Fake News de guerre 33

Enfin une vraie escalade dans un conflit qui s’enlise et lasse les téléspectateurs !

Ça se passe dans le cabinet de la vice-ministre britannique de la Défense et de l’Attaque :

L’assistante :



- Madame, les Russes ont répondu à votre déclaration au sujet des munitions à uranium appauvri…



- Et ?



- Euh… Ils ont dit qu’ils répliqueraient en cas de livraison à l’Ukraine.



- C’est tout ?



- Non, ils rappellent que leur usage en Yougoslavie et en Irak a provoqué des cancers, de la pollution et des symptômes divers chez les soldats américains eux-mêmes.



- N’importe quoi ! Trois cancers et deux bébés malformés ne font pas une statistique, et les USA en ont été très satisfaits, ils me l’ont dit. Prenez note de ma réponse à leur réponse : « C’est une munition parmi d’autres. Demain, même les fusils en utiliseront pour la chasse à l’ours. »



- Euh, madame... ils vont prendre l’ours pour une allusion personnelle…



- Ah oui, c’est vrai, bon : retirez l’ours russe, mettez une hyène ou un chacal !

À Moscou, le ministre prend connaissance du message :



- C’est de l’humour anglais ?

L’assistant :



- Mmm, avec eux, c’est toujours difficile de savoir s’ils sont sérieux ou s’ils font du « nonsense ».



- Et qu’en disent l’ONU, l’UE, l’OMS ?



- Ils sont « préoccupés ».



- Oui, ils sont toujours soit très occupés, soit préoccupés, ça nous change pas beaucoup...

Londres :



- Ils confirment qu’ils répliqueront, c’est plus une ligne rouge, c’est un feu rouge !



- Le feu rouge, c’est de l’humour russe ?



- Peut-être, plutôt une métaphore.



- Je ne savais pas que les Russes avaient de l’humour, ni qu’ils savaient faire des métaphores, on m’a dit que c’étaient des sauvages.



- Des sauvages qui ont des missiles hypersoniques…



- Qu’en pensent nos amis de Washington ?



- Qu’on est libres de faire ce qu’on veut, du moment qu’ils ne sont pas impliqués.



- Les bâtards : ils nous laissent faire le sale boulot avec les Polonais, comme pour les chars...



- Alors, que fait-on ?



- Peut-être que les Russes bluffent ?



- Ce n’est pas dans leurs habitudes, c’est les Américains qui se prennent tous pour des champions de poker.



- Et que peuvent-ils faire pour répliquer ?



- Eh bien, sans nous déclarer officiellement la guerre, ils peuvent saboter un de nos navires de guerre ou de commerce, un satellite, lancer une attaque informatique de grande ampleur, un brouillage électronique, couper un câble sous-marin, provoquer « accidentellement » une marée noire, un raz-de-marée, ou encore...



- Oui, oui, j’ai compris, leur pouvoir de nuisance est assez élevé, c’est ça ?



- Oui.



- Et qu’en dit Zélensky ?



- Rien. Les Ukrainiens ont déjà tiré sur la centrale de Zaporijjia, alors une petite irradiation au Donbass pro-russe...



- Bon, pour l’instant va répondre par le silence, mais un silence diplomatique méprisant.

Pendant ce temps, à Washington :



- Monsieur le président, les Russes installent des ogives nucléaires en Biélorussie !



- Bon. Puisqu'ils le prennent comme ça, nous on va en installer en Allemagne !



- Euh... c'est déjà fait, Président, depuis des années.



- Ah bon ? Chez nos amis Anglais, alors ?



- Il sont leurs propres bombes.



- En France, alors ? On est très potes avec Manu, il fait tout ce qu'on lui dit.



- Idem : ils ont leurs propres bombes, et ils sont très sourcilleux sur le sujet.



- En Pologne, alors ? Ou les petits machins à côté, là...



- Les Baltes ? Euh... il vaut mieux pas, ils sont très capables de les utiliser tout de suite...



- En Méditerranée alors ?



- On en a dans notre flotte.



- En Alaska, alors : on encercle les Russkofs ?



- C'est chez nous, déjà équipé...



- Pff... C'est compliqué la stratégie...



- Monsieur le président, si je peux me permettre, on pourrait tenter une approche innovante : des négociations de paix...



- Vous croyez ? Difficile à vendre au peuple après tout ce quon lui a raconté... Bon, Ok, mais en coulisses alors.

Comme auraient pu le dire Machiavel, et bien avant lui Sun Tzu : « On commence par l’uranium appauvri, et on finit par l’uranium enrichi » !

Rencontre Russie- Chine, vue par les blagueurs de l’Est sur les réseaux :



- Pourquoi les Américains ne comprennent-ils pas la nature de la relation entre la Russie et la Chine ?



- Parce qu’ils ne voient pas bien qui est le chef et qui est le larbin !

Du 15 mars au 7 avril ont lieu à Moscou les journées de la francophonie.

Nous, on est plus généreux : les journées de la russophobie durent plusieurs années !