Fake News de guerre 26

95% de vrai aujourd'hui !

"Sur fond de Gainsbourg et d’images romantiques, le ministère de la Défense de l’Ukraine remercie la France pour les livraisons d’armes, et en demande davantage." (L'Obs)

Le commentaire de l'Obs, mi-figue mi-raisin, peut être compris sérieusement ou ironiquement :

"On ne fait pas la guerre avec des fleurs mais Kiev aura eu le mérite d’essayer. Le clip diffusé sur le compte Twitter du ministère ukrainien de la Défense est sans doute la version la plus originale de toutes les suppliques de Kiev pour augmenter l’aide occidentale dans son combat contre la Russie."

Prochainement sur vos écrans : "Les Demoiselles de Kiev", "Les Parapluies nucléaires de Zaporijia", "Mourons sous la pluie", "Que la guerre commence" (All that war), "East-Ukraine Side Story".

Beau reportage sur la reddition d'un équipage d'un char russe, qui s'avance drapeau blanc fixé au canon, belle lumière,cadrage impeccable, soldats propres sur eux, comme l'a noté un ancien des forces spéciales françaises. Si on peut plus faire de belles vidéos sans se faire critiquer...

Frappes russes

Le déluge de missiles en deux jours a été l'occasion de gros délires chez nos journalistes et politiciens : les Russes auraient volontairement ciblé les civils. 85 missiles puissants et précis font 11 morts et 80 blessés : cherchez l'erreur ! Bon, rectifications timides le soir même, il semble bien qu'il y ait eu un ciblage précis sur l'énergie non-nucléaire, les nœuds ferroviaires et des casernements – et, comme toujours dans une guerre, des victimes collatérales. Mais on ne pouvait laisser passer l'occasion d'une belle journée de propagande !

Pour la première fois, un reportage de France Info a évoqué le délicat sujet des règlements de compte dans les villes et villages repris par les forces ukrainiennes. Dont une femme accusée d'avoir couché avec un soldat tchétchène : espérons qu'elle ne sera que rasée comme chez nous en 45... Le reportage s'arrête là, dommage, on ne connaîtra pas l'issue du procès (non, je rigole, quel procès ?..)

Pour la première fois également, sur LCI, un soldat d'Azovstal a témoigné qu'à Marioupol la majorité des habitants étaient pro-russes.

Et l'Obs s'interroge (enfin) sur le conflit du Donbass.



Il semble donc exister un sursaut général du journalisme, après des mois de manichéisme (à l'exception notable de Marianne, Le monde Diplo, et peut-être quelques autres). Encore un effort, et ils vont même trouver des Ukrainiens qui n'aiment pas Zelensky ou désapprouvent sa politique.

Petit espoir de paix : le mot « négociation » semble être de plus en plus utilisé sur nos chaînes d'info...bien sûr pour dire que non, c'est pas le moment, personne n'en veut, ce serait au détriment de Kiev, c'est aux Ukrainiens de décider, etc. Certes, mais on peut suggérer, non ? En insistant un peu, beaucoup...

Mais les Caton modernes donnent de la voix, susurrent que oui, L’OTAN est en guerre : Delenda Russie !

On est dans l'Otan, l'Otan serait en guerre, mais nous non : encore du « en même temps » cher à Macron ?

Les États-Unis ont réinventé le concept de guerre propre : ils font la guerre à la Russie, mais les saletés restent en Ukraine...

Sabotage des gazoducs : cette attaque contre les intérêts stratégiques européens semble être le fait... des extraterrestres. Mais les enquêteurs peinent à comprendre en quoi les négociations qui reprenaient entre la Russie et l'Allemagne gênaient les Martiens – la Suède se tait...

La question du gaz, en fait c'est très simple :

Avant on avait du gaz pas cher, l'hiver prochain : gaz pas chaud, et le suivant : pas gaz pas chaud !

« Le président français Emmanuel Macron a confirmé la semaine dernière que Paris envisageait l’envoi de six canons Caesar supplémentaires à l’Ukraine, en sus des 18 déjà livrés. » (L'Obs)

Il y a fort à parier que, si un jour Macron se rend à Kiev, il soit accueilli en ces termes :

Ave Macron, nous voulons davantage de Cesars !