Fake news 3

« Violences à Paris : Macron veut « des décisions fortes pour que cela n'advienne plus » (L'Obs). « Incompétence », « décisions fortes », « nasse », « dysfonctionnements », les mots et les réactions après ce samedi sont forts, à l'image des scènes de violences urbaines.

Le gouvernement propose donc de rebaptiser l'Avenue des Champs-Elysées en « Avenue des Champs calcinés », factuel et prosaïque, et même commémoratif, mémoriel, ou encore en « Avenue des gardes à vue » - qui aurait l'avantage de rimer et de rendre hommage au travail des forces de l'ordre. Un syndicat de police propose « Boulevard des dysfonctionnements »...

« Ils auraient quand même pu épargner la banque", aurait commenté le président Macron.

De façon surprenante, les professionnels du tourisme font savoir que la baisse du chiffre d'affaires ne sera pas aussi importante que redoutée, de nombreuses agences de voyage étrangères ayant demandé à inclure une visite de « La plus belle nasse du monde » !

Les vitriers se félicitent même d'une augmentation de l'activité économique dans leur secteur, qui était un peu morose en 2018.

La veille même de ces violences, le président Macron glissait sur les pistes de ski, heureux de se détendre. « Maintenant, il rit jaune ! » a commenté un Gilet jaune, reprenant une blague courue qui dit bien ce qu'elle veut dire. « Macron, droit sur ses skis ! » aurait ironisé Alain Juppé, amer rappel d'une formule qui l'a suivi comme le chewing-gum du capitaine Haddock. « L'image n'est pas bonne, mais la neige était bonne, » a commenté le président, lucide et toujours positif.

Le président Trump, après avoir regardé une émission historique sur la Seconde guerre mondiale, a piqué une énième colère : « Les Allemands ont réussi à construire un mur sur l'Atlantique, et vous n'êtes pas fichus d'en faire un le long du Mexique ? » Un conseiller, lui ayant fait remarquer que le mur de l'Atlantique n'avait pas été construit sur l'eau mais sur le littoral, s'est vu engueuler à son tour : « Justement, si des Allemands et des maçons français ont construit un mur sur du sable, les Américains du 21e siècle devraient être capables de faire pareil en plein désert ! »

Les rédactions des médias se désolent elles aussi : « Une victime, 22 éborgnés, une ou deux mains arrachées, des dizaines d'autres blessés, des casseurs chaque semaine, des pillages, des violences urbaines, des incendies, vous vous rendez compte quels papiers enflammés on aurait pu faire si ça s'était passé en Russie ? Depuis le temps qu'on attend de placer à la une « Le printemps de Moscou » ! « La place Rouge noire de monde ! » « La place Rouge de sang ! » Ah ! quels beaux titres on rate ! Et les USA qui n'ont même pas demandé des sanctions contre la France, non, vraiment, c'est du gâchis d'infos. »

Vu à la télé : commercialisation de chaussures à capteurs dans les talons qui, en cas de chute, envoient un message. Avant même d'avoir touché le trottoir, votre montre connectée et votre tablette reçoivent un texto d'alerte : « Vous venez de tomber ! » (J'ai pris en cours de route alors j'ai pas forcément tout compris, et puis, ici c'est les fake news, faut-il le rappeler ?)