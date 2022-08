Fake news de guerre 20

Riche actualité, entre le rapport d'Amnesty International (AI) et la Chine.

Le rapport d'AI accuse l'Ukraine de faire prendre des risques aux civils en plaçant délibérément leurs forces armées dans des immeubles, écoles et autres bâtiments civils.

Ils ne sont pas allés jusqu'à parler de crimes de guerre, et pourtant leur rapport a été un véritable séisme car, cette fois, les grands médias anglophones et les nôtres n'ont pu passer l'info sous silence, compte-tenu du tropisme américain d'AI, habituellement peu critique envers les USA (cf. le gaz de schiste si polluant). Mais comment faire, ils n'ont pas l'habitude de dire la vérité, ni de la commenter ! Ils sont sous le choc !

Même les plus atlantistes comme LCI ont dû se résoudre à en parler. Deux commentatrices auraient fait un malaise. Heureusement, ils ont une vaste réserve d'experts sur l'Ukraine, la Russie et l'Histoire... qui ont pu atténuer l'effet désastreux en relativisant : « Oui, mais dans les guerres urbaines, c'est char contre char », et les soldats ukrainiens ne vont quand même pas dormir dehors, les pauvres, alors ils sollicitent les habitants pour qu'ils prêtent gentiment leurs appartements (récemment, il semble qu'il y ait eu des désaccords mortels à ce sujet...) et stockent les munitions dans l'école de leurs enfants :

« Excusez-moi, est-ce que je peux laisser ces Javelins et ces munitions sur votre palier ? Ah oui, et dites aux enfants de ne pas jouer avec les détonateurs. »

On a même entendu critiquer Zelensky ! Notamment, sa réaction outrancière à ce rapport. Une intervenante régulière a dit qu'il devrait apprendre à accepter la critique. Mais comment un homme que tous les parlements occidentaux ont porté aux nues, le comparant tantôt à De Gaulle, tantôt à Churchill, ou à Gandhi - euh non, faut pas pousser quand même, - comment un homme aussi glorifié, véritable demi-Dieu herculéen, pourrait-il accepter la critique ?

Les téléspectateurs et les lecteurs sont traumatisés : comment ? On nous aurait menti ? Ben oui, depuis longtemps, banane !

Mais alors, tous ces gens qui étaient boycottés par nos grands médias ou limités à deux minutes après minuit – journalistes indépendants, documentariste, blogueurs, - eux aussi disaient la vérité ? Alors, on va bientôt les voir à la télé ? Ben non, banane !!!

Parce que, comme pour quelqu'un privé de nourriture depuis longtemps, il faut distiller des vérités à doses homéopathiques, sinon le choc risque d'être fatal au spectateur !

Alors, après cette crise de sincérité, retour aux vielles habitudes : les Russes auraient tiré sur une centrale nucléaire qu'ils contrôlent, super plausible... ça c'est de l'info, coco !

La responsable ukrainienne d'Amnesty international a démissionné : encore une victime de la vérité.

Les élus locaux s'interrogent : faut-il continuer d'afficher tous ces drapeaux ukrainiens dans nos villes ?

Les seuls à ne pas s'interroger sont nos dirigeants européens !

Encore un effort, et nos médias vont révéler que les Ukrainiens ont envoyé sur Donetsk des centaines de mines en forme de papillon, qui attirent les enfants... Un journal anglophone a même légendé une photo « un soldat ukrainien ramassant les mines russes » alors que c'était l'inverse !

Encore un effort, et nos médias inviteront des experts qui expliqueront en quoi les torts sont partagés dans le déclenchement de cette guerre.

Les photos du couple Zelensky dans "Vogue" n'ont pas reçu l'accueil espéré, trop glamour pendant que les Ukrainiens souffrent et peinent à se nourrir, et même à s'habiller pour l'hiver. Les communicants anglophones qui les conseillent ont eu une idée :

- Si le peuple ne veut pas les voir bien habillés, on pourrait essayer à poil sur une plage naturiste, avec une légende « en solidarité avec les Ukrainiens qui ont tout perdu, qui souffrent et n'ont rien ».



- Ouais, Mike, pas mal, mais un peu trop osé, non ?



- Alors vêtus de loques, genre clodos dans un abri souterrain devant une boîte de petits pois ?



- Mmm... Oui, mais Zelensky est déjà le plus souvent en tee-shirt et pas rasé, ça va pas le changer beaucoup !



- Ouais, t'as raison, faut creuser encore.



- Et s'ils adoptaient un orphelin de guerre ?



- Pas mal ! Excellent même, mais... qu'est-ce qu'ils vont en faire après la guerre ?..



- Un chien ukrainien blessé par un obus russe ?



- Un chat : c'est moins encombrant, et ils s'en débarrasseront plus discrètement !



- Ah ! Ah ! T'es le meilleur, Mike ! On voit que t'écris des scénars pour Hollywood !



- Ouais, vivement qu'on rentre au pays !

Chine : Nancy Pelosi eût peut-être été mieux inspirée en se contentant d'une visite virtuelle à Taïwan, genre vidéo-conférence ou Skype ! En outre, c'eût été plus écologique.

La Chine fait peur par sa modernité : plutôt que d'attaquer bêtement Taïwan bille en tête, elle a procédé à une méga-simulation grandeur nature ! Après tout, à une époque où une modeste auto-école dispose d'un simulateur, l'Empire du milieu ne pouvait faire moins que le grand jeu : avions, navires, missiles... Ne manquaient que les munitions - ce sera pour la prochaine fois ! Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir, oui, nous nous reverrons...

Peut-on espérer que demain, les guerres elles-mêmes deviennent virtuelles ?

L’idée de régler les conflits en désignant chacun son ou ses champions (jugement de dieu, les Horace et les Curiace, David et Goliath) est très ancienne, mais elle n'a jamais vraiment convaincu – le perdant ayant une fâcheuse tendance à contester le divin verdict.

On pourrait néanmoins moderniser le truc et confier notre destin militaire à des pros du e-sport, un combat virtuel sur un jeu genre « Civilisation contre civilisation », « l'Empire contre l'attaque ! » C'est pas gagné...

Pour cet hiver, le gouvernement, fort de son succès du passe sanitaire, envisage la création d'un passe énergie, qui fixera la quantité d'électricité et de gaz pour chaque foyer, voire pour l'eau si la sécheresse se poursuit. C'est quand même plus moderne que les tickets de rationnement de nos grands-parents !

Passe, impair (gouvernemental) et manque (d'eau) !