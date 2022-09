Fake News de guerre 24

L'info de la semaine c'est la contre-offensive surprise et réussie de Kiev, au Nord-Est de l'Ukraine. Et ça ne vous aura pas échappé, vu l'enthousiasme général de nos médias !

Je ne veux pas vous inquiéter inutilement alors que vous avez commandé les derniers groupes électrogènes disponibles et une boîte d'hameçons, et graissé le fusil de chasse du grand-père, mais cette offensive-éclair victorieuse a manifestement été bâtie sur la qualité du renseignement électronique américain et de ses analystes. C'est une aide bien plus efficace que ne le seraient quatre ou cinq avions de chasse – pourtant considérés comme au-delà d'une ligne rouge théorique. La notion de cobelligérance est assez floue, résultant davantage d'un consensus que de traités précis. In fine, la décision de considérer les USA, voire l'Otan ou même la GB, la Pologne ou la France comme cobelligérants ne repose que sur la Russie... Mais pas de panique : a priori, la France vient loin, très loin derrière les USA – Zelensky lui-même ne manque jamais de s'en plaindre... il témoignera en notre faveur si les choses dérapent !

Cette "retraite de Kharkov" a été justifiée par le Ministère russe de la Défense en ces termes : "Tous nos ofiffciers et la plupart des soldats voulaient assister aux obsèques d'Elisabeth II. Or, nous avons beau être une armée moderne, sur le front nous ne disposons pas encore de la télé (c'est à l'étude dans la derrnière version du T-14). Les choses sérieuses reprendront après."

L'info que vous ne verrez pas sur LCI : dans les territoires repris à la Russie, un projet de loi rendra les enseignants ayant utilisé un programme scolaire russe passibles de dix ans de prison...

Autre « Fuck News » (information rejetée pour non-conformité à la ligne éditoriale, au « narrative ») : le site ukrainien Mirotvorets, véritable appel au meurtre de journalistes et personnalités jugées pro-russes en livrant leur données personnelles, n'est toujours pas condamné par les Occidentaux. Du moment que c'est conforme à nos valeurs...

Le gag de la semaine : France 2 a involontairement filmé deux enfants ukrainiens faisant ce qui semble bien être un salut nazi au passage de soldats... On attend toujours la diffusion des rushes censés montrer qu'il ne s'agissait que d'un salut en agitant les mains, problablement une variante locale bras tendu au max ! Vu les implications potentielles du sujet, présence ou pas d'une idéologie nazie en Ukraine, endoctrinement des jeunes, on s'attendrait à ce que cette polémique fasse la une de tous les médias, mais non...

Décès d'Elisabeth II et intronisation du roi Charles III

À cette occasion, énorme gaffe de Julian Assange qui a envoyé ses félicitations à la reine Elisabeth II, et ses condoléances pour l'intronisation...



- Shocking ! Ce type doit aller en taule ! a grondé le peuple anglais.

Ça tombe bien, il est déjà privé de liberté depuis dix ans...

C’est quand même pratique, ce système où les gens font leur peine avant d'être condamnés. La France aussi est régulièrement critiquée pour abus de prison préventive, alors que finalement, c'est très moderne et international, largement utilisé par les dictatures en tout genre. Mais les Anglais en sont incontestablement les champions occidentaux ! ( Si on excepte Guantanamo qui est un peu hors catégorie, une sorte de référent)

Observatoire de la démocratie française : on la cherche toujours, surtout le débat parlementaire sur la guerre économique avec la Russie. (N. Polony, dans le journal Marianne, l'a regretté, et quelques autres)



- Pas du tout, répond l'Elysée, on en a parlé dans le bureau du président.



- Et même à la buvette du parlement, a précisé le porte-parole.



- Y a des gens qui sont pré-diabétiques sans le savoir ; eh bien, c'est pareil : les Français sont en pré-guerre à l'insuline de leur plein gré ! a martelé un ministre que nous appellerons X, fidèle soutien de la viticulture française.

Écologie :

René Dumont, candidat à la présidence, avait prédit qu'on manquerait d'eau, mais il n'a même pas deviné que, grâce au président Macron, nous manquerons aussi d'essence, de gaz et d'électricité ! À l'époque, on a bien fait de ne pas élire cet écolo, trop optimiste pour faire un Cassandre convaincant - il a fait le score ridicule de 1,3%, preuve de notre sagesse collective.

Zaporijjia :

L'origine des tirs potentiellement catastrophiques sur la centrale est enfin connue : il s'agissait d'extraterrestres qui espèrent provoquer sur Terre une guerre nucléaire.

On peut en déduire qu'ils sont assez cons pour n'avoir pas compris qu'on y arrivera bien tout seuls... Si ce n'est pas en Ukraine, ce sera ailleurs : Iran-Israël, Pakistan-Inde, USA-Chine, sans oublier qu'historiquement, il y a déjà eu deux ordres de tirs, heureusement non suivis...

À moins que ces ET ne soient d'un tempérament impatient, ou encore qu'ils aient tellement salopé leur planète qu'ils ont urgemment besoin de la nôtre – auquel cas ils nous ressembleraient beaucoup !