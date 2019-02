Fake news religieuse : la 3ème plus grosse de l’Histoire occidentale !

Il aura fallu attendre Champollion (1790-1832) pour démasquer cette incroyable fake news religieuse. Pourtant, presque deux siècles après, elle continue son bonhomme de chemin, alors qu'il est prouvé qu'il s'agit d'un mythe, d'une légende digne d'un conte pour enfants attardés !

Comment l'Occident a-t-il pu croire, et croire encore aujourd'hui, à une telle fake news ?

La cause principale est due, selon moi, au prosélytisme acharné de la communauté chrétienne, notamment celui des protestants évangéliques, mais aussi, et peut-être surtout, au silence de tous les élus… du monde occidental. Celles et ceux qui croient cette fadaise représentent une bonne part de leur électorat !

-> Quand Champollion a déchiffré les hiéroglyphes égyptiens, ces derniers prouvaient que les dynasties de l'ancienne Égypte existaient depuis plus de 5 000 ans avant notre ère, et qu'aucun Déluge n'était venu anéantir leurs populations et leurs constructions. Personne (aucun savant, aucun politique, etc.), au 19ème siècle, n'a osé remettre en cause ce récit biblique, suite à la fabuleuse découverte de notre compatriote !

Pourquoi, alors que le Déluge s'avérait, dès lors, être une légende de premier ordre ? Il est vrai qu'à cette époque, l'église chrétienne était, en Occident, un véritable État dans l'État !

-> Quand la grotte de Lascaux a été découverte, en 1940, en parfait état de conservation, c'est-à-dire absolument pas inondée par un quelconque Déluge que le Dieu des chrétiens dit avoir déclenché pour punir et anéantir toute la population de la Terre (ce fut le premier génocide de l'Humanité ! (Genèse 7-21)), hormis les 8 du clan de Noé, personne, au 20ème siècle, n'a osé remettre en cause ce fabuleux et terrible récit biblique… pour enfants attardés.

Pourquoi un silence aussi assourdissant, alors que Déluge s'avérait être un mythe de premier ordre ? Il est vrai qu'on était fin 1940, et que l'Église chrétienne était au pouvoir avec Pétain, depuis juillet 1940, avec sa cohorte de bigot(e)s ! Il est vrai aussi que le chrétien Pie XII (Pape de 1939 à 1958) avait d'autres préoccupations (ne rien dire des crimes nazis) que celle de révéler, au monde occidental, le mensonge biblique quant au Déluge chrétien !

Bref ! les exemples se comptent par milliers pour infirmer le mythe du Déluge décrit par le Dieu des chrétiens dans leur Bible. Selon ce recueil de "légendes vénérables, malgré tout assez primitives" (Albert Einstein) et enfantines, la fameuse et morbide grande inondation s'est produite, selon le calendrier hébraïque (qui est, à mon avis, aussi crédible qu'un autre) :

- 1 656 ans après la création d’Adam,

- c'est-à-dire, 2 105 ans avant notre ère,

- alors que Noé avait 600 ans ! (Genèse : 7-6)

Ce Déluge, provoqué par le Dieu des chrétiens (un Dieu d'Amour selon eux), fit monter les eaux des mers et des océans de quelque 9 000 mètres. Toutes les montagnes furent recouvertes (Genèse 7-19), dont l'Himalaya, car je suppose que cette montagne, la plus haute de notre planète, devait quand même exister, il y a 41 siècles environ ?

Bon, inutile de s'étendre plus sur un tel enfantillage ! Tout le monde sait, aujourd'hui, que ce récit décrit par le Dieu des chrétiens est pure invention, légende, fable… voire fadaise. On pense tous, sauf naturellement les Églises chrétiennes qui ne l'ont jamais remis en cause, qu'il s'agit du récit de Gilgamesh ! Récit qui aurait mis quelque 600 ans avant d'être repris par Jésus, le créateur du Ciel et de la Terre (Jean 8-58), donc le rédacteur de la Bible et de toutes ses fables et fake news !

Combien de temps ces mensonges religieux chrétiens vont-ils durer ? Des dizaines de millions de personnes, notamment 100% de protestants évangéliques, continuent d'y croire et pourraient être prêtes à tuer quiconque blasphémerait, c'est-à-dire démentirait l'existence du Déluge, car, pour eux, la Bible est la Vérité !

Incroyable, mais vrai… nous sommes pourtant au 21ème siècle !?!

A suivre.

Crédit photo : 11ème tablette relatant le Déluge selon Gilgamesh (lien Wikipédia)