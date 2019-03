Fake news religieuse (5/5) : la naissance d’Emmanuel est l’origine du Monde !

Les « Mensonges » des religions ne sont pas des fake news« , mais des mythes. Ce sont des tentatives poétiques d’explication du mystère, et des illustrations du divin, du sacré, dans le but aussi de fédérer. Ils n’ont pas de valeur scientifique en soi, et s’attachent à un autre niveau de la connaissance humaine, et de ses limites. En ce sens, elle sont à l’échelle humaine, et au lieu de l’arrogance de pseudos prétentions scientifiques, offrent une certaine humilité,et parfois s’articulent autour d’une philosophie aimable de l’existence, comme les mythes grecs. Il y aura bien sûr des grands prêtres politiques pour se servir des mythes à fin d’œillères, et d’endoctrinement, à l’usage des imbéciles, la religion étant le plus court chemin pour mener les peuples en enfer

Cette notion de »fake news« , est sous son couvert de décrypteur de vérité, en fait un outil de manipulation, transformant les journalistes et les politiques qui s’en servent en commissaires politiques, ou en archange de la vérité. Il n’y pas pire manipulateur que celui qui vous propose à dire » la vérité". Et de faire assez de bruit pour couvrir celles plus pertinentes qui dérangent. C’est simplement un avatar de l’art de la manipulation, cher aux sophistes. Pendant ce temps là, on fait taire les Cassandre, qui n’ont guère trop de difficultés à dire parfois l’avenir, en regardant l’état du monde en face ; Mais on préfère regarder ailleurs. On ne sort pas des mythes grecs.