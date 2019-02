Fake news religieuse : la 4ème plus grosse de l’Histoire occidentale !

L'astronome musulman Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) avait démasqué, en 1247, cette incroyable fake news religieuse bâtie, 2 siècles avant notre ère, sur l'hypothèse de Ptolémée. Elle chemina insidieusement dans tout l'Occident, sans jamais être contredite... par écrit (Même encore aujourd'hui, ce serait blasphémer.) !

Mais, Al-Tusi était musulman, et l'Occident essentiellement chrétien catholique (*), à son époque !

Deux cents ans plus tard, le Polonais et astronome chrétien Nicolas Copernic (1473-1543), s'appuyant et validant, en quelque sorte, le modèle d'Al-Tusi (note 22), dit couple d'Al-Tusi, contredit à nouveau la fake news biblique selon laquelle, un Dieu, son propre Dieu, celui de la Sainte Bible, a créé la Terre immobile au centre de l'Univers, et tout tourne autour d'elle : le Soleil, Jupiter, Mars, Vénus, Neptune… ainsi que toutes les étoiles visibles et non visibles. Pour preuve, dans le récit biblique, "au commencement" Dieu place "la Terre au centre des cieux" (genèse 1-1). Plus tard, pour permettre à l'un de ses protégés, le gain d'une des multiples guerres bibliques, il ordonne au Soleil d'arrêter sa course autour de la Terre ! Et, "Le Soleil s'arrêta" (Josué 10-13)

-> Ahurissante fadaise, conte pour enfants attardés… et surtout pour adultes ignorants (**) ayant une foi aveugle dans ce que leur raconte leur pasteur, tous les dimanches. Preuve biblique à l'appui, leur pasteur leur dit "Regardez et lisez ! mes frères et sœurs, ce que notre Seigneur a écrit… à Gabaon, le Soleil s'arrêta de tourner autour de la Terre. Cela prouve bien que notre chère Terre-mère, créée par notre Seigneur, est au centre de l'Univers." Amen ! psalmodient-ils tous en cœur.

-> Soyons francs ! il y a quelques siècles, j'aurais moi-même cru à cela, même sans aller dans une église, car visuellement, il semble que le Soleil est bien un satellite de la Terre. Peut-être vous aussi ?

Mais, aujourd'hui, cela n'est plus possible ! C'est une véritable supercherie pour personnes demeurées ! La science depuis Galilée, pour ses principes de l'héliocentrisme, a largement infirmé cette incroyable thèse, cette fake news monumentale, ce mensonge religieux, essentiellement occidental !

Pour y croire, il faut, quand même, avoir une certaine dose de… crédulité (euphémisme), d'esprit torturé par je ne sais quelle foi irrationnelle ! Mais, aller au Paradis, cela mérite peut-être que l'on puisse avaler des couleuvres de belles tailles. C'est pourtant ainsi que 80 millions d'Américains croient que la Terre est encore au centre de l'Univers ! Combien de Français(es) y croient ? Combien de Sud-Américain(e)s ?

Bref, partout l'Éducation nationale est défaillante là-dessus, car elle n'ose pas revenir sur ce véritable dogme d'un autre âge ! Pourquoi ? L'obscurantisme chrétien a encore de beaux jours devant lui !

Il faut croire que plus c'est gros et plus la supercherie marche ! Cela montre et démontre qu'en matière de foi religieuse, il n'y a aucune limite à l'absurde ! "Grâce à Dieu !", heureusement que l'église peut berner des dizaines de millions de personnes… pour longtemps encore, aurait pu dire Philipe Barbarin, un chrétien au-dessus de tout soupçon, comme tous ses collègues.

A suivre… pour une conclusion surprenante, bien réelle.

(*) Les protestants, et notamment les évangéliques, n'étaient pas nés, et n'avaient donc pas encore eu l'idée de surfer sur les légendes et les mythes bibliques. Ils se sont bien rattrapés depuis, en endoctrinant des centaines de millions de personnes, les persuadant qu'en croyant aux légendes et mythes bibliques (création de la Terre avant le Soleil, premier humain forgeron, inondation de 9 km de haut, etc.) qu'elles iraient toutes au Paradis…

(**) "La croyance est fille de l'ignorance, mère de tous les maux" (Rabelais (1483-1553)).

Crédit photo : modèle géocentrique (lien).