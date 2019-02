Fake news : la 2ème plus grosse de l’Histoire occidentale !

Plus c'est gros, mieux ça marche ! Pour preuve, dernièrement, le parti de Dupont-Aignan a bien laissé croire que Macron allait rendre l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne ! Des milliers de personnes ont pris cette croyance pour vraie et l'ont massivement rediffusée !

Dans quel monde sommes-nous ? Sommes-nous de plus en plus des demeurés, incapables de discerner le faux du vrai… le rationnel de l'irrationnel ?

Malheureusement, cela ne date pas d'hier ! Cela date presque de la nuit des temps. Exemple : les croyances nous font bien croire tout et n'importe… comme nous-mêmes, pour la plupart (*), faisons croire à nos enfants que le Père Noël existe et qu'il passe par la cheminée !

Depuis quelque 2 000 ans, la croyance chrétienne fait croire à des centaines de millions de personnes, presque 1 milliard aujourd'hui sur la planète, que :

L'un des premiers hommes sur la Terre était forgeron (Genèse : 4-22), et que Lucy et autre Orrorin sont des mensonges inventés par la science pour décrédibiliser l'Église chrétienne !

C'est la 2ème plus grosse fake new de l'Histoire de la chrétienté, religion essentiellement occidentale !

Cette fake new serait la Vérité, car le Dieu des chrétiens l'a écrite et l'a publiée dans la Sainte Bible. Un individu, un dénommé Tubal-Caïn, "forgeait l'airain et le fer", dès les premières heures de l'Humanité !

Les personnes qui croient à cela, savent-elles que le travail du fer ne date que du 12ème siècle avant la naissance du dénommé Jésus, leur Dieu créateur du Ciel et de la Terre ?

Si les premiers hommes de l'Humanité ont été créés immédiatement forgerons, cela veut dire que le genre Homo, notre espèce, n'existe que depuis seulement 3 200 ans, environ !

Est-ce bien raisonnable de croire à une telle ânerie, et, surtout, de la propager depuis des siècles… via un prosélytisme effréné, sans aucune vergogne et souvent mortifère, pour celles et ceux qui ne croient pas ?

Ah, j'oubliais qu'il y a aussi des hommes (aucune femme, bien sûr ! La Bible est trop misogyne !) créés directement bergers, laboureurs… bâtisseurs de ville, etc. (Genèse : 4-2, 4-17). Pourquoi pas réparateurs d'Iphones ? C'est cela ce que l'on appelle le créationnisme jeune-Terre ... auquel tous les évangéliques ont foi !

Est-ce bien raisonnable de croire à de telles idioties ? Idioties et inepties dignes des temps les plus obscurs… où des personnes, comme moi et sûrement vous aussi, il n'y a pas si longtemps, étaient conduites à la roue et au bûcher, car elles dénonçaient ces légendes enfantines ?

Dans quel monde sommes-nous, en occident ? Heureusement que l'Asie est épargnée par de telles croyances !

Qu'est-ce que notre système scolaire a raté, depuis le milieu du 19ème siècle, pour qu'un aussi grand nombre ait encore foi en de telles fadaises… et oblige leurs enfants à y croire ?

Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à les combattre ?

Nous avons peur de quoi ? De nouveaux "Charlie Hebdo" commit, cette fois-ci, par les fanatiques de cette 2ème fake news, venus tout droit de l'Amérique profonde, celle de plus en plus fidèle aux croyances des églises évangéliques où se réunissent tous les WASP et aussi, malheureusement certains autres ?

A suivre, prochainement !

Crédit photo : canstockphoto.fr un forgeron

(*) Pas les croyants fondamentalistes occidentaux. Pour ces gens-là, comme par exemple les chrétiens protestants évangéliques, le Père Noël est une invention des hommes. Mais... que la Terre a été créée avant le Soleil, il y a quelque 6 000 ans, ça, c'est la stricte Vérité… de Jésus, leur Seigneur ! Allez donc savoir ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là ? Une dernière estimation porte leur nombre à 300 millions ! Et, ils progressent, paraît-il, parmi les chrétiens !