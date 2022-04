Fake News (salade du chef de guerre)

Zelensky n'a eu de cesse de réclamer à chaque pays son implication active, ou ses armes les plus puissantes, comme une bombe H, à la rigueur une simple bombe atomique. Mais tous ont refusé. Du coup, il a été proposé pour le prix Nobel de la paix, pour avoir échoué à provoquer la troisième guerre mondiale ! (Aux dernières nouvelles.)

L'horloge de la fin du monde a été portée à réparer chez un horloger suisse : l'alarme s'était déclenchée, et impossible de l'arrêter !

Lu dans un média : « Les bénéfices de Leroy Merlin sont tachés de sang »... On vit une drôle d'époque : on se fait davantage critiquer quand on vend des tournevis que des missiles !

Dans le cadre des efforts pour diminuer la dépendance au gaz russe, le gouvernement, après le chèque énergie, enverra à chaque Français un chèque gros pull et un chèque grosses chaussettes. EDF, de son côté, rappelle que laver son linge à la rivière est plus écologique et réchauffe les muscles, ce qui permet de baisser le chauffage. Chaque Français recevra un chèque savon à cette fin. De son côté, le Ministère de la Santé déclare que lire à la bougie n'est pas mauvais pour les yeux si la durée est raisonnable. Interrogé, le Ministère de la Culture rappelle que Molière écrivait à la bougie, et que ça lui a pas mal réussi. Le prix des bougies sera bloqué, a immédiatement promis le candidat Macron.

Selon les experts militaires en stratcom, dans une guerre moderne, pour un soldat tué on en compte trois blessés, dix travaillant dans la logistique, vingt journalistes télévisés, trente experts, cinquante communicants, cent lobbyistes et mille "followers" !

L'Ukraine est bien placée pour le concours du plus mauvais "fake" de la guerre : selon Kiev, avant un éventuel débarquement à Odessa, la Marine russe a miné les eaux devant ses navires, empêchant ainsi son propre débarquement ! C'est ballot...

La guerre économique de l'UE avec la Russie expliquée aux enfants : la guerre économique, c'est quand le peuple perd ses économies...

Étant donné que les décisions importantes se prennent à Washington (sanctions, censure sur Youtube, aide militaire à l'Ukraine), à Bruxelles (censure de RT et Spoutnik) ou à Kiev (boycottage d'Auchan et Leroy Merlin), et que les administrations françaises sont dirigées par le cabinet américain McKinsey, l’Élysée a été vidé, puis loué par Luc Besson pour devenir le Hollywood français. Il y tourne déjà Macron 2.

Envoyez vos dons à l'ambassade d'Ukraine, notamment mousse à raser et rasoirs, tee-shirts de rechange, « à l'attention du président Zelensky ».

Depuis la guerre en Ukraine et son cortège de vidéos de gens dormant dans le métro de Kiev, les Français se demandent ce qu'ils feraient si... Suite à quoi, à Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, le prix des appartements situés près d'une entrée de métro a grimpé - on est jamais trop prudents... (Un truc du métier : si vous avez la chance d'avoir une piscine, mettez une plaque d'acier dessus et vous avez un abri souterrain – pensez à vider l'eau avant.)

La conférence de Yalta en 1945 a partagé l'Europe. Demain, probablement, ce conflit conduira à la partition de l'Ukraine. Poutine aurait plaisanté : « On pourra de nouveau signer à Yalta, j'ai récupéré la Crimée ! »

Le monde ne sera plus comme avant : le rouble sera indexé sur l'or, le dollar sur... on sait pas. Le cours du papier ou le nombre de porte-avions ? Mais surtout - désormais, toute guerre en ville sera considérée comme crime de guerre, plus question de raser gratis ! (Dresde, Caen, Berlin, Sarajevo, Bagdad etc.) Les combattants devront s'affronter en rase campagne, à visage découvert, dans un secteur délimité, avec des témoins, ils seront filmés par des drones et diffusés en mondovision ! On appellerait ça, mettons, des duels, et on retrouverait enfin toute la noblesse du combat mano a mano (j’oubliais de dire que seules les armes blanches seront autorisées.) À ce jour, aucun pays n'a encore signé la charte.

Quoi qu'il en soit, les pays occidentaux ont appris quelque chose sur eux-mêmes. L'accueil différencié des réfugiés a rappelé une vérité gênante : le racisme fait partie de nos valeurs... Après tout, oui, nous donnons des leçons au monde entier, mais jamais nous n'avons prétendu être des anges !

Une pédopsychiatre nous parle de l'effet des images de guerre sur les enfants : "De mon temps, on voulait un pistolet de cow-boy, aujourd'hui mon fils a déjà préparé sa lettre au Père Noël, il m'a demandé s'il habite en Russie ou en Ukraine... puis si on pouvait lui écrire par TikTok, il veut un drone tueur télécommandé, "turc de préférence", et ma fille un Stinger parce que "MeToo les filles aussi peuvent dégommer un char" - elle confond encore un peu les mouvements féministes... Donc, oui, je recommande de diminuer leur exposition à la télévision. Et ça vaut aussi pour les adultes..."

Des centaines d'agences immobilières se sont proposées pour accueillir des Ukrainiennes entre vingt et trente-cinq ans, admirable solidar... euh, non, finalement ce sont des agences matrimoniales ; mais le geste (déplacé) est là !