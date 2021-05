Faisons le point après dix-huit mois de guerre virale expérimentale

Les puissances impérialistes s’affrontent sur tous les fronts dans une guerre concurrentielle permanente pour la conquête des marchés et le contrôle des ressources – y compris des ressources humaines (force de travail) – afin de rescaper leur profitabilité déclinante.

Le capitalisme c’est la guerre virale, bactériologique, chimique et numérique

Dans cette guerre acharnée - désespérée - ces puissances développent de nouvelles armes létales de types nucléaires – technologiques – spatiales – numériques (Internet) – bactériologiques et virales https://les7duquebec.net/archives/257512

Les médias d’information alternative diffusent depuis des mois des articles identifiant 42 laboratoires de recherche militaire, soi-disant de haut niveau de sécurité de type P4 – pour la création d'armes de tuerie de masse dont le laboratoire de Wuhan (franco-chinois) est un exemple dramatique. À ce jour, une douzaine de pays hébergent ce type de laboratoires militaires de développement d’armes virales.

Depuis le début de l’hystérie pandémique (décembre 2019) nous avons publié une cinquantaine d'articles présentant l'hypothèse que le virus Sars-Cov-2, une arme virologique de faible létalité – se soit échappée ou ait été exfiltrée (? ??) du laboratoire P4 de Wuhan en Chine : https://les7duquebec.net/?s=laboratoire

En décembre 2019, cette "échappée virale expérimentale", volontaire ou accidentelle, peu importe, a fourni l'opportunité aux puissances totalitaires, et à leurs États vassaux, de mettre au point leur stratégie de défense face à une éventuelle guerre virologique mondiale. Depuis, l’humanité tout entière vit les affres de la crise pandémique du coronavirus et ses suites (confinement, couvre-feu, état d’urgence totalitaire, chômage forcée, famine, lois liberticides, désespoir, maladie mentale et terreur sanitaire, etc).

Pour comprendre le terrible danger qui pèse sur la tête de milliards d’individus victimes potentielles d'une guerre bactériologique, il importe peu de savoir qui de la Chine, de la France ou des États-Unis, a tiré la première salve de cette guerre expérimentale. Chacun de la douzaine de pays hébergeant un laboratoire de développement d’armes virales à « gains de fonctions » est susceptible un jour « d’échappé ou d’exfiltré » un de ces virus meurtriers que des apprentis sorciers – docteurs Fol-amour et scientifiques démoniaques – auront concoctés.

À compter de décembre 2019, la Chine, première puissance contaminée par l’arme Sars-Cov-2, a imposée l’état d’urgence totalitaire sur son territoire afin de mobiliser toutes ses ressources humaines et médicales pour faire face à cette menace invisible. L’État totalitaire, première étape de préparation de la guerre bactériologique – les 7 du Québec https://les7duquebec.net/archives/264076

Puis, la Chine a commencé à organiser son économie de guerre afin de mobiliser toutes ses ressources économiques pour contrer cette offensive non conventionnelle et incontrôlable. En parallèle à ces efforts politiques, économiques, sociaux et sanitaires, la machine médiatique de propagande ne ménageait pas ses efforts pour diffuser la doxa officielle élaborée par « la police de la pensée ». Dans une guerre totale, le moral de la populace, à l’arrière du front, est un facteur déterminant pour la victoire du contingent. D’autant plus que dans cette guerre d’un genre nouveau ce n’est pas la piétaille en uniforme qui est la cible des armes génocidaires, mais la population civile et particulièrement les plus vulnérables. Les guerres modernes, avec leurs armes discrètes (bactériologiques, virales, chimiques, numériques, technologiques) ressemblent à des guerres civiles dont les états-majors ne sauraient fixer le front de la confrontation, car une fois la bombe chimique lâchée dans la nature – dans la population cible – l’assaillant n’en contrôle plus la diffusion qui, comme nous avons pu le constater avec la pandémie du Covid-19, se propage sur l’ensemble de la planète, aussi bien chez l’assaillant que chez ses concurrents. https://les7duquebec.net/archives/264043

C’est ici que les grandes puissances impériales ont à nouveau recours aux laboratoires de Big Pharma, aux scientifiques, aux chercheurs et aux experts des laboratoires militaires pour développer des armes de défense antivirales appelées « vaccins ou thérapies géniques », une façon de poursuivre la guerre concurrentielle en espérant en réduire les inconvénients pour son propre contingent. Une douzaine de vaccins ont été développés à la hâte par les multinationales du Big Pharma pour contrer le Covid-19 et ses variants… avec plus ou moins de succès comme chacun sait. https://les7duquebec.net/archives/264183 et https://les7duquebec.net/archives/264199

Vous aurez constaté que chacune des grandes puissances totalitaires et la quasi-totalité de leurs vassaux ont suivi, avec plus ou moins de bonheur, la même stratégie que la Chine dans leur préparation-participation à cette phase Un de la guerre virale expérimentale. Les lois de l’économie politique s’appliquent inexorablement à tous les pays capitalistes. Voilà le fil d’Ariane qui relie les organismes mondialistes (OMS, ONU, FMI, OMC, BM, UE) et tous ces pays qui, tout en conspirant entre eux, ne peuvent faire autrement que d’appliquer les lois de l’économie même si cette conjoncture singulière les tétanise.

Ce ne sont pas les « complotistes-conspirationnistes » qu’il nous faut démasquer et contrer, mais les fauteurs de guerre virologiques ayant pignon sur rue, à commencer par ces politiciens larbins de la gouvernance corrompue et les charlatans médicaux et sanitaires stipendiés par Big Pharma, et par les GAFAM, ainsi que ces experts des laboratoires militaires dits « à gain de fonctions mortelles » et leurs patrons.

ANNEXE

Nouveau développement, la revue scientifique Science a publié le 13 mai 2021 une lettre signée par une vingtaine de chercheurs américains réclamant une enquête sur les origines du Sars-Cov-2. Les scientifiques sont des apprentis sorciers qui mènent ces recherches démentielles pour créer des armes bactériologiques dont ils ne contrôlent même pas les paramètres et ne connaissent pas le « contrepoison ». Le crime n’est pas d’« échapper » le virus maléfique, mais de l’avoir fabriqué. Ces 20 chercheurs demandent aujourd'hui une enquête pour se défausser. Il serait préférable qu'ils réclament la fermeture de ces 42 laboratoires militaires. Voilà, selon nous, le véritable enjeu de la phase Un de cette guerre sanitaire mettant aux prises le grand capital mondialisé et le prolétariat international à conscientiser.

Notes

