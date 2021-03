Faisons pièce à l’identité numérique

En 2004, je travaillais dans un grand ministère régalien sur un système d'information où j'étais affecté à des questions de signature et d’archivage électroniques. A cette époque, un autre grand ministère, tout autant régalien, avait en projet la mise en place d’une carte d’identité numérique et biométrique (qui s’appelait « Inès » me semble-t-il). Le projet était très avancé, et sans grande difficulté technique. Mais il achoppait sur un écueil : son acceptation par les citoyens qui y voyait un dangereux recul de leurs libertés et un pouvoir démesuré donné à l’Etat. Pourtant, la parade avait été trouvé : afin de forcer les français à utiliser un aussi dangereux instrument de flicage, digne d’un régime totalitaire, ledit ministère avait imaginé que seuls les détenteurs de ce bracelet électronique pourraient faire les démarches administratives « en ligne » via l’une des puces présentes dans la carte. Pour les autres : rendez-vous dans les préfectures et autres services de l’Etat (qui ferment les uns après les autres) et qui vous accueillent seulement les matins (hors week-end et mercredi) entre 9h30 et 11h. Autre proposition avancée pour forcer « l’acceptabilité » : mettre deux puces. L’une contenant des données « anodines » (telles que celles que l’on rencontre sur nos actuelles cartes d’identité et dont plus personne ne se demande de quel droit l’Etat les possède et en fait usage) et une autre, accessible uniquement aux forces de l'ordre et à la justice, contenant toutes les données considérées comme « sensibles » (biométriques essentiellement). Bref tout ce qui est nécessaire pour avoir une emprise absolue sur chacun, mais avec le degré de retenue dans la mise en place de mesures liberticides, qu’affectionnent la CNIL et les autres « régulateurs » en tout genre, dont le but est qu’on étale à l’infini le supplice ; ce qui donne à la fois bonne conscience et permet de se dire qui si toutes blessent, seule la dernière tue, et que ce n’est pas celle-là qui aura tué.

Le projet fut finalement abandonné avant de trop attirer l’attention sur les desseins totalitaires de l’Etat et de la gestion des populations derrière cet anodin bout de plastique (déjà au format « carte de crédit »). Nous étions en 2004-2005, et les smartphones et autres réseaux sociaux, n’avaient pas encore produit les ravages que l’on connait sur l’intelligence de ceux, que l’on pouvait encore, appeler des citoyens. Beaucoup de monde s’émouvait alors à l’énoncé des mots « libertés publiques » et ce en dépit de l’instrumentalisation (déjà) des attentats de 1995 et de la maternelle de Neuilly.

Nous sommes en 2021. Le terrorisme et le COVID ont coulé sous le pont des principes républicains. Les habitants de la « Start-up Nation France », gavés de séries débiles et d’inepties « en 140 caractères » ont oublié jusqu’au principe même de ce qui fut leur Nation. Ils ne savent plus ce que signifie un frontispice et ont du mal à décoder les mots qui y sont écrits. N’allez surtout pas parler avec un « covidiot » de liberté. Il vous répondra : égalité de tous devant le vaccin et fraternité des piqués… Bref la population française est mûre. Mûre pour le meurtre rituel de ses libertés.

Après un an de confinement aussi absurde qu’inefficace, nous y voilà. Et c’est au plus sot des ministres qu’échoit le bonheur de nous enfermer dans la dictature numérique. La fourbe Schiappa a donc présenté – en catimini – l’expérimentation du bracelet électronique généralisé dans le département de l’Oise, avant sa diffusion nationale. Ce que j’adore, dans notre époque, c’est cette capacité à se moquer de nous en permanence, à manipuler le doigt d’honneur avec une finesse macronienne sans que personne trouve à y redire. A chaque nouvelle avancée du totalitarisme numérique, on nous refait le coup de « l’expérimentation » qui, si elle déroule bien, sera « généralisée ». Depuis le temps qu’on « expérimente », en avez-vous vu souvent des « généralisations » qui n’ont pas eu lieu ? Les seules qui n’ont pas été généralisées, l’ont été pour de pur motifs techniques, jamais au motif de l’opposition des citoyens. Vous pouvez manifester tant que vous voulez contre le mouchard électronique Linky, faire des collectifs de citoyens, vous ne risquez pas d’être entendu. Tout au plus c’est l’amende qui vous guette.

