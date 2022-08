Fake News de guerre 22

Notre président s'est lancé dans les déclarations martiales à la Churchill « du sang et des larmes ». Pour le sang, les gilets jaunes ont déjà donné, pour les larmes, ça va venir cet hiver.

Fi des conventions télévisées, débutons par la rubrique météo :

Peut-être vous êtes-vous parfois demandé pourquoi, depuis quelques années, les bulletins météo nous embrouillent la tête avec des températures réelles et des températures ressenties ? Alors que, jusque-là, chacun savait qu'en cas de vent on a davantage froid - pas besoin d'une avalanche de chiffres pour ça. En fait, c'était une tactique pour nous préparer à la cata de l'hiver prochain, prévisible depuis la décision de guerre économique contre la Russie.

En effet, si cet hiver une famille française se « chauffe » la nuit à 12° (on hésite entre dire qu'elle se chauffe ou qu'elle se refroidit, mais c'est pour la clarté de l'exposé), en pyjama, c'est dur, mais avec un pull, le ressenti est de 15°, et si dessous on porte un tee-shirt, c'est 18° (effet multi-couche). Pour peu qu'on mette un deuxième pull, le ressenti grimpe à 20° - presque l'été, disons un honorable printemps. Or, la plupart des Français pouvant se payer deux pulls, quel est le problème ?

Par contre, il faudra veiller à ce que tout l'Elysée et le Parlement soient « chauffés » comme la majorité des Français. Avant de songer à être solidaires d'un pays que la plupart des Français ne savaient pas placer sur une carte, il faudrait être solidaires entre nous...

Rubrique sociale :

Les Gilets jaunes s'interrogent sur les déclarations de Macron :



- Merde alors, t'as vu ? C'est la fin de l'abondance !



- J'ai pas vu le début non plus. Tu crois qu'on l'a ratée ?



- Ouais, probable qu'elle est passée trop vite.



- Personnellement, je ne connais personne qui ait vécu dans l'abondance et l'insouciance, mais ça doit bien exister puisqu'il le dit.



- Peut-être qu'il en connaît plus que nous ?

"Après les sombres avertissements d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne veut rassurer." (L'Obs)

Eh ! Oh ! Le méchant flic et le gentil flic, on a vu ça cent fois ! On a peut-être plus l'abondance, mais on a encore la télé !

Rubrique militaro-industrielle :

Zelensky a proclamé, pour ceux qui auraient raté ses 500 précédentes déclarations, que l'Ukraine combattrait jusqu’à la reprise du Donbass et de la Crimée – enfin, tant qu'il restera des troupes. À ce sujet, une firme américaine annonce avoir mis au point une arme automatique ultra-légère, utilisable dès l'âge de sept ans, qui permettra aux petits Ukrainiens, formés en GB, Pologne et France, de remplacer ses régiments décimés. Compte-tenu de l’age des nouveaux conscrits, les mères seront naturellement autorisées à partir au front avec eux – on est pas des monstres, quand même, la guerre doit garder un visage humain et respecter toutes ces lois que personne ne lit. Formidable outil contre le chômage, les guerres ont un point commun avec l'enseignement : on envoie les débutants dans les zones difficiles !

Psycho :

Les enfants jouent à qui pissera le plus loin. L'Ukraine, elle, veut pouvoir envoyer ses missiles aussi loin que les Russes - c'est bien naturel – mais les USA lui refusent ce plaisir, craignant une grosse bêtise d'ado, comme un missile vers Moscou.

Actualité du renseignement

Malgré 3000 satellites qui tournent autour de la Terre, malgré la fine fleur du renseignement occidental travaillant nuit et jour sur le sujet, impossible d'avoir une photo de la zone la plus surveillée du conflit le plus surveillé du monde : nos dirigeants et nos médias n'arrivent toujours pas à savoir qui tire sur la centrale de Zaporijia... Tous les satellites sont probablement tournés de l'autre côté, vers l'origine de l'univers, pour comprendre si Dieu a pété le Big Bang, ou simplement roté.

Actualité linguistique

Zaporijia toujours : nos médias n'arrivent pas non plus à savoir comment prononcer son nom – pourquoi si souvent « ZaporiDJa » ?

Observatoire de la propagande :

Lu sur CNews, la Turquie vend six drones sous-marins à l'Ukraine pour détruire les mines russes. (Rappelons que ces c... de Russes ont miné devant leur propres navires, pour s'empêcher de débarquer à Odessa !) "Accessoirement", l'Ukraine pourra retrouver les mines dérivantes qu'elle a posées n'importe comment...

Offre d'emploi

L'ONU recherche avocats internationaux (avocats d'affaires s'abstenir) pour son grand chantier de refondation (tout est à refaire). Profil recherché : compétence en droit international, droit humanitaire, histoire et géographie des zones à risque, droit de la guerre, crimes de guerre, guerres de l'eau, guerre de la pêche, guerres en tout genre.

Avis de recherche :

La diplomatie française a disparu. Toute personne ayant des informations peut écrire à l'Elysée. Signalement : de type européen, prétentieux, parfois snob, parle un français châtié, tenue élégante, costumes sur mesure.

Suite à cette disparition, l'étage "Pays de l'Est" du Quai d'Orsay est à louer, boiseries, décor classique, lieux chargés d'histoire, jardins - faire offre au ministre des affaires étrangères, qui transmettra (Russie et Chine s'abstenir).

Et l'UE dans tout ça ? On a failli oublier.

Quelques analystes s'interrogent sur l'étonnante capacité de l'UE à enchaîner les erreurs mortifères : extension de l'Otan, Kosovo, Irak, Libye, Ukraine. C'est naturel ou c'est fait exprès ?

Observatoire de la démocratie française :

Toujours pas d'asile politique pour les lanceurs d'alerte, pas de débat ni vote sur la guerre économique contre la Russie.

Joe Biden a déclaré :« Emmanuel Macron a toujours agi en fonction de nos intérêts, c'est le meilleur gouverneur américain que la France ait jamais eu."