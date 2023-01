Fake News de guerre 29

A la base américaine de Ramstein, en Allemagne, une cinquantaine de pays réunis ont discuté de l'envoi à l'Ukraine de chars dits lourds.

Notre reporter a pu glisser un micro sous la table :

- Pourquoi t'y vas pas ?



- (Le Polonais) Moi j'veux bien livrer les salopards... euh... les Léopards, même sans autorisation des Boches, euh… des Allemands, mais à condition que l'autre, là, il en fasse autant...

- Quand même, le Russkof en face, il est costaud comme un ours, faudrait pas qu'il nous mette sur la gueule…



- (Les Baltes, en choeur) Lopettes !



- Allez-y vous, puisque vous êtes si malins !



- (l’Américain) Allez boys, faut vous décider, ça se passe en Europe, dans votre cour de récré ! Vous allez laisser ce monstre s'en prendre à plus petit que soi ?



- Ouais, ouais, tu causes, tu causes, mais toi, pourquoi t'envoies pas tes chars Abrams ?



- Parce que j'ai un océan à traverser, moi !



- Justement : faut que tu commences avant nous, et quand tes super-chars débarqueront, on te suivra...



- Ouais, sauf si vous changez d'avis, comme les lopettes que vous êtes ?



- Arrête ton char, Joe Ben-Hur !



- What ? Speak english, please !



- J’veux dire, faut pas charrier !



- What ? Qu’est-ce qu’y dit le Frenchie ? Translate !



- (Le Finlandais) Les gars, on avance pas, on tourne en rond comme des tourelles de char.



- Et si on y allait tous ensemble ?



- Ouais, mais moi, mes Abrams sont de l'autre côté de...



- (Le Français) De l'océan, on sait, on sait. Bon, j’ai une idée : si on se revoyait plus tard pour faire le point ?



- Oui, super idée. Faut préserver l’unité européenne.



- Shit ! L’Europe, c’est toujours aussi, how do you say… merdique ! OK, See you later !

Le lendemain :



- (Le Polonais) Ça y est : on est prêts à y aller sans autorisation du Bo… des Allemands !



- Super ! Quand ça ?



- Eh ! Lâchez-moi un peu les rangers ! On ira quand on voudra !



- (Le Français) : Ah ! Ah ! Excellent : vous y allez, mais vous y allez pas… Vous plagiez mon style « en même temps » !

L’Américain, en aparté : "Fuck the Europeans ! No ! Traducteur : ne traduisez pas !"



- (L’Allemand) Bon, on a bien avancé, l’essentiel c’est de maintenir l’unité européenne, avec nos amis anglais et américains.



- (Le Français) Où sont-ils passés d’ailleurs, les Brits, on les entend plus. C’était bien la peine qu'ils fassent capoter les négociations l’an dernier… Ils n’ont pas dit quand ils livreraient leurs Challengers ?



- Non, comme tout le monde : ils livreront, mais à une date indéterminée… Faux derches !



- What ?



- L’essentiel, c’est de montrer un front uni.



- Yes. Super job.

La semaine suivante



- (Les USA) Grande nouvelle : on va livrer des Abrams !

(Exclamations joyeuses et fournies)



- Quand ça ?



- Les Abrams sont complexes, ils sont accompagnés d’une équipe d’ingénieurs et de mécaniciens à laquelle ils doivent être intégrés…



- Jusqu’à ce que Poutine les désintègre !

(Rigolade générale)



- Ah ! Ces Français, toujours à déconner. Et vous livrez quand ?



- Quand on aura formé des Ukrainiens à les utiliser. Un char Abrams sans équipage, c’est aussi utile qu’un équipage sans char !



- J’aurais jamais cru voir un Américain plaisanter ! C’est pas interdit chez vous, maintenant ?



- Dans nos journaux oui, en Europe non ! Du coup, on se rattrape ici, ah ! ah ! On les livrera quand les Ukrainiens auront appris à les conduire…



- Ils sont trop cons pour vos chars bourrés d’électronique ?



- Pas de racialisme ! L’armée américaine est woke et inclusive. Je veux dire que si on nous envoie des Ukrainiens qui apprennent lentement, genre deux ou trois ans, on livrera dans deux ou trois ans...



- (Le Français) Pigé : à la Saint-Glinglin…



- What ?



- D’ici là, les Russes seront peut-être à Kiev ! Voire à Lviv...