Nous aurons donc la carte d’identité électronique expliquée par les informaticiens-journalistes (ou l’inverse) qui se gobergent, pour en parler, de termes qui ne veulent rien dire et qui jargonnent à qui mieux-mieux. Soyez heureux : la carte d’identité « embarque des données numériques et doit servir de socle à la future identité numérique sécurisée de l'État ». Pour arriver à quel port, mystère ? Mais nous avons le bonheur de savoir que ces données seront « sécurisées », et vont sûrement terminer, via un port informatique, dans les bases de données de la Police, qui sera bien vous tracer et faire de vous un prisonnier numérique, pardon : un individu dont le crédit social dépend de ses actions et de son intégration dans la société numérique qui est la notre, comme on dit dans le patois moderne (et faute comprise, mais qui se soucie encore des accents circonflexes ?) Oui mais un prisonnier libre de préférer « insta » à « tiktok » lors de son prochain confinement. On voit, à ce genre de détail, que la civilisation progresse.

La conception de la démocratie actuelle, vue par nos maîtres auto-élus, est que nous n’avons pas notre mot à dire sur ce qui nous concerne. Il vous est demandé, veules citoyens, de mettre un bout de papier périodiquement dans une urne afin de choisir celui de vos candidats-maîtres que vous préférez entre celui qui veut vous bouillir ou peut-être celui qui préfère vous rôtir ; et, bien sûr, vous devez « faire barrage » lorsque cela est nécessaire. Rousseau avait vu juste. Mais qui lit encore Rousseau ?

Singulière vision de la maturité démocratique et de l’esprit politique que l’on prête aux citoyens. Posez-vous une simple question : quand vous a-t-on demandé votre accord sur la numérisation de nos vies ? Quand vous a-t-on demandé votre avis sur l’utilisation des réseaux sociaux ? Quand vous a-t-on demandé votre avis sur la nécessité d’avoir une adresse mél ou un numéro de téléphone portable pour immatriculer un véhicule ou aller chez le médecin ? Quand vous a-t-on demandé votre avis sur la nécessité que l’Etat fournisse vos données de santé à une multinationale américaine, laquelle a pour fondateur un homme qui promeut la vaccination, surtout là où et quand elle n’est pas nécessaire ? On pourrait continuer à l’infini. Mais la réponse est toujours la même : jamais. Jamais, on ne nous a rien demandé. Toujours, on nous a imposé, via des « comités consultatifs », dont l’inénarrable « comité consultatif national d’éthique ». Participer c’est accepter vous dirons les sociologues. Donc la question n’est jamais : « êtes-vous pour ou contre ? » , mais : « à quelles conditions êtes-vous prêts à accepter ? »

Voici donc, qu’en l’an de Grâce 2021, on va nous imposer un bracelet électronique. Que l’on va, encore un peu plus, faire de nous des prisonniers numériques. Un affreux bout de plastique qui contiendra des données « infalsifiables et sécurisées » (puisque biométrique), contenant donc tout ce qui est nécessaire à savoir ce que nous sommes et auxquelles, naturellement, la police aura accès quand bon lui chante. Le piège électronique se referme de plus en plus sur nous. L’infâme dictature des « bons sentiments », celle des tribuns manichéens, l’emporte lentement mais sûrement. Nous ne sommes plus qu’un troupeau qu’il faut discipliner toujours plus pour son « bien », sous des prétextes tous plus fallacieux les uns que les autres, des petits moutons qui bêlent « il faut bien » et qui le veut bien. Dans la France contre les robots (bréviaire que tout homme épris de liberté devrait lire et méditer), Bernanos rappelle qu’au début du XIXème siècle, on pouvait faire un trajet entre la France et l’Amérique en ayant sur soi, comme seul viatique, de quoi payer le billet de transport à la compagnie Transatlantique. Il était, à cette époque-là, inconcevable qu’un agent de police vienne demander à un homme un bout de papier pour prouver son identité. Il aurait risqué au mieux de se faire rosser, au pire de le payer de sa vie.

A l’orée de la célébration des 150 ans de la Commune, il serait bon que nous nous rappelions que nous sommes des Français, et pas seulement une masse informe, tout juste bonne pour le charnier numérique. « Ma traçabilité, c’est ma gueule » disait un éleveur de mouton qui s’opposait au puçage de son cheptel. Il faut refuser le monde numérique, et cette carte d’identité numérique, qui n’est qu’une ruse des dominants pour accroitre encore leur pouvoir, instaure ce qui ressemble, de plus en plus, à une dictaure et resserrer, toujours davantage, le filet numérique qui étrangle nos vies.