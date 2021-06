Fake News 10

Le président Macron est poursuivi en justice pour non-respect des règles de distanciation physique en période épidémique : il a approché sa joue trop près de la main d'un citoyen furieux ! Un témoin déclare d'ailleurs : "Le président s'est approché de la foule, puis j'ai vu ce gars faire un geste barrière."

L'auteur des faits serait Damien T., un passionné du Moyen-Âge. Il a déclaré : "Je me suis approché du président pour engager une joute verbale, puis, tout d'un coup, je ne sais ce qui m'a pris, j'ai pensé aux tournois équestres et je lui ai jeté le gant pour lui lancer un défi ! Mais, euh... j'avais oublié que j'avais pas de gants... Nonobstant, j'assume mon geste : je suis prêt à jouter à cheval contre le président, lance à la main, ou avec l'arme de son choix puisqu'il est l'offensé, épée, fléau ou masse d'armes !" et devant soixante millions de témoins. Interrogé par notre journaliste - stagiaire, - l'Élysée n'a pas souhaité commenter.

L'agresseur a été poursuivi à son tour pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lors des récentes polémiques police-justice, on nous a expliqué que la prison étant criminogène, le but des lois est de permettre autant que possible des peines de substitution. L'agresseur, sans casier, non fiché, a donc été condamné à quatre mois de travaux d'intérêt général, genre nettoyer un parc, aider des victimes de violence, voire casser des cailloux.

Ah non, tiens : il a pris quatre mois ferme... Je dis rien, on ne commente pas une décision de justice.

L'Otan s'est enfin trouvé une raison d'être. Rappelons que, depuis la disparition de l'URSS et le retour de la Russie au capitalisme, les USA cherchent désespérément une justification au maintien de l'Otan (Macron lui-même, peu suspect d'anti-américanisme, a parlé de « mort cérébrale ») – d'où le coup d'État ukrainien, peu concluant.

Mais dans un rapport interne on voit qu'ils ont eu l'Idée du siècle (21e) : étendre le domaine d'activité à... ben, à un peu tout et n'importe quoi, en un véritable inventaire à la Prévert : « l'espace extra-atmosphérique » (nettoyer les débris de satellites ?), « climat et défense verte » (les GI vont planter des arbres ?), « pandémies et catastrophes naturelles » (réparer les dégâts des frappes chirurgicales ?), « la sécurité humaine et les femmes » (surveillance des conjoints violents ? Sorties scolaires ?). Et enfin, « le sud », mission qui nous laisse perplexe, tant elle est imprécise : s'agit-il du nettoyage des plages, de la dépollution de la Méditerranée, du sauvetage des migrants, de cours de plongée bénévoles par les « marines » ? On n'en saura pas plus...

Bon, on trouve toujours des teigneux qui ne comprennent rien au monde moderne, y compris chez nos officiers supérieurs - ils l'ont fait savoir dans une tribune.

Laissons là ces râleurs, on l'a compris : rien ne sera impossible au nouvel OTAN à tout faire, véritable couteau suisse en moins neutre, l'Organisation de Toutes les Activités Nature !

L'Ukraine avait décoré le maillot de son équipe de foot d'une carte incluant la Crimée et surtout d'un slogan que nos médias qualifient pudiquement de « nationaliste » ou « patriotique » - comprendre "néonazi"... Car pour les Russes, « Gloire à l'Ukraine ! Gloire aux héros ! » se réfère clairement aux bataillons ukrainiens ayant combattu les Soviétiques durant la Seconde guerre mondiale, coupables au passage de pas mal de massacres de civils. Ces slogans et ces références néonazis sont d'ailleurs devenus très tendance en Ukraine mais passent curieusement inaperçus de nos médias. Néanmoins, la polémique menaçant de devenir envahissante, l'Ukraine a cédé et sacrifiera la moitié du slogan tant aimé, ne gardant que « Gloire à l'Ukraine ! » La Russie s'est déclarée satisfaite.

C'est un principe à généraliser, d'une grande sagesse. Prenons par exemple le salut hitlérien « Heil Hitler ! » Chacun sait que si vous le lancez dans une réunion d'anciens combattants, un repas familial ou une synagogue, vous jetez un froid à congeler un déporté... Mais lancez seulement la moitié la plus consensuelle, « Heil ! » - ça passe plus facilement. Essayez à l'occasion, avec votre belle-mère juive... Succès garanti !