Fake news de guerre (qu’est-ce qu’on se warre !)

La définition du complotisme est assez consensuelle, par exemple dans Le Canard enchaîné (6/04, page 1), « (…) cette capacité à expliquer le monde, complexe, par une réponse simpliste :(...) », définition tout à fait pertinente. Mais alors, ressasser que, dans le conflit russo-ukrainien, il y a un agresseur, la Russie, et une victime, l'Ukraine, ou qu'une dictature a attaqué une démocratie souveraine, ce manichéisme serait donc du complotisme ? Nos grands médias feraient quasiment tous, comme Monsieur Jourdain de la prose, du complotisme sans le savoir ? Dans ce cas, comme lui, ils mettent du temps à le réaliser !

Pour mettre fin à la polémique, les tableaux de Morozov, appartenant à un oligarque, vont être transférés à une démocratie partageant nos valeurs, au Louvre d'Abu Dhabi.

Suspicion de crime de guerre à Boutcha : d'habitude, la CPI envoie des légistes, des enquêteurs de la police judiciare ou de la gendarmerie. L'UE, elle, a envoyé en urgence... von der Leyden !

D'habitude, il faut des années pour boucler une enquête de crime de guerre ; aujourd'hui, on sait déjà que la Russie est coupable. Youtube, TikTok et Telegram - et hop ! c'est plié ! Internet, quel progrès pour l'humanité...

Suspicion de crime de guerre à Kramatorsk, plusieurs versions circulent.

1. L'armée russe a volontairement tiré un missile avec un message de vengeance écrit dessus, sur une population civile russophone du Donbass qu'ils disent vouloir libérer.

2. Les soldats du Donbass ont tiré sur les civils du Donbass pour se venger des exactions ukrainiennes passées.

3. Les ultra-nationalistes ont tiré ce missile sur les Ukrainiens de l'Est, qu'ils détestent.

Quelle hypothèse vous semble-t-elle la plus crédible ?

Suspicion de crime de guerre à Donetsk : un missile tiré en plein centre-ville (le même type qu'à Boutcha, à sous-munitions) a fait une dizaine de vicitmes civiles. Vous aviez oublié ? Normal, nos médias n'en ont quasiment pas parlé. Aucune enquête de la CPI n'a été demandée par l'UE, la GB ou les USA...

Suspicion de crimes de guerre au Donbass de 2014 à 2021 (massacres d'Odessa et de Marioupol, enfants bombardés à la plage, enlèvements d'enfants, tortures, tirs et bombardements divers) : bof, c'est vieux ça, on va pas s'occuper de crimes oubliés quand on a de belles images et des victimes toutes fraîches ?

Terribles sanctions américaines contre la Russie : continuer les importations de pétrole russe, d'engrais et d'uranium - la Russie ne s'en relèvera pas ! Le sacrifice des Américains fait chaud au cœur des Européens qui voient les prix s'envoler...

Manipulation : Kiev semble imbattable pour inventer des fausses nouvelles. On peine à se souvenir de toutes : le « fantôme de Kiev » (un pilote de chasse exceptionnel), les soldats de l'Île aux Serpents (héros martyrs, en fait bien vivants), maternité (en fait vidée et transformée en poste de tir), les mines marines posées par les russes devant leurs propres navires (!), les formidables contre-offensives, le petit enfant qui traverse la frontière seul (contredit par la douane), les crématoriums mobiles de Marioupol, et le grand final : l'accusation de génocide - dans ce but il serait plus facile de raser Kiev et toutes les grandes villes.

Ajoutons-y pour mémoire les faux non confirmés mais probables, comme le théâtre et les massacres de Boutcha et Kramatrosk, et on voit bien que Kiev excelle dans ce classique de guerre qu'est la propagande, également appelée désinformation, manipulation ou« psyop », dont les principes ont bien été théorisés.

Mais Kiev a innové : plus l'Ukraine est en difficulté, plus l'âge des victimes de viol baisse. On a parlé de femmes, puis de jeunes filles, puis d'une fillette de trois ans, et sur France Info le 14/04 au soir, il fut question d'un bébé...



L'UE annonce son seizième paquet de sanctions contre la russie : dorénavant, pour faire peur aux enfants, on leur dira : « Mange ta soupe ou j'appelle Poutine ! »

Basculement politique inattendu : Macron a « blessé » le président Zelensky, faisant de la France un allié objectif de Poutine ! Aux dernières nouvelles, Zelensky s'en est bien remis, puisqu'il demande à l'UE 7 milliards par mois - en guise de réparations ?

