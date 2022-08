Fake News de guerre 19

Front peu actif, des pressions à Kherson où Kiev brasse de l'air, et fortes turbulences dans le Donbass.

Mais l'actualité est riche.

Gazprom suspend les livraisons de gaz à la Lettonie, tandis que l'UE cherche à compenser les sanctions auto-infligées en s'approvisionnant auprès de l'Azerbaïdjan - accord contesté par une partie des députés. La politique et les circuits gaziers deviennent de plus en plus compliqués, tortueux. Malgré les apparences, l'étymologie de Gazprom n'est pas la promenade du gaz ! La Russie rappelle qu'elle a toujours respecté ses contrats, et envisage d'ailleurs de rebaptiser son entreprise : Gazpromis...

Mais le grand sujet de la semaine, c'est le transport du blé. Un accord a été trouvé assez facilement : Ukraine et Russie livreront du blé dans des navires, et les USA, forts de leur expérience afghane, des valises de blé aux responsables ukrainiens, à déposer dans des paradis fiscaux.

Une cinquantaine de prisonniers azoviens tués en prison dans une explosion ou par un missile : les Américains sont dans l'impossibilité de fournir des images satellites du tir de missile...

Plusieurs hypothèses ont été avancées : une panne malencontreuse, survenue au mauvais moment mais au bon endroit. Selon une autre source, l'opérateur a voulu mater une Ukrainienne sur une plage d'Odessa en réorientant le satellite : au mauvais endroit au bon moment ! Autre hypothèse - une urgence dans le parc Yellowstone, une bisonne allait mettre bas, et il a fallu monitorer par satellite cette naissance d'une espèce menacée. C'est quand même pas de bol : malgré toute la puissance du renseignement états-unien qui travaille en continu pour Kiev, ils n'ont pas d'images de ce crime de guerre...

Néanmoins, l'idée que les Républiques ou la Russie se sont peut-être débarrassés eux-mêmes des prisonniers du régiment Azov a ouvert à la France d'intéressantes perspectives pour résoudre notre problème chronique de surpopulation carcérale – qui nous vaut d'être régulièrement condamnés par l'Europe pour l'indignité des conditions de vie des détenus. Le gouvernement a un temps envisagé d'appliquer la même méthode pour diminuer le nombre de prisonniers, mais un analyste du cabinet MacKinnock a fait remarquer que les locaux détruits par l'explosion feraient diminuer le nombre de places exactement dans les mêmes proportions ! Pour 50.000 euros le rapport du cabinet-conseil, nous avons évité une belle erreur : comme pour la répression des gilets jaunes, l'opposition n'aurait pas manqué de critiquer le côté expéditif de cette méthode.

Le front ne bouge guère, un certain ennui gagne les spectateurs de ce conflit. Du coup, nos dirigeants s'interrogent : est-il bien utile de sacrifier le confort du peuple, de lui geler les miches et renchérir l'essence pour pérenniser un spectacle si ennuyeux ? Plusieurs années de suite ? L'été, passe encore, mais l'hiver ?

Variole du singe : le gouvernement annonce la mise en place d'un passe sanitaire à l'entrée des zoos.

Attaque par drone à Sébastopol : Kiev nie toute responsabilité, Zelensky accuse la Chine.

Bulletin de santé de Joe Biden stationnaire : il répond aux questions simples, connaît la date, sait lire un prompteur, il est globalement bien orienté hormis quelques hésitations lorsqu'on lui demande le nom de l'actuel président américain.

Lech Wałęsa suggère de ramener la Russie à moins de 50 millions d'habitants. Il confirme ainsi ce que l'on soupçonne depuis des siècles : l'âge n'est pas toujours un signe de sagesse. Et la Pologne pète les plombs.

MBS reçu à l'Elysée : la France soutient tous les pays qui partagent nos valeurs : Ukraine, Arabie Saoudite, Egypte, Turquie, Mali - liste non limitative.

80% des entreprises américaines sont toujours en Russie, et ils n'ont jamais autant acheté de pétrole russe, ni vendu de F35 et de gaz de schiste à l'UE. Qui a dit que les Français sont ramollis par la civilisation des loisirs et le consumérisme ? La France est fière de son esprit guerrier : un samouraï est toujours prêt à se sacrifier pour son suzerain.