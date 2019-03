Fake News 4

Pour protéger leur complot ils ont inventé le terme « complotistes » qu’ils vous balancent en pleine face afin que les idiots vous prennent pour des imbéciles. Ne nous y trompons pas, la finance et ses représentants ont déclaré une guerre sans merci à tous les peuples et ils sont maintenant passés à la vitesse supérieure (Répression arbitraires, surpression des libertés, négation des droits humains fondamentaux, invasion des pays refusant leur politique esclavagiste et monétaire, Fausses informations, Election falsifiée etc, etc....) C’est tellement énorme, que personne n’y croit ou ne veut y croire....