Fake News 6

Les chefs d'État européens ont enfin trouvé une solution au casse-tête du Brexit : la GB va rester dans l'UE, et tous les autres pays vont en sortir !

Le président Trump, après avoir exigé des pays membres de l'Otan une augmentation de leur contribution, a demandé que tous ceux qui utilisent l'anglais paient une redevance, au titre de l'extra-territorialité de leurs lois.

« Comme le dollar, la langue anglaise est notre patrimoine, ceux qui le pillent sans notre autorisation et sans payer de droits seront traduits en justice ! » (la GB sera exemptée). "Votre chanteur à l'Eurovision, là, il chante à moitié en anglais, il nous doit la moitié du pognon ! »

Un conseil : évitez maintenant de dire « Yes ! » à tout bout de champ...

« Je n’aurais pas dû employer » le terme « attaque », a reconnu le ministre de l’Intérieur (...) » (Le Figaro)

Il a ajouté : ces attaques personnelles sont indignes !

Suite aux violences des blacks blocs lors des défilés de la journée du travail, le gouvernement va instituer une Journée de la violence. Tous les mouvements (Gilets jaunes, casseurs, blacks blocs, paysans, routiers, pêcheurs, bonnets rouges, étudiants, gangs de rue etc.) qui souhaiteront à nouveau recourir à la violence pour exprimer leurs revendications ou leur colère seront invités à le faire annuellement ce jour-là. La date et les modalités de cette journée de la violence seront soumises à un Grand débat national, qui aura lieu, espérons-le, dans le calme. Les points suivants seront discutés : quel degré de violence sera accepté : brûler des pneus au risque d'aggraver le bilan carbone de la France, briser les vitres des abribus, ruinant le secteur la pub et les assureurs ; quel type d'insultes aux forces de l'odre : de la tolérances des classiques (« Fachos ! » « Pourris ! » et le gentillet « Rejoignez-nous ! »), à la condamnation des plus féroces (encouragements au suicide, insultes à leur ascendance maternelle etc.).

Jadis le peuple pouvait se défouler lors de fêtes autrement plus débridées que nos gentils carnavals : Bacchanales, Saturnales, carnavals moyenâgeux où l'on pouvait brûler en effigie quelques puissants, ce qui était autrement plus réjouissant que de cramer de vulgaires voitures.

Bien sûr, il y a un risque : se retenir 364 jours pour laisser exploser sa colère en un seul jour... ça fait un peu cocotte-minute ! Ne dit-on pas « prendre la température du pays » ?

(Des kits de protection du manifestant-casseur, made in China, seront bientôt disponibles chez Casseurama)

Mais pourquoi ne pas étendre le concept : sachant qu'il existe déjà une journée des voisins, incitant à la bonne entente, pourquoi ne pas une petite journée « contre le voisin », pour le bon équilibre des chakras ? Ça donnerait de savoureux échanges :

- Marre de vos méchouis tous les samedis !



- Va donc, eh, barbecue toi-même !

S'ensuivraient presque naturellement 364 jours de quiétude partagée sur fond vert de pelouse bien taillée...

Le gouvernement va enterrer le RIP (Référendum d'initiative populaire). Faut dire qu'avec un nom pareil, c'était couru d'avance ! RIP, Requiescat in pace, démocratie directe...

Scoop : Poutine est un agent du Kremlin.

« Macron veut réparer Notre-Dame en cinq ans » ! (Le Figaro)

Le quinquennat étant déjà bien avancé, le président a donné trois mois aux architectes et ingénieurs. On va donc retendre la bâche récemment installée et de la fixer solidement, pour les siècles des siècles. Et le milliard récolté pourra rénover un bon millier d'églises délabrées moins célèbres. En bon banquier, le président Macron aura réalisé la multiplication des euros, un miracle digne du temps des cathédrales !

La vie va de la première dent qui pousse à la première qui tombe. Avant et après, ce n'est pas très intéressant.

Le gouvernement a annoncé 5 milliards de baisse des impôts, puis a annoncé des tas de trucs à moyen et long terme.

Je vous annonce qu'en 2030, les effets d'annonce seront interdits aux politiciens !

La France ne vend à l'Arabie Saoudite que des canons Caesar de défense, lesquels, avec le même pacifisme que leur illustre homonyme, ne tirent que des obus intelligents, qui savent différencier le gars qui boit son thé à la terrasse du café du djihadiste qui boit son café-latte - rude tâche ! Grâce à la médiatisation des LBD, nous sommes devenus des experts internaitonalement reconnus en armes de défense, et même nos Mirage 2000 bombardent propre et s'arrêtent aux stops.

Trente-trois listes aux élections européennes, quelle gabegie ! Elles ont pourtant toutes, sauf une, à peu près le même programme : pour « une autre Europe » ! Curieusement, aucune liste n'est pour la même UE, on se demande bien pourquoi !