« À quelque chose malheur est bon » : ce qu'il y a de bien avec la troisième guerre mondiale, c'est qu'il est inutile de se casser la tête sur son testament (est-ce que je déshérite cet ingrat-e ?), car il n'y aura personne pour en profiter, pas même de notaire pour le lire ! Cendres pour tout le monde ! Tu voulais un beau cercueil ? Ben non, t'auras un crématorium public, parce qu'une apocalypse nucléaire c'est gratuit, poussez pas, y en aura pour tout le monde ! Faut reconnaître, cette fin soudaine a un sympathique petit côté égalité-fraternité, tous unis dans le même destin, que ce soit dans un yacht ou un petit appart, un instantané de chaleur humaine ! Une sorte d'expresso qui au lieu de réveiller les morts endort les vivants, une fusion des corps et des esprits, une justice sociale immanente. Mais bon, j'extrapole, je m'emballe, on s'en approche mais on n'y est pas encore malgré les efforts de Zelensky et de Biden.

Selon la doctrine chrétienne, il n'y a pas de lutte des classes au paradis, peut-être le vérifierons-nous prochainement... Mais gardons-nous des solutions trop radicales : mieux vaut l'injustice sociale chez les vivants que l'égalité chez les morts !

Les Français qui écriraient encore Kiev à la russe, plutôt que Kyiv, s'exposent à une sévère amende !

Le Secrétaire général de l'ONU a demandé aux deux parties une pause humanitaire de quatre jours à l'occasion de Pâques orthodoxe. Enthousiastes, les USA et l'UE ont appuyé sa demande parce que c'est plus pratique pour livrer des armes, sans risquer de se prendre un missile sur la tronche.

Notre envoyé spécial a pu se procurer la dernière négociation entre Zelensky et Poutine :

« Z- On garde la Crimée et le Donbass, et vous récupérez les gens qui sont dessus – d'ailleurs, beaucoup ont déjà la double nationalité.

P- Je garde la Crimée et la totalité du Donbass avec les gens qui y habitent, et vous démilitarisez complètement : pas de biathlon à cause du fusil, interdiction des arts martiaux, pas de cours de chimie à l'école, pas de lancer de javelot.

Z- Le lancer de poids, alors ?

P- Lancer de grenade ? Niet.

Z- Les jeux vidéos ?

P- Des combats, des chars, du pilotage : trop de violence. Niet.

Z- Les lance-pierres alors, pour les enfants ?

P- Niet. Démilitarisation ! »

C'est la fameuse « raspoutitsa » : même les négociations s'enlisent !

Grosse avancée conceptuelle des USA : au début du conflit on distinguait les armes défensives et les offensives - ces dernières refusées à l'Ukraine. Puis, on a affiné l'idée en distinguant des offensives légères (les instructeurs et les lance-roquettes), et des offensives lourdes (air-sol, comme les S300). Après vient le super-lourd : chars et avions de chasse. C'est ainsi qu'on glissse insensiblement de la non-belligérance à la presque-guerre... et tout le monde applaudit.

Aux dernières nouvelles, les USA ont annoncé avoir livré des avions à l'Ukraine, mais en pièces détachées, et surtout, sans la notice de montage ! Ouf, on respire, encore un peu et ils étaient en guerre. Heureusement, ils ont le sens des responsabilités.

Des journalistes intrépides ont demandé à Zelensky pourquoi il préférait que les soldats du bataillon Azov coincés dans les sous-sols de l'usine Azovstal à Marioupol combattent jusqu'à la mort plutôt que de se rendre ? Il a répondu : « Un bon chef doit anticiper, nous avons secrètement commandé une statue en hommage à nos martyrs. Elle est terminée, un chef d'oeuvre en marbre sur lequel j'ai fait graver « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire aux martyrs de Marioupol ! » De quoi aurions-nous l'air s'ils se rendaient ? »

Si le bataillon Azov résiste encore, d'autres se sont rendus et, à cette occasion, chaque soldat, après la recherche de tatouages néonazis, doit indiquer sa fonction. Très peu semblent avoir commandé, ou porté une arme... Il semble que l'armée ukrainienne soit celle qui compte le plus grand nombre de cuisiners ! Ainsi que de magasiniers et d'opérateurs radios.

Mais l'info de la semaine, c'est quand même que l'Ukraine a détruit Moscou ! (= Moskva, le navire) Ce grand succès militaire ukrainien fait la fierté des Ukrainiens, grands et petits :



- Qu'est-ce que tu veux à Noël, si le père Noël arrive à franchir les check-points des barbares russes ?

- Un jeu de bataille navale ! Touché-coulé !

Ah ! Si toutes les usines d'armement du monde fabriquaient des jouets...

Les joueurs de tennis russes exclus du tournoi de Winbledon, dont le numéro deux Medvedev. Interrogée sur la raison de cette exclusion, la direction a répondu : « parce qu'ils lancent des balles. »