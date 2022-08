Fake News de guerre 21

Les Russes sont-ils les nouveaux Juifs d'Europe ? Demain un nouveau Tchernobyl ?

(Pardonnez-moi de dramatiser les questions comme LCI, mais l'heure est grave)

Tout d'abord, les tirs irresponsables sur la centrale nucléaire de Zaporojié, occupée par les Russes. Des bombes ou des missiles tombent du ciel, nul n'arrive à connaître leur provenance : les meilleurs reporters occidentaux butent sur ce mystère. Les USA s'excusent mais, comme pour l'avion, comme pour la prison, pas de preuve par satellite, ils étaient en maintenance. Pas fiable, ce matos moderne.

L'UE, à l'instigation de Zelensky, des pays Baltes et de la Finlande, va discuter fin août de l'interdiction de visas touristiques pour tous les Russes.

Cette volonté de les rendre collectivement responsables de la guerre a commencé insidieusement : ici ou là on a fait payer plus cher un client au simple motif qu'il était Russe, on a bloqué son compte bancaire, ou interdit la visite touristique d'un bâtiment vaguement « militaire ».

Jadis, les rois de France et la noblesse empruntaient à tour de bras aux banquiers juifs (délicieuses scènes dans la vieille série télé « Les Rois maudits », tirée des romans de M. Druon) puis on les chassait du royaume quand on ne pouvait plus les rembourser ! Un peu bricolé comme méthode, mais efficace.

Aujourd’hui, la France et d'autres pays membres de l'UE veulent du gaz russe, mais sans le payer ! Et on accuse alors la Russie de tous les maux ! L'analogie est troublante...

Alors on achète à d'autres pays, par des voies détournées, du gaz qui vient quand même de Russie, et on le paie alors beaucoup plus cher ! Du coup, rancune envers les Russes, ces grippe-sous qui s'enrichissent sur le dos d'honnêtes Français...

Ces mesures discriminatoires seront discutées fin août par l'UE – et déjà certains pays, comme la Finlande et l'Estonie, ont commencé... Peu de dirigeants européens semblent y voir un problème moral, uniquement des difficultés techniques, notamment pour séparer les « bons Russes » (réfugiés politiques, opposants à la guerre) des mauvais... Comment faire ? Avec des chiens policiers ? Ou par le port d'une étoile rouge, ou – plus moderne - une liste publique sur Facebook ?

Alors oui, les Russes sont-ils les nouveaux Juifs ?

A quand des panneaux au fronton des cafés parisiens : « les Russes et les chiens ne sont pas admis dans l'établissement » ?

Salman Rushdie attaqué : tiens, les fatwa n'ont donc pas de date de péremption ? Ben non, le fanatisme est très durable. Dommage qu'il faille un énième drame pour qu'on redécouvre quels sont nos véritables ennemis.

MacDonald va rouvrir certains « restaurants » en Ukraine. Raccourcir ainsi l'espérance de vie des Ukrainiens par la malbouffe, il fallait y penser... Un peu lent mais cruel. On ignorait cette connivence de McDo avec la Russie.

La première dame d'Ukraine, Olena Zelenska, a révélé (depuis Kiev, sur LCI) : « J'ai des relations très chaleureuses et personnelles avec Brigitte Macron. Elle m'a rassurée. »

Soit, mais rassurée à quel sujet ? Les citoyens ont le droit de savoir. Début mai, elle a rencontré la première dame étasunienne, Jill Biden - là encore, à quel sujet ? Ce mystère a enflammé la toile : existerait-il une organisation secrète des premières dames ?

Il était de notre devoir d'enquêter. Nous avons pu prendre connaissance d'un enregistrement de leur conversation :



- Brigitte, pourrais-tu demander à ton mari de parler à Volodyk* ? Il m'inquiète.



- Comment ça ? Pourquoi ?



- Tu sais qu'il répète depuis le début du conflit qu'on se battra jusqu'à la victoire contre la Russie ?



- Oui, oui, on l'a tous entendu...



- Eh bien, à force, j'ai l'impression... qu'il commence à y croire ! L'autre jour, il m'a demandé « Tu sais, Olessia*, on a discuté avec l'État-major pour savoir s'il fallait tout de suite aller jusqu'à Moscou ou s'il fallait attendre un peu... ces généraux sont nuls ! »



- Oh ? Et... qu'est-ce que tu as répondu ?



- J'ai souri, comme s'il plaisantait. Puis j'ai surpris une conversation en anglais entre les conseillers... Ils disaient que la Russie devrait plier, quitte à faire durer la guerre des années...



- Ici aussi, Olena, il se murmure que l'Ukraine ne peut vaincre la Russie... Désolée.



- Je veux pas passer des années dans un bunker de Kiev !



- Tu viens en France quand tu veux, tu le sais, on a une longue tradition d'accueillir les présidents déchus, même Khomeyni, alors... ce sera avec plaisir et, pour vous, ce sera la Côte d'Azur !



- Merci, mais je ne veux pas le laisser seul : il serait capable de garder la barbe et le même tee-shirt douteux pendant des mois, juste pour coller au « narrative » de ses conseillers... Et puis - en confidence, hein ? - je ne t'ai pas tout dit, ce n'était pas la première alerte... Une fois, il m'a appelée Isabelle, tu sais, comme Isabelle la Catholique, celle qui a chassé d'Espagne les musulmans... Il m'a dit : « Tu sais, Isabelle, je crois en la Reconquista, je suis sûr qu'on arrivera à chasser les Russes de la Crimée ! Avec l'aide de Dieu et des Américains, ce peuple élu, les Moskals connaîtront leur « retirada » !



- Effectivement, c'est assez peu orthodoxe – oh ! pardon. Mais peut-être qu'il se donne un genre ?



- Quoi ? Là tu m'inquiètes, Brigitte, je n'ai jamais rien compris à vos histoires de genre : LGBTQ, ça fait déjà cinq ! Vous en avez combien chez vous ? Ici, on est pas aussi modernes...



- Je... euh... je voulais dire qu'il fait peut-être semblant, pour ressembler aux soldats des tranchées.



- J'ai même pensé que ses conseillers californiens lui avaient fait prendre des trucs. On dit que pendant la guerre du Viêtnam, les GI's étaient chargés… Franchement, Brigitte, tu trouves pas que le monde irait mieux s'il était gouverné par des femmes ?



- Chuuut... Je crois qu'on est sur écoute, et, euh... depuis que mon mari a trahi le secret des conversations diplomatiques avec Poutine, le téléphone n'est plus sûr. ... Et pense à Thatcher ! Ici aussi tout va à vau-l’eau.



- Ah ? Nous on dit « tout va à Volodia* » !



- Dis-moi, Olena, il paraît que tu as rencontré Jill Biden ?



- Oui, et elle m'a bien fait rire en disant que mon Volodyk pourra jouer son propre rôle après la guerre, quand Hollywood tournera « Retour vers la Crimée », « Le mur du Donbass » ou « On a sauté sur l'Île aux serpents »



- C'est sérieux ?



- Oui, oui ! Il paraît que les scénarios sont prêts, et que Volodia a déjà touché une avance.... Mais elle me demande toujours des trucs sur les magouilles ukrainiennes de son fils... c'est gênant. En tout cas, merci, tu m'as rassurée.

(* : ndt : Volodyk, Volodia, diminutifs de Volodymyr. Olessia, diminutif de Olena)

Comme on le voit, pas l'ombre d'un complot politico-féministe. Dommage pour notre reporter, il est passé tout près du prix Albert Londres – ou d'un destin à la Assange...