est survenue, le docteur Richard Hatchett était devenu le directeur de la CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) ; une association créée au Forum de Davos et financée par Bill Gates. C’est Hatchett, le premier, qui a utilisé l’expression « Nous sommes en guerre », reprise par son ami le président Emmanuel Macron. C’est lui qui a conseillé de confiner les populations saines comme il l’avait imaginé 15 ans plus tôt dans le cadre de la « guerre au terrorisme ». Anthony Fauci, quant à lui, était toujours à son poste. Il avait détourné de l’argent fédéral pour financer des recherches illégales aux États-Unis. Elles ont été réalisées pour lui au laboratoire chinois de Wuhan. Normalement, les professions médicales auraient dû se soulever à nouveau contre le confinement obligatoire des personnes saines. Il n’en a rien été. Massivement, elles ont considéré que la situation exigeait de violer le serment d’Hippocrate. Aujourd’hui, les pays occidentaux qui ont appliqué les conseils du docteur Hatchett et ont cru aux mensonges de Gilead Science ont un bilan terrifiant de cette pandémie. Les États-Unis ont 26 fois plus de décès par million d’habitant que la Chine. Et leur économie est dévastée. Du 11-Septembre à la Covid : le refus du débat, par Thierry Meyssan (voltairenet.org) : https://www.voltairenet.org/article214001.html Sous le thème de l’urgence climatique : https://les7duquebec.net/archives/266817

