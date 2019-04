Fake News 5

Les médias : « Par manque de combinaisons de taille moyenne, la NASA ne pourra réaliser la première sortie 100% féminine dans l'espace, prévue avec ses deux cosmonautes ». Bananes, va ! Avec une seule femme, ce serait quand même une sortie 100% féminine ! (Libé) (le Figaro)

Une découverte archéologique : selon un chercheur américain, Achille n'aurait pas eu un talon, mais deux. On s'explique mieux l'issue du combat contre Hector car l'idée qu'un unijambiste ait pu vaincre ce valeureux guerrier a toujours intrigué les historiens et les militaires. Un de ses collègues a néanmoins soulevé une controverse, défendant la thèse qu'ils'agissait en fait du Talent d'Achille (talent guerrier qui lui a permis de devenir un mythe) lequel, par glissement sémantique est devenu le Talon d'Achille – on s'étonne que tant de gens aient adhéré à l'idée d'être tué net par une flèche dans un talon ! Quelle crédulité quand même.

C'est comme Ulysse qui met plus de dix ans à revenir, alors qu'il a simplement fait le tour de ses nombreuses maîtresses disséminées en Méditerranée !.. Une femme dans chaque port, c'est lui qui a inventé le truc ! Et qu'est-ce qu'il a pas raconté comme bobards pour justifier son absence ! Faut quand même reconnaître qu'il avait de l'imagination, le gars, une leçon pour tous ceux qui peinent à justifier leur cinq à sept ou leur weekend en « séminaire d'entreprise. » Relisez l'Odyssée et prenez-en de la graine : « Chérie, tu vas pas le croire, y a une sirène toute bleue qui m'a envoûté en sifflant au carrefour, les collègues m'ont attaché au poteau du "pole dance", du coup, de rage elle les a transformés en cochons lubriques qui reniflaient les danseuses, et elle m'a gardé prisonnier en personne pendant tout le weekend ! »

Il faudrait sérieusement dépoussiérer les livres d'histoire.

Venons-en à la crise des Gilets jaunes.

Suite à la personne âgée bousculée et blessée lors de la énième manifestation, le président Macron va mettre en place un permis de manifester, qu'il faudra avoir sur soi et présenter à chaque manifestation. Ce permis sera limité de 7 à 77 ans, le Ministre de l'Intérieur estimant qu'à 6 ans, un enfant ne comprend pas les enjeux politiques, et qu'à 78 ans, on est trop fragile pour fendre un trottoir avec sa tête et pas assez rapide pour éviter d'être poussé par une matraque...

Comme quand on passe le code, on répondra à des questions sur des photos. Par exemple, on voit un CRS qui lève le bras. Réponse A : il vous salue. Réponse B : il vous fait signe de reculer. Réponse C : il lance une grenade de dispersion.

Une autre pour vous entraîner : en pleine manif, vous remarquez à côté de vous un type tout en noir, cagoule noire sur la tête et gants de ski. Réponse A : il va chercher sa femme à la piscine aux heures islamiques (horaires intégristes). Réponse B : c'est un motard qui cherche sa moto. Réponse C : la manif a lieu en plein hiver et il est frileux. Réponse D : c'est un militant radical et vous vous écartez fissa. Bon, celle-ci est facile.

Plus dur maintenant : l'image est uniformément blanchâtre. Réponse A : le brouillard tombe vite à Paris. Réponse B : vous êtes dans un nuage de gaz lacrymogène, il est temps de vous barrer. Réponse C : il y a un dysfonctionnement dans les images ou le logiciel. Ah ! Ah ! On frime moins déjà, hein, tout le monde ne réussira pas son permis de manifester ! D'ailleurs, les auto-écoles ont déjà fait savoir qu'elles étaient les mieux à même de préparer les candidats, fortes de leur expérience pédagogique. Ce permis ne devrait pas coûter plus de 500€.

Le gouvernement a fait la synthèse du Grand débat : les Français veulent de la liberté, de l'égalité et de la fraternité – qui l’eût cru ? Ça valait bien les dix millions que ça a coûté !

Le gouvernement, conscient de cette exigence de justice fiscale, a annoncé la mise en place d'un impôt pour les riches et un pour les pauvres, le rétablissement de l'ISF pour les premiers, et création pour les seconds d'un « Impôt Gilets jaunes », en mémoire des ces mois de démocratie directe...

« La démocratie, c'est quand même pas facile » (Socrate)

L’UNEF de la Sorbonne écrit à propos d’acteurs maquillés de noir : « Cet exemple est une mise en scène d’un blackface ». Ils se sont fait traiter de Talibans de la culture (L'Obs), alors qu'ils sont simplement en avance sur leur temps !

L'UNEF va d'ailleurs plus loin et demande que les films de Chaplin, Laurel et Hardy et Buster Keaton soient colorisés. Le fait de continuer de les regarder en noir et blanc à une époque où la technique permet de montrer la vie dans toute sa diversité, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, entretient dans le public l'idée d'une dichotomie du noir et du blanc, une vision binaire du monde et de la société préjudiciable au vivre-ensemble.

Dans un futur proche, la technique permettra que le visage et le corps de chaque acteur soient automatiquement colorisés en une teinte moyenne, un jaune-bleu par exemple (faire du blanc la somme de toutes les couleurs, pour être juste du point de vue physique, ne saurait être politiquement acceptable.) Ainsi, Whoopy Goldberg pourra jouer Jeanne d'Arc, Toshiro Mifune jouer de Gaulle, voire Mimi Mathy - Ulysse, et Tom Cruise - Cléopâtre. Car pourquoi en rester à cette antique distinction homme-femme quand la vie offre tout un panel d'individus plus ou moins genrés ? C'est un retour aux sources. Déjà dans l'antiquité les rôles féminins étaient tenus par des hommes, tandis que les femmes cousaient leurs costumes et faisaient la popote. Dans un futur éloigné, l'ordinateur jouera, tandis que les hommes, les femmes et les LGBT regarderont la télé.

Quand j'ai expliqué ça à ma femme, elle a répondu « À mon avis, tu es complètement genré... »

« Le gouvernement tente pour la troisième fois de désintoxiquer l'agriculture » (Le Point). Le gouvernement a créé une « task force » sur les pesticides. Comme quoi, pour désintoxiquer l'agriculture, il suffit d'intoxiquer les Français en jargonnant !

Le gouvernement, fort du succès des privatisations des autoroutes, des Aéroports de Toulouse et de Paris, et des centrales hydro-électriques, envisage la privatisation de toutes les plages de France ! L'argent récolté ira à un fonds d'innovation. (L'innovation finançant l'innovation, c'est brillant !) « Tout ce sable qui ne produit rien, n'appartient à personne et ne rapporte rien, c'est du gâchis », a déclaré un ministre. Dans l'immédiat, création d'une « task force » chargée d'aller étudier les superbes plages privées de la Riviera. Ils font déjà leur valise en prévision de ces deux longs mois de travail en juillet-août. Les volontaires ont été bien plus nombreux que pour la « task force » sur les pesticides...