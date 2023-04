Fake News de guerre 34

Après le Bundestag, « L’Assemblée nationale française a reconnu ce mardi la famine dont a été victime l’Ukraine au début des années 1930 et plus connue sous le nom d’Holodomor, comme un génocide. » (JDD)

La Russie a répondu en parlant de « zèle anti-russe répugnant », déniant ainsi à nos députés leurs compétences d’historiens. (Le Point)

Ce n’est pourtant pas la première fois que notre auguste assemblée s’empare d’un sujet historique, plus particulièrement les génocides, dont l’Humanité est prodigue. Ainsi, celui des Assildo-Chaldéens, des Ouïghours, des Arméniens ou des Vendéens - c’est chez nous !



Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Si l’on considère la fâcheuse habitude des historiens de se perdre en polémiques universitaires sur d’insignifiants détails, comme ici un ou deux millions de victimes de l’Holodomor en-dehors de l’Ukraine, ou également le fait que le travail et les salaires de tous ces universitaires représentent une lourde charge pour notre pays si endetté, pourquoi ne pas rendre les votes plus systématiques, et dans tous les domaines ? La France y gagnerait beaucoup.

Les questions sociétales : combien y a-t-il de genres, un, deux, trois ? Plus ? Mais en tout cas il n’y aurait qu’un vote, un seul !

Les sujets scientifiques : le climat se réchauffe-t-il vraiment ? L’activité humaine en est-elle à l’origine ? Y a-t-il de la vie sur Mars ? Un vote, et clac !

Plus fort encore : nos députés pourraient résoudre à bas coût les grandes questions de l’Humanité :

Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Adam et Ève pratiquaient-ils l’épilation ? Dieu existe-t-il ? Réponse en trente minutes montre en main, le temps de vérifier les votes, histoire d’être un peu rigoureux.

La science et la foi enfin réconciliées dans ce nouveau Temple !

Trump poursuivi pour avoir acheté le silence d’une prostituée : curieuse démocratie où l’on risque davantage à obtenir une gâterie d’une militante ou passer en frais électoraux le prix du silence d’une prostituée, qu'en faisant 500 000 victimes sur un faux prétexte.

Journaliste étasunien arrêté pour espionnage, en flagrant délit selon la Russie.

Les USA réclament sa libération (Ouest-France). Réunion de crise à la Maison Blanche :



- Encore une tuile ! Il nous faudrait une idée pour appuyer notre demande de libération, - suggère un conseiller à son président.



- J’ai trouvé ! On va dire qu’on n'a jamais eu d’espions dans nos ambassades, ni dans une ONG, ni à l’AIEA, ni… Qu’est-ce que j’oublie ?



- L’OSCE au Donbass, monsieur le président… mais c’est une bonne idée. Je vais quand même transmettre au service de communication qui va le reformuler, si vous le permettez.



- OK, mais précisez-leur bien que l’idée vient de moi !



- Ils reconnaîtront votre style, monsieur le président.

Poutine a accusé les pays occidentaux de vouloir « affaiblir la Russie » et « par tous les moyens. » (La Tribune)

Les réactions ont été unanimes dans les gouvernements occidentaux : une indignation générale.



- Scandaleux, inacceptable ! C’est une provocation ! Un président n’a pas le droit de dire la vérité ! Ça ne se fait pas, où va le monde, sinon ?

La Finlande devient officiellement le 31e pays des USA, euh… je veux dire - le 31e pays de l’Otan.

Une fois de plus, la Russie rapproche ses frontières de l’Otan ! Encore une provocation de Poutine !

Macron en Chine (Marianne) Notre envoyé spécial a surpris un dialogue discret, possiblement entre le président Macron et Mme Von der Leyen – sous toutes réserves.

- Ils sont durs en affaires, ces Chinois, toujours impassibles. C’était un peu un dialogue de sourds, non ? Je lui demande - poliment - de faire pression sur la Russie, il me rétorque que les Occidentaux doivent se montrer rationnels… De quoi j’ai l’air, moi ?



- No comment… comme disent nos amis de Washington.



- Tu crois que je l’ai vexé en parlant plus longtemps que lui ? Il paraît qu’il regardait sa montre...



- Aucun risque, il sait bien que les Français ont une grande gueule, ah ! ah !



- Très drôle. Ou alors c’est toi qui lui as fait peur, ils n’ont pas l’habitude des Amazones va t-en guerre de l’UE, il te manquait que la kalach !



- Ah c’est malin…



- Et ce plan de paix chinois, c’est vraiment de la daube ! Il ne s’est même pas engagé à ne pas livrer d’armes à Poutine… Mais quand même, ma proposition d’interdire la détention d’armes nucléaires aux pays qui n’en ont pas la technologie, c’était pas mal envoyé, non ?



- Euh… Sur les réseaux sociaux, ils demandent si ça veut dire que tu exiges des USA qu’ils retirent leurs bombes d’Allemagne et de Turquie, et d’une dizaine d’autres pays…



- Hein ? Quoi ? Non, pas du tout, c’était une allusion à la Biélorussie, évidemment. Pfff ! Faut tout leur expliquer à ces cons.



- Oui, tes services vont ramer pour présenter ce voyage comme un succès…



- Bah ! On leur a bien fourgué deux ou trois contrats, non ? Ils sont plein de thunes.



- Oui. Haut les coeurs, Manu : tu restes malgré tout le roi du « en même temps » !



- Comment ça ?



- Réfléchis : on a été super bien reçus ! Donc, en même temps t’as rien obtenu…



- En même temps... j’ai fait un beau voyage ! Ah ah… T’as raison ! La vie est belle… loin de la France et des Français...

Loin de tous les Français, aussi loin de la France,

Ce me fut, je l'avoue, de bien belles vacances.



- Vous êtes un poète ?

J'en suis stupéfaite !

Quel grand président, ma foi, que vous faites !