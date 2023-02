Fake News de guerre 30

Fidèle à la stratégie présidentielle du « en même temps », la France soutient la guerre en armant l'Ukraine, et défend la paix en organisant les Jeux Olympiques ! On voudrait exclure les sportifs russes pour soutenir l’Ukraine, tout en évitant que ça se voie, pour une question d’universalisme des valeurs françaises.

Bien sûr, les athlètes russes pourraient défiler une nouvelle fois sous la bannière olympique, mais cela risque de leur être refusé. Nous proposons de créer un emblème pour tous les sportifs (et artistes) qui déplaisent aux uns et aux autres. Je verrais bien un grand « H » comme « hypocrisie », ou alors un drapeau représentant deux ou trois femmes attachées sur un bûcher, symbole de toutes les chasses aux sorcières.

Une fois de plus, les Jeux risquent de confirmer qu'ils ne sont nullement le symbole de la paix et du bien-être par le sport, mais celui du nationalisme le plus intransigeant...



Certains plans de paix incluent l'idée d'un référendum en Ukraine, dans les régions supposées majoritairement russophiles.

Nous sommes en démocratie, où l'idée de demander son avis au peuple est tout à fait choquante : les élections désignent nos représentants, après quoi ces élus pensent pour nous, puis le président pense pour les élus. Et les médias nous rappellent quotidiennement quoi penser. C'est un système politique très rodé, assez reposant pour l'esprit. (Avec sagesse, le président Chirac n'a pas tenu compte du vote des Français sur l'UE en 2005.)

Pareil en Ukraine : pourquoi demander dans chaque région si les habitants veulent être Russes ou Ukrainiens, puisque le président Zélensky, légitimement élu sur de fausses promesses (péché véniel en démocratie), pense pour eux tous ? D'ailleurs, il n'y a pas d'opposition en Ukraine, ou il n'y en a plus – la preuve : on n'en voit jamais à la télévision !

Chassons donc ce « vent mauvais de la paix » dont a parlé Nicolas Tenzer sur france-info le 8/02/23..



D'ailleurs, le conflit ukrainien s'étend à la France :

500 tracteurs conduits par des soldats russes déguisés en paysans ont tenté de lancer sur Paris une attaque chimique aux pesticides ! Ils ont été neutralisés par nos services et remplacés au dernier moment par de vrais paysans. Mais le gouvernement a jugé préférable de garder cette agression secrète – tout comme on « ignore » qui a attaqué le gazoduc de l’UE.

Visite surprise de Zélensky à Londres : « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger. »

Les mauvaises langues disent qu'il plane un peu !

Il a été reçu par le roi Charles III : les mêmes mauvaises langues disent qu'il aurait pu mettre un costume ou une chemise d'occasion, euh... je veux dire, à l'occasion. Mais pas d'inquiétude, il est attendu à Paris, et là il prendra une veste !



Sur LCI, BFM et France Info sévissent ceux qu'on pourrait appeler des « papys va-t-en guerre » retraités ou en passe de l'être. Comme votre serviteur, ils ont dépassé l'âge de la conscription : au pire risquerions-nous, en cas de défaite, de vivre sous occupation russe et, en cas de victoire, d'être atomisés – mais à notre âge, nous avons bien peu à perdre.

Vous pensez à BHL ? Certes, il est hors concours depuis la Yougoslavie, l'Irak et la Libye, mais une nouvelle génération le talonne, le général Yakovleff qui – le premier, je crois - a plaidé voici quelques semaines sur LCI pour l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Et Nicolas Tenzer, sur France Info, veut qu'on fournisse à l'Ukraine tout ce qu'elle demande, et qu'on les soutienne activement jusqu'à reconquête de tout le territoire, y compris la Crimée ! Incroyable que des gens ayant aussi peu le sens de la nuance (litote pour fanatique) enseignent à nos futures élites civiles ou militaires – espérons que leurs élèves sauront faire la part du lobbyisme pro-Otan, celui-ci étant clairement mentionné dans sa fiche Wiki.

Enfin, comme on dit, il faut de tout pour détruire un monde !