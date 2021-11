Fake News 12

La fabrique du consentement

Jaloux ou Inspiré par le coup médiatique réalisé par le dictionnaire Le Robert en acceptant « iel » dans sa nouvelle édition - un pronom très contesté, - le Larousse envisage de promouvoir « celzéceux », une forme courte de l'expression « celles et ceux », devenue un automatisme un rien pénible chez nos politiciens et nos journalistes.

Par exemple, cela donnerait : « Iels seront nombreux, parmi celzéceux qui aiment la langue française, à se woker pour la déconstruire ! »

(Traduction : « Ils seront nombreux, parmi ceux qui aiment la langue française, à s'éveiller pour la moderniser ! »)

Ne vous wokez pas ! Euh... je veux dire, ne vous moquez pas, moi non plus je ne maîtrise pas encore le sujet.

Quant au pronom neutre, nous l'avons déjà, on l'a déjà. Il suffit d'étendre son usage : on sont allés au cinéma !

« Ô tempora, ô mores ! » Après les femmes « libérées » - qui déjà intimidaient nombre de mecs virils, - voilà qu'arrivent les femmes « éveillées », des êtres étranges venus d'ailleurs (essentiellement des USA) qui annoncent vouloir nous déconstruire ! Y a quand même de quoi être terrifié : comment draguer un être – charmant au demeurant – sachant que certains membres du genre veulent vous faire on ne sait trop quoi ? Comment concilier le romantisme qui sommeille en tout homme avec l'image de la déconstruction des vieilles barres HLM des années Pompidou ? Ou celle de votre petit-neveu déconstruisant son Lego avec une jouissance un brin sadique ? Passé un certain âge, il est difficile de s'adapter. Et voilà que les méthodes d'approche (la parade nuptiale en termes savants, bien que les ambitions des prétendants soient souvent plus modestes que le mariage...), ces méthodes parfois un peu lourdes des beaufs ne sont plus acceptées par la société. Un grand nombre d'hommes ne savent plus s'y prendre avec la gent féminine et s'interrogent, ils demandent à leur pote - qui en règle générale n'en sait pas plus que eux.

- C'est vrai que la main aux fesses conduit en taule ?



- Je crois que oui.



- Et les nichons ?



- Les deux ? Oui, j'crois bien qu'oui, mais un seul, chais pas.



- Mmm. Et ouvrir la porte, jeter des fleurs, passer derrière pour mater son cul, tu sais - la galanterie, tout ça...



- Non, là ça va.

Je me permets donc d'aider ces déclassés à faire leur mise à jour, s'ils espèrent un jour aller au reboot de leur rêve... par exemple sur le coup de la panne ! Un classique, certes, peut-être trop connu mais surtout en passe d'être considéré comme une agression sexuelle... Donc attention, technique à manier avec subtilité. Par exemple, préparez une vraie panne (avec un coupe-circuit) et assumez les conséquences en cas de ratage : appel à un taxi, dont vous réglerez galamment les frais (oui, quand même, ne soyez pas radins dans l'échec), appel à votre assurance, marche éventuelle, si de surcroit vous avez simulé une panne de portable ! Car en cas de plainte, prétendre avoir réparé facilement votre voiture sera suspect. Mais les risques sont à la mesure du résultat : quelle religion offre le paradis sans efforts ?

Une fois en panne, attention, le plus dur reste à faire (non, je parle pas de ça), si d'habitude vous (pas vous, hein, le beauf lourdingue) enchaînez par un baiser rapidement plaqué et une main baladeuse tout aussi empressée : danger ! Déconstruisez le truc. Les yeux dans les yeux, penchez-vous trèèèès lentement vers la belle, ça lui laisse le temps de vous flanquer une baffe, signifiant ainsi que vous devrez payer un taxi, deux taxis même parce qu'elle ne voudra pas que vous montiez dans le sien...

Bon, le physique c'est une chose, mais la langue, c'est tout aussi important – je parle du langage, hein, pas de votre habileté linguale ! Si votre standard, c'est « Tu la sens ? », danger ! Ça passera très mal devant le juge et dans les médias... Par solidarité machiste, je vous donne un truc : en cas de pépin, soutenez mordicus (pas mordicul, hein ? À ce stade, c'est un délit) que vous avez dit « Tu consens ? » et que la demoiselle a mal compris ! Je conseille d'ailleurs d'avoir dans la boîte à gant un formulaire de consentement ; ainsi, lorsque vous embrassiez trop virilement la dame, votre main gauche s'apprêtait en fait à saisir le formulaire et lui en faire la surprise.

Dans le feu du moment tant attendu, peut-être êtes-vous allé jusqu'à lâcher : « Tu la sens, ma grosse queue ? » Mon conseil entre beaufs : soutenez obstinément que vous avez dit « Tu consens, ma grosse ? Que je t'embrasse ? » mal prononcé sous l'effet d'une violente émotion - d'où le malentendu... Attitude certes peu galante, mais c'est ça ou la prison.

Dernière possibilité, dans l'air du temps, si vous en avez les moyens : envoyez votre avocat porter à l'élue de votre cœur un bouquet de fleurs, auquel vous aurez agrafé une invitation au restaurant, avec soirée selon affinité, à contre-signer en double exemplaire. C'est beaucoup de tracas, je le concède, mais en ayant l'esprit tranquille, votre côté lourdingue sera moins perceptible durant cette soirée romantique, et vous n'aurez peut-être nul besoin du coup de la panne, malgré son charme désuet. Pour ceux qui manquent de finesse, judiciariser la drague, c'est la seule solution ! Vous serez même en avance sur votre temps et sur les Américains !

Les féministes auront peut-être été choquées par nos conseils, libre à "ielles" de prodiguer leurs propres recommandations – non genrées de préférence ! De mon temps, certaines femmes avaient osé le faire : « Déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite... »

« Je t'emmènerais en voyage (…) je t'offirais de beaux bijoux »

Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, faut avoir les moyens ! C'est comme une maîtresse à poil sous un manteau de fourrure : faut d'abord offrir le manteau... En location, ça gâche le fantasme ! Eh oui, la lutte des classes, toujours...

Revenons un peu à la politique, même si nous en sommes gavés en ce moment, avec deux scoops.

Les candidats à la présidence, respectueux des valeurs de l'UE et de la France, solidaires des lanceurs d'alerte qu'un récent décret prétend protéger, vont inclure dans leur programme électoral une offre d'asile politique à Julian Assange. (À moins qu'ils n'en aient rien à fiche de nos valeurs...)

Politique encore : la France va demander à l'UE de nouvelles sanctions contre la Russie, en raison des troubles qui agitent la Guadeloupe et la Martinique – la présence de Russes en short et chemises hawaïennes a été confirmée par l'Otan, la Pologne et les pays baltes.

Et pour finir, une vraie info : l'Ukraine est devenue officiellement le pays le plus pauvre d'Europe. Encore un succès pour les USA et l'UE...