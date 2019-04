Je vais en écrire quelques-unes qui ne manqueront pas de surprendre.

L'ENTREPRISE créait des emplois.

Le travail a une valeur.

Il faut rembourser la dette de l'état.

l'État peut être en faillite.

La monnaie est indispensable.

L'humain est fainéant.

La morale vient d'un "dieu".

Les hommes disposent d'une libre arbitre.

Les hommes sont libres.

Les hommes sont égoïstes.

La vérité existe.

Je peux être impartial.

J'en termine avec le meilleur d'entre eux : pour développer l'économie et l'emploi nous avons besoin de l'argent des Riches.

Je ne vous invite pas à philosopher.

Non je ne vais pas développer chaque point. Si nous les avons défini et ils reposent sur nos observations qui accréditent leurs certitudes sur lesquelles nous allons organiser notre existence.

On aperçoit déjà l'enchaînement.

L'observation de nos existences nous fait définir nos organisations et ce que nous comprenons et nous en poursuivons l'usage qui conforte nos certitudes dans la place que nous y avons trouvé. Je fais pareil, pas moyen d'y échapper.

Il faut bien que je puisse croire sinon le doute me tuerait.

Sauf que l'existence se déroule par des actions dont nous ne voyons leurs réalisations que lorsque nous pouvons en mesurer leurs effets dans l'instant où ad vitam æternam. Mais durant l'écoulement de cette durée restée dans nos mémoires nous construisons des souvenirs pour nous adapter au monde en ignorant qu'il change à tout instant.

Alors toutes ces affirmations nous permettent de stabiliser nos existences même si elles sont fausses.

Nous comprenons que si elles étaient absolument vraies nous serions dans un déterminisme le plus absolu et ces définitions n'existeraient pas.

Est-ce triste.

Leurs existences est la preuve que ce sont des "fake-News", et donc nous pouvons en changer, ouf nous sommes sauvés, pas tout à fait, car au lieu de réfléchir nous allons attendre que quelqu'un nous délivre une Vérité, et nous repartons pour un nouveau tour fait de '"fake-News". C'est triste, non ! Ce n'est pas triste, c'est même essentiel pour que les civilisations se succèdent pour s'adapter à l'évolution de la planète.

Cela permet de comprendre que l'organisation dans laquelle nous vivons nous pouvons en changer.

Mais comment si par mimétisme et enseignement nous consolidons ces fake-News news en nous. Par le conflit inter-générationel car nous ne pourrons pas tout passer aux générations futures.

C'est par ce moyen que la nature ou dieu pour les croyants s'assure que nous évoquerons en corrélation avec un environnement auquel nous participons.

Je ne vais fournir que l'exemple de Copernic qui a remis en cause l'héliocentrisme face à un pouvoir autocratique divin.

Ils n'ont pas écouté.

Je n'écris pas cela pour inviter à philosopher, mais parce que mes gilets jaunes sont l'expression d'un ras le bol d'un pouvoir autocratique élitiste qui leur soutient à l'aide des fake-news que j'ai listé que l'on ne peut pas changer les choses.

En 1995 dans une réunions des maîtres de la planète à Davos en Suisse, Bill Gates disait à ces semblables qu'il fallait qu'ils ne pratiquent pas un capitalisme vainqueur à outrance sous peine de voir ressurgir une opposition idéologique.

Nous n'avons pas encore trouvé une opposition idéologique, car après l'effondrement du communisme, le PS a suicidé le socialisme et Mélenchon a bien de la peine pour trouver une nouvelle voie humaine d'abord.

Ainsi les Gilets Jaunes s'ils s'apparentent à une jaquerie ils n'en sont pas moins le résultat de ce capitalisme débridé, qui s'est caché toutes ces années sous l'Europe, la loi du marché, la mondialisation, le libéralisme pourrissant nos existences par la prolifération des déchets.

Cela me rappelle quand je participais à la fabrication d'abris nucléaires durant la guerre froide, ils n'étaient pas fait pour le peuple.

Si je me félicite de la détermination des gilets jaunes, ils n'en sont pas moins dans une impasse pour avoir avec beaucoup de leur concitoyens participé à la détérioration de la représentation populaire car leurs aînés n'ont pas su résister au consumérisme et ont laissé dépérir ce qui leur aurait permis d'être écouté par le rapport de force en son temps.

Nous avons vu que le pouvoir est resté sourd aux défilés au son des tambours comme s'ils allaient au carnaval. Le pouvoir avait chaque fois l'opportunité de satisfaire les revendications. Quid l'Europe exigeait la réduction des charges, c'est à dire clairement la baisse du niveau de vie des citoyens pour qu'ils s'alignent sur ceux des pays plus pauvres.

Il faut penser plus loin.

Mais réfléchissons y qui dirige l'Europe le pouvoir politique ou la BCE et les lobbyistes, même si l'on ne peut leur reprocher de défendre leurs intérêts.

Alors pourquoi faudrait-il le reprocher aux Gilets Jaunes, en seraient ils indignes parce que c'est le peuple et que parmi eux il y a des citoyens de l'ex FN.

Ainsi faute d'une nouvelle société qui se met en route et que les capitalistes veulent contrôler, c'est le fascisme qui se développe, pas le nazisme comme certains mentent en faisant l'amalgame à cause d'événements racistes, mais pour ce que nous en connaissons pour l'avoir vu dans divers pays, même s'il ne présente plus le même paradigme que par le passé, lui aussi évolue, c'est bien pour cela que certains ne le reconnaissent pas.

Je n'ai pas une solution miracle, au lieu d'aller dans les universités comme je l'ai fait un mois par an, chacun préfère se promener dans les temples de la consommation. Et alors, il n'est jamais trop tard pour comprendre quand l'on se trompe, nous ne sommes pas les maîtres du monde, nous le croyons quand nous naissons, sauf qu'il faut s'élever, apprendre ce que l'on ignore, ce n'est pas un péché qu'être ignorant, c'est notre état naturel, c'est pour cela que nous avons besoin de la liste des fake-News que j'ai écrite. Mais sachons qu'elle est fausse sinon nous ne pourrons jamais changer nôtre existence.

Chacun aspire vivre où il est né.

Pourtant pour y parvenir ne nous appuyons pas sur ceux qui s'en servent pour dominer les peuples parce que chacun dans notre égoïsme le plus enfoui nous espérons en être.

Je vous invite à penser l'humain d'abord et nous trouverons la solution à nos problèmes sans devoir s'enfermer par peur des autres qui n'ont aucune envie d'aller chez les autres car l'on s'attache heureusement à la terre où l'on nait.