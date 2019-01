Fake news : la plus grosse de l’Histoire occidentale !

Le plus curieux cher rédacteur, c’est que cette fausseté n’empêche aucun d’entre eux d’utiliser les lois de la physique et de la chimie pour vivre, et précisément vivre à l’occidentale avec toutes les techniques que cela comporte. J’imagine bien que votre Kentuckien prend l’avion, etc. non ? Eh bien, la seule explication possible à la popularité de ce mythe, de ce récit, c’est qu’il rassure. En effet, peu importe les données scientifiques, leurs résultats fonctionnent d’accord, mais ce qu’elles disent des origines n’a pas d’intérêt. Le seul intérêt est opérationnel, ici et maintenant. Pour les origines et les fins des temps, et toute la cosmologie, etc. il est plus rassurant pour le croyant de se dire qu’il sait. Sinon, le questionnement demeure, avec ses possibles angoisses existentielles malgré la curiosité et l’émerveillement devant tout ce qu’il reste à découvrir. Quand on croit savoir, on est « bien », comme dans un film.