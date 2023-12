Fake News Ukraine-Gaza : à quelque chose malheur est bon !

À défaut de prendre parti, nous prenons celui de dénicher le brin d'optimisme qui pousse dans le chaos des conflits.

Tout d'abord, évitons les pièges sémantiques. En ces temps troublés, si vous croisez un Juif ou un Israélien, évitez de lui dire abruptement « Alors mec, ça gaze ? » Pas plus que « Ça boume ? » ou même « Ça roule ? ». Il pourrait y voir une allusion aux chars qui élargissent les avenues de Gaza en poussant de côté les immeubles.

Le nombre de victimes civiles et l'ampleur des destructions en très peu de temps a déjà suscité des analogies avec le bombardement de Dresde ! Alors, me direz-vous, où est le positif dans tout ça ? Eh bien, beaucoup auront perdu le vieux complexe d'infériorité qu'on pouvait ressentir à l'égard des Juifs.

Parce que quand même, ils étaient sacrément intimidants : forts d'une stature de persécutés multi-séculaires – ils ne se privent pas de le rappeler aux Européens à chaque occasion ; réputés intelligents, porteurs d'une riche culture, riches tout court - disent les anti-riches-sémites (jaloux !), ayant ressuscité une langue morte, sachant faire fleurir le désert, grands marchands d'armes devant l’Éternel (sauf devant le Temple) créateurs de start-up d'espionnage qui se vendent comme des petits pains, et même fondateurs d'un pays qu'ils avaient perdu en jouant aux cons avec Dieu ! Mieux : bien qu'entourés d'autres peuples qui veulent leur disparition, ils trouvent la force de produire un humour très apprécié, quoique un peu juif sur les bords. Personnellement, ce qui m'impressionnait le plus, c'est leur ligne directe avec Dieu, Lui qui leur a rappelé qu'ils étaient encore un peu à l'étroit, à force de faire venir leurs potes, et qu'ils devraient s'agrandir.

Un État dont l'armée était réputée la plus morale du monde, affectueusement nommée « Tsahal » par nos médias - ce qui veut simplement dire armée, ou armée de défense d'Israël. Là encore, faire apprendre un mot d’hébreu à chaque petit Français et chaque Étasunien, c'était pas gagné !

Au final, c' est un État qui, du haut de toutes ces vertus, distribue es-qualité des certificats de moralité, les médailles de « Juste parmi les nations ».

Franchement : qui ne serait pas impressionné ?

Et là, soudain, après qu'ils ont été attaqués de façon barbare, terroriste (si je place pas le mot, mon rédac-chef refusera le papier), ils ont réagi de manière plus que brutale, rasant des villes, empilant par centaines cadavres de femmes et d'enfants, privant d'eau et d'électricité un million de réfugiés en tentant de les refiler à l’Égypte – la Jordanie ayant déjà donné... - pendant que nos médias cherchent des euphémismes à l'expession « nettoyage ethnique ».

Le monde entier connaît le sage précepte de la loi du Talion « Oeil pour œil, dent pour dent ! » qui légitime le droit à le vengeance, mais pondéré d'une certaine réciprocité – on est pas des sauvages, quand même !

Sous nos yeux, Israël en écrit une nouvelle version : « Pour un œil, les deux yeux, pour une dent, la mâchoire » !

À vrai dire, ils n'ont rien inventé : nos séries télé regorgent de mafieux qui tuent méthodiquement toute une famille pour éviter que les enfants ne se vengent une fois devenus adultes. Et même, cocorico ! , nous Français, pouvons nous enorgueillir d'être à l'origine de la phrase définitive « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! », attribuée à un religieux très pragmatique durant le siège de Béziers contre les Albigeois, une apostrophe tout à fait de circonstance.

Mais si cet esprit jusqu'au boutiste est historiquement largement répandu sous toutes les bannières, qui – hormis les Palestiniens - voyait spontanément Israël dans ce casting ?

Soudain on se remémore qu'ils ne respectent aucune résolution de l'ONU, qu'ils ont créé un apartheid digne de l'ancien, puis un mur pour remplacer dans l'actualité celui de Berlin, qu'ils volent des terres depuis des décennies, tuent des civils palestiniens en Cisjordanie en toute impunité. Je cite juste pour mémoire les assassinats ciblés, puisque les USA, ce guide et protecteur du monde libre, en a légitimé le principe depuis longtemps.

En somme, la « banalité du mal » dont parlait Hannah Arendt se trouve en chaque humain, fût-il Juif, tandis que pour celle du bien, on a encore des doutes...

Alors, me direz-vous, où est l'optimisme, où est la leçon positive à tirer de ce macabre show post-Shoah, où les victimes sont devenues bourreaux ? Eh bien, on a enfin la réponse à la vieille question « C'est quoi un Juif ? » : un homme comme les autres, ni plus ni moins. En somme, on est passés de la banalité du mal à la banalité du Juif !

Actualité française

Problème d'allumage d'une bougie à l'Élysée ! Classique, ça m'est souvent arrivé en mobylette, puis en moto et en voiture, mais je pensais que l'entretien était meilleur à l'Élysée.

En fait, il s'agissait d'une bougie d'Hanouka, une fête religieuse juive.

Les pro-Palestiniens sont furieux, les défenseurs de la laïcité outrés, jusqu'au président du Crif qui parle « d'erreur » ! Le président Macron se défend sur le thème de l'esprit de « concorde » et de « République ». Relancer le complexe débat sur la laïcité en plein conflit israélo-palestinien, ce n'est pas donné à n'importe quel président !

Le porte-parole de l'Élysée a rassuré les Français : « Aucun mouton ne sera égorgé à l'Élysée pour l'Aïd ». Mais dans un esprit inclusif, woke, œcuménique et communautaire, le gouvernement va faire installer dans chaque bureau une flèche indiquant la direction de La Mecque, et aménager une salle de prière polyvalente dont le mobilier liturgique sera rétractable, modulable selon chaque religion, avec tapis de prière enroulable, ainsi qu'un autel domestique pour les Lares (dieux romains de la famille), sans oublier le culte d'Isis et les Dieux polythéistes. « Seul sera proscrit le Techcatl, l'autel de sacrifice, pour des raisons sanitaires », a t-on précisé.

Après tout, la président a déjà reçu à l'Elysée un célèbre scientologue. La France serait-elle en passe de devenir le phare des religions, sectes incluses ?



Ukraine

Kiev a déboulonné toutes les plaques de rues qui portaient les noms de Russes célèbres, et mis à bas toutes les statues de Pouchkine et autres artistes. Zélensky a demandé à la France, la GB et l'Allemagne : « Vous ne pourriez pas faire pareil, par solidarité ? Les remplacer par des rues Joe Biden, von der Leyen, Bandera, Victoria Nuland, Klitchko, Boris Johnson et plein d'autres vrais Européens porteurs de nos valeurs ? »

Malheureusement pour le régime de Zélensky, après l'échec de l'offensive, le soutien à l'Ukraine se délite, le récit a changé. On est passé de « il faut aider l'Ukraine à vaincre la Russie », à « Comment présenter la partition de l'Ukraine comme une victoire de l'Otan, des USA et de l'UE ? »

On voit déjà poindre des éléments de langage bien différents :

Ils ont mal utilisé tout ce qu'on leur a donné, leurs généraux sont nuls et ne nous ont pas écoutés – de toute façon, on n'y était pas !

C'est loin, ça ne nous regarde pas. Ils sont ingrats.

Des milliers d'hommes en âge de combattre se sont réfugiés en Occident...

L'Otan n'est pas impliqué, il a simplement fourni du matériel – d'ailleurs quand est-ce que vous nous remboursez tout ça ? Vous paierez en gaz, en blé ou en pétrole ?

Dans quelques mois on lira : mais pourquoi ont-ils donc provoqué la Russie en bombardant le Donbass ? C'était idiot ! Pourquoi n'ont-ils pas appliqué les accords de Minsk ?

Et dans un ou deux ans : c'est où l'Ukraine déjà ? Vous vous rappelez de ce gars bizarre, là, toujours en polo militaire kaki, avec un « z » presque comme Zorro, qui demandait toujours du pognon ? On dit qu'il est à Miami ou en Uruguay.

COP28

Devant l'échec total et la montée prévisible des eaux, il a été unanimement décidé que la prochaine réunion sera baptisée ECOPE29 !

Islamisme

Grande victoire de l'islamisme au Danemark, dans le silence (à peine gêné) de nos dirigeants européens : déchirer ou brûler un Coran sera désormais un délit, ce qui revient à instituer celui de blasphème ! Un Coran, une Bible ou une Torah ne sont plus des textes imprimés sur du papier, mais des objets sacrés. Faudra-t-il se lever la nuit pour jeter discrètement une vieille Bible, fût-ce au recyclage ? Demander l'aval d'une autorité religieuse ?

Et rien n'est dit sur les textes sacrés lus sur l'ordinateur : pourra-t-on jeter le fichier ? Ou faudra t-il l'archiver, ad vitam eternam ?

Sans oublier que tous les pays ont déjà l'équivalent du « trouble à l'ordre public », délit qui peut s'appliquer au genre d'action provocatrice ciblée par le Danemark, comme brûler un Coran en se filmant pour les réseaux, rendant cette loi quasi-religieuse redondante et inutile - sauf aux islamistes et intégristes de tous bords. Le Danemark et toute l'UE viennent de faire un beau cadeau au fanatisme religieux.

Un brin d'optimisme dans le chaos de la guerre, un brin de pessimisme dans la pax europeana !