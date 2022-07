Fake News de guerre 17

Les médias et l'immédiat de la guerre.

Grâce à la qualité de nos chaînes d'info, nous avons les preuves de la stupidité de la tactique russe. Ils ont miné le port d'Odessa, bloquant ainsi leurs propres possibilités de débarquement – c'est ballot ! Dans le même ordre d'idées, il semble qu'ils aient miné pas mal de terres agricoles, gênant ainsi la future progression de leurs blindés, précisément à la saison où la terre qui a un peu durci faciliterait les grands mouvements d'infanterie – c'est con. Pire encore : on nous a appris qu'ils pratiquent « la stratégie de la terre brûlée », détruisant tout derrière eux en avançant dans le Donbass... alors même que cette méthode est destinée à ne rien laisser à l'ennemi lors d'une retraite, quand on recule ! De gros nuls, donc. À se demander comment ils gagnent du terrain avec de telles méthodes, mais c'est un autre sujet, que nos chaînes d'infos rechignent à traiter – on ne peut tout faire.

Néanmoins, à mesure que la situation de l'armée ukrainienne se dégrade, nos chaînes d'info s'améliorent : ils ont même réussi à trouver des Ukrainiens du Donbass qui considèrent les Russes comme des libérateurs - on se doutait bien qu'il devait y en avoir au moins une poignée, mais ils étaient jusque là introuvables… Remarquable élan d'honnêteté pour des chaînes auparavant si atlantistes dans le traitement de n'importe quelle information – héros de l'île aux Serpents, viols de bébés, Boutcha, Donetsk, Azovstal, Kramatorsk, etc. C'est de bon augure, on peut donc espérer des infos impartiales vers la fin de la guerre !

Des nouvelles de Zelensky ? La routine : il cherche des parlements et assemblées auxquels il n'a pas encore demandé - exigé - des armes. Tout récemment, il a été ovationné par les Anciens des Inuits (ça réchauffe les mains), et le lendemain le Conseil des sages des Yanomanis d'Amazonie lui a promis un lot d'arcs artisanaux d'une portée de 70 mètres – avec des flèches empoisonnées, car il n'a pas oublié qu'Américains et Européens l'ont déçu question munitions.

Mais si l’Ukraine manque effectivement de munitions, sa production intellectuelle est très riche : il semble exister une réserve inépuisable d'Ukrainiennes blondes entre vingt et trente ans, réfugiées en France, francophones et spécialistes de la guerre, de la politique et de la Russie – une chance pour nos chaînes d'infos.

Beaucoup d'intervenants de Sciences-Po Paris à la télé, dont les analyses sont nuancées. Non, je rigole : plus atlantiste que ça, tu as un poste à vie dans un think tank.

Un sujet a beaucoup intéressé nos médias : la russification impitoyable des territoires repris/conquis (c'est selon...) par la Russie. En gros, il s'agit de permettre à des hommes et des femmes qui parlent russe depuis plusieurs générations de pouvoir l'utiliser à nouveau sans se faire tabasser, et à leurs enfants d'avoir école en russe, comme à la maison – c'est vrai que c'est cruel.

Grosse crise de nerf de la petite Lituanie, qu'on excusera volontiers de ne pas connaître les classiques français, particulièrement la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, chétive pécore qui

« S'enfla si bien qu'elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages »

Mais dont on pardonnera moins facilement l'inconscience – le fait d'être un des plus gros consommateurs d'alcool au monde n'étant pas une excuse pour déclencher la troisième guerre mondiale ! Si ça pète, il y aura pénurie d'alcool : à quoi pensent-ils ?

Mais rassurons-nous, à l'inverse de la grenouille de la fable, la Lituanie n'a pas explosé - pour l'instant... juste une attaque informatique de hackers. Ouf !

Des nouvelles de la Bourse : morose. A la bourse des prisonniers de guerre, un soldat d'Azov vaut un Russe.

Par contre, on note une envolée de la valeur des adhésions à l'Otan : une Suède et une Finlande valent une quarantaine de Kurdes expulsables ! Le Kurde s'effondre, la Turquie a anticipé et réalisé un excellent investissement. Le Kurde n'a jamais été un bon placement, faute de partenaires solides et de parole... un peu comme le lanceur d'alerte, qui a subi une forte décote dans nos démocraties (selon notre expert, Assange).

Des nouvelles de l’île aux Serpents : la Russie dit l'avoir volontairement abandonnée, tandis que l'Ukraine crie victoire. La vérité est plus triviale : les serpents ont tous quitté l'île ! Agacés par les vibrations. (Heureusement pour eux, ils n'entendent pas les bombes.) Résultat, Kiev accuse la Russie d'avoir déporté des serpents ukrainiens, et demande leur restitution.

Notre reporter a un scoop, il a pu enregistrer une conversation entre deux soldats russes avant leur départ de l'île :

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ?

Mais non, crétin ! Ce sont des missiiiles.... Planque-toi ! »

Certains médias ont annoncé que des trafiquants ukrainiens avaient revendu deux canons Caesar à la Russie. En fait, simple astuce pour que la France, fidèle à la méthode macronienne du « en même temps », soutienne à la fois l'Ukraine et la Russie ! On ne se refait pas.