- Du moment qu’on y va tous ensemble, un front otano-européen uni…



- Oui. Comme ne l’a pas dit Coubertin : l’essentiel, c’est de participer, mais de surtout pas y aller en premier...



- Rigole, rigole, mais toi la France, avec tes chars Leclercs, t’en es où ?



- « Rien n’est exclu », et en même temps tout est possible.



- Bullshit ! Vos Leclerc sont tous en réparation, vous en avez pas un en état de rouler jusqu’à la frontière allemande !



- (L’Allemand) Ils vont y mettre des roues !



- (La France) Si t’avais pas abandonné le projet de char franco-allemand, on en serait pas là…



- Holà ! le couple franco-allemand divorcé, halte au feu !



- Eh les gars, on a oublié de discuter du problème des drapeaux !



- Quels drapeaux ? Tu veux dire comme dans les westerns ? Plantés sur la tourelle des chars ?



- (L’Allemand) Un drapeau allemand sur des chars qui tirent sur des Russes… ça passera pas dans notre opinion publique, même chez les verts…



- Et si on les peignait sur les chars ?



- Pour que les Russes se souviennent bien qu'on leur tire dessus depuis un char allemand, polonais ou balte ? C’est pas très malin…



- Un drapeau européen alors ? Ou bien on écrit OTAN sur chaque char ?



- (L’Américain) Euh… non, le NATO n’est pas en guerre contre la Russie…



- Oui, mais finalement, qui est en guerre contre la Russie ?



- Même pas l’Ukraine : ils se sont pas déclarés la guerre !



- Ah ! Ah !

C’est dans cette ambiance unie et chaleureuse que s’est terminée la troisième rencontre otanienne sur les chars à livrer d’urgence à l’Ukraine.

Le Danemark va livrer à l'Ukraine ses 19 canons caesar commandés à la France.

En fait, ils ont réalisé que ça faisait trop pour leur modeste pays.

Zélensky : « La tyrannie avance plus vite », et je sais de quoi je parle, j'ai interdit tous les partis d'opposition !

Les USA désignent le groupe Wagner organisation terroriste internationale.



- Pour quel motif ?



- Tu connais pas l'étymologie, le journaleux ? Parce qu'ils nous terrorisent...

En tout cas, ce conflit a au moins permis au président Macron, lui qui use si souvent de l’anglais à l’étranger… de montrer que le français est une langue moins rigide qu’on ne le dit, où l’on peut appliquer l’assimilation généralisatrice comme en chinois ou en espéranto, en créant un joli néologisme : « escalatoire ».

Apparemment, les dirigeants occidentaux pensent qu’on peut être dans l’escalade, s’impliquer chaque jour davantage, sans pour autant finir cobelligérants… En somme, une escalade qui ne cherche pas à atteindre le sommet : reste la chute ?

Un peu de prospective, pour finir cette chronique.

Janvier2023

Zélensky demande aux USA et à l'UE d'accélérer ses livraisons de chars. « Il nous en faut 200. »

Fin janvier 2023

Zélensky dit que 200 c’est insuffisant, il en faut 300 pour mener une attaque au printemps.

Février

Kiev demande à l'Occident d'accélérer ses livraisons de drones lanceurs de missiles, pour attaquer la Crimée. Et un sous-marin.

Avril

Zélensky demande à l'Occident des missiles longue portée pour attaquer Moscou.

Mai

Zélensky demande des bombardiers stratégiques – ou à la rigueur des ogives nucléaires tactiques.

Deux millions d'années après JC :

Un scorpion discute avec une blatte :



- T'as vu, selon cette fourmi archéologue, il y aurait eu une grande civilisation de mammifères à deux pattes (les pauvres !), longtemps avant nous.



- Ces fourmis ont toujours eu des idées bizarres. Qu'elles retournent dans leur fourmilières ! Et si elles continuent à nous chercher, elles vont nous trouver…

Nos jeunes ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont de vivre cette période historique. Quand j’étais lycéen, on étudiait l’engrenage d’alliances qui a conduit à la guerre de 14-18 – la « Triple-entente » . Je n’y comprenais rien et trouvais ça absurde. Eh bien, nos jeunes ont l’occasion de revivre en direct l’engrenage qui conduit à la guerre mondiale ! L’Histoire en direct, c’est plus didactique et plus fun. Alors, tous à vos smartphones, prêts à vivre et commenter en temps réel l’escalade qui mène à la « der des der » - réellement la der des der, cette fois…