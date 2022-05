Fake news 15 (guerre en Ukraine : y en a warre !)

Lorsque avant l'invasion Macron a été reçu par Poutine, les médias se sont moqués de la longueur de la table, beaucoup trop grande, puis de la table, beaucoup trop petite, où Poutine discutait avec son ministre de la défense. L'UE a donc fini par envoyer au Kremlin un mémorandum indiquant les dimensions idéales d'une table de travail, ainsi qu'un guide des bonnes manières. Ces Russes alors, faut tout leur apprendre...

Avant les canons Caesar ou les drones tueurs, les pays européens ont d'abord refilé aux Ukrainiens le vieux matos soviétique en leur possession... au motif que c'était plus facile à utiliser pour eux (sympa !), et à répar... euh... entretenir.

Y a même quelques Ukrainiens naïfs qui se sont fait refiler une mitrailleuse Gaitlin de la guerre de Sécession, présentée comme une arme non conventionnelle à balles perforantes. Et un autre a acheté fort cher un lance-balles ultramoderne à un Anglais sympathisant de la cause ukrainienne, avant de comprendre qu'il ne lançait que des balles de tennis ! En rafales, certes, mais quand même...

Le dernier missile balistique Sarmat - qui peut porter 2000 fois Hiroshima mon amour, tu te rends compte ? - a été surnommé Satan 2 par l'Otan et la presse occidentale, qui n'hésitent devant rien lorsqu'il s'agit de diaboliser la Russie et Poutine... Mais pourquoi tant de timidité ? Quand on tient une idée, il faut la développer : ainsi, la Russie peut être appelée l'Enfer, Poutine le Diable ou Cheitan, et les soldats russes, qu'on ne peut plus appeler les Rouges ou l'Armée rouge depuis la fin de l'URSS, deviendraient des Diablotins, la mer d'Azov - la mer Rouge... Ah zut ! Y en a déjà une, ça marche pas à tous les coups. Inversement, dans le camp du bien, les Ukrainiens deviennent des Anges... et Zelensky Dieu ! Euh... non, n'exagérons pas, Dieu n'a pas de compte offshore.

Macron a donc été élu président des USA, euh... non, de l'UE, ah non, il l'était déjà, attendez, je crois que oui - de la France, c'est ça. Nous avons donc fait barrage à l'extrême droite en France, tandis que nous, USA, GB et UE, avons financé, armé et formé des bataillons d'extrême droite en Ukraine ! Comme les USA avec les talibans...

En Lettonie, le délit opinion a été créé : toute personne manifestant un soutien quelconque à la Russie peut perdre sa nationalité. L'UE réfléchit à généraliser l'idée et à proroger l’interdiction de Sputnik et RT.

Ailleurs, c'est assez diversifié : musiciens et sportifs russes interdits, statues et monuments tagués, lettres de l'alphabet menacées... Pour unifier ces sanctions disparates, l'UE envisage de voter une grande loi inspirée des étoiles jaunes des Juifs en 1940, qui signalerait toute personne ou symbole russe. Par exemple, une statue d'un sculpteur russe devra porter un cache-sexe en forme d'étoile rouge. Pour le nom de cette nouvelle loi, on hésite entre McCarthy et McKinsey.

Le nouveau programme du président Macron : faire du neuf avec un vieux-jeune !

L'Ukraine a signé l'interdiction des mines, et a miné le Donbass et la mer Noire. Elle a signé les accords de Minsk, et ne les a pas appliqués. Elle a signé l'interdiction des bombes à sous-munitions et a bombardé le centre de Donetsk avec un missile Tochka U, et un marché récemment... Chacun son style : la langue de bois pour Poutine, la langue des signes pour Zelensky !

On appelle "chaînes d'info" toutes ces télés où cinq à dix personnes commentent l'info du jour - je n'ose dire "le plat du jour" - supputent, analysent, émettent des hypothèses sur le futur et des analyses sur le passé, voire l'inverse... Bref, ils se prennent tous pour César commentant la guerre des Gaules ! Et quand il s'est agi d'expliquer les caractéristiques des canons Caesar offerts par la France, c'était presque l'orgasme. Pourquoi pas, mais alors appelons-les par leur fonction : chaînes de commentaires ! Ou chaînes d'analyses, si on est dans un bon jour. « France Commentateurs », ça a de la gueule, non ?

Zelensky, lors de sa 120e prise de parole, s'est dit déçu par la France : « Nous avons besoin de bombes nucléaires défensives ! »

Le président Biden a félicité Macron pour sa réélection : « Maintenant que vous êtes réélu, j'espère que vous remplacerez vos vieux Rafale par nos F-35 ! Comme ces sympathiques Allemands... »

Une récente association de personnalités de plus de 70 ans demande la création d'un Conseil national consultatif des personnes vieilles (CNCPV) (Télérama, 27/04/22), à l'image du CNCPH qui concerne les personnes handicapées.

Une association de jeunes a réagi, ils demandent du respect, qu'on les appelle des « personnes jeunes » et non pas avec un peu de mépris des « jeunes », des « djeuns », ou même le condescendant « jeunes gens ».



- Parlez-vous français ?



- Non, moi, je parle la langue française, Monsieur !

Pourtant, Brel ne voyait pas de mépris dans le terme de « vieux », mais c'était avant le politiquement correct « made in USA ».

Dans la dictature russe, un seul homme peut décider une guerre et l'appeler « opération ». Dans la démocratie française, un seul homme peut décider une guerre au Mali, en l'appelant « intervention ». Rien à voir donc ! Mais les deux peuvent alimenter en armes un pays en guerre, et sans vote du Parlement.

L'Ukraine a démoli un monument à l'amitié entre les peuples entre la Russie et l'Ukraine. On peut les comprendre, mais j'ai cru un moment qu'ils allaient le remplacer par un hommage à la haine entre les peuples ! Quoiqu'il y ait là un créneau original à creuser.

Livraisons d'armes lourdes, menaces réciproques, allusions nucléaires...

Nos dirigeants et nos médias nous ont souvent expliqué combien Poutine était parano et imprévisible, et là on tire sur la ficelle pour voir jusqu'où on peut aller... Ça me rappelle les pancartes des zoos avertissant de ne pas énerver les animaux, y en a toujours qui le font, ne serait-ce que parce que c'est interdit.



- Regarde, chéri, la boutique souvenir vend des jolis cailloux, c'est pour lancer sur le lion là-bas, ça le fera rugir, vas-y, tu verras, c'est rigolo !



- Tiens, méchant lion ! Hop ! … Mamaaan, ça marche pas !



- Recommence ! Choisis un caillou plus gros !



- Wrrraaaaah !!



- Tu vois, ça marche ! Encore un, je vais faire un selfie !

La suite de l'histoire est trop violente, je censure - c'est d'ailleurs dans l'air du temps... Et de toute façon, dans la vraie histoire c'était pas un lion, mais un ours (russe selon certains).