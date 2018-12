Fake State, Fake Président. Prochaine station : destitution. Un texte fondamentalement politique

« Lavez, lavez l’histoire des peuples aux hautes tables de mémoire : les grandes annales officielles, les grandes chroniques du Clergé et les bulletins académiques. Lavez les bulles et les chartes, et les Cahiers du Tiers Etat ; les Covenants, les Pactes d’alliance et les grands actes fédératifs ; lavez, lavez, ô Pluies ! tous les vélins et tous les parchemins, couleur de murs d’asiles et de léproserie, couleur d’ivoire fossile et de vieilles dents de mules … Lavez, lavez, ô Pluies ! les hautes tables de mémoire. » Saint-John Perse, Pluies « Et l’exigence en nous ne s’est point tue ; ni la créance n’a décru. Notre grief est sans accommodement, et l’échéance ne sera point reportée. » Saint-John Perse, Amers, IV, 4 (240)

« Habiter, peupler, partir de la situation. Toujours se tenir en puissance de. », comme l’écrit Alain Damasio dans son roman intitulé Le Dehors de toute chose, (Volte, 2016).

« La vie monte aux orages sur l’aile du refus », comme l’écrit encore Saint-John Perse, à croire que « les grands orages maraudeurs » ont fini par éclater.

"A présent, l'Epouvantail gouvernait la Cité d'Emeraude, et bien qu'il ne soit pas magicien, les gens étaient fiers de lui.- "Parceque, disaient-ils, aucune autre cité au monde n'est gouvernée par un bonhomme de paille. Et, de leur point de vue, ils avaient entièrement raison". Lyman Franck Baum, "Le Magicien d'Oz", Tome I (éd. George H. Mill Company, 1900)

Que l'on comprenne bien :

Nous sommes à l’heure du "Fake State", comme l'écrit le professeur Frédéric Farah.

Nous sommes surtout à l'heure de "l'Etat-bidon" , du "président bidon", et de ses acolytes qui mettent en scène leur impuissance désormais révélée en faisant croire qu’ils peuvent encore faire quelque chose.

Ils racontent une histoire à laquelle plus personne ne croit. A défaut de capacités d’agir, ces histrions la miment et la racontent.

Mais ils font plus que mimer, raconter : ils trahissent. Ce qui est impardonnable et justifie leur destitution.

Voici pourquoi je donne ici aux lecteurs un texte fondamental lu sur le site https://lundi.am/Prochaine-station-destitution, texte qui pourrait bien constituer une balise dans la naissance et le déroulement de ces événements introduits par le mouvement des Gilets jaunes. Point tournant, comme lors d’une navigation aérienne où à l’heure choisie le pilote vérifie le régime moteur, la consommation, le carburant disponible, la vitesse, l’altitude, la dérive, le temps restant avant le prochain point, le cap, tout en déclenchant un nouveau temps à courir au chronomètre.

La question n'est pas ici d'être pour ou contre ce texte, d'approuver ou de désapprouver son contenu. Ce texte et la pensée qui le conduisent, ce qu'il reflète, ce qu'il traduit comme manifestation, comme constat, comme aspiration, est tout simplement éminemment politique et ouvre sur les ressorts profonds du moteur insurrectionnel actuel.

Malgré tout, et il s'agit d'un sérieux caveat, Il n'est pas sûr pour autant qu'avec le souffle qui l'anime l'auteur anonyme de ce texte, publié sur un site qui se vit depuis 2014 comme le "foyer insurrectionnel du Web" - site que l'on ne saurait ignorer et dont le contenu offre sérieuse matière à réflexion -, ait vraiment compris et mesuré la capacité de réaction et de violence d'une structure politique qui ne cèdera jamais, consciente qu'elle est de ce qu'un recul réel sur des positions de repli n'est que le début d'une perte irrémédiable de pouvoir.

Tous les moyens sont bons pour "mater" ceux qui n'auraient pas compris et qui ont osé parler de leurs difficultés comme on peut le voir ci-après.

Les moyens "autorisés" :

Les moyens plus que discutables...

Le retour des "voltigeurs" ?

A quand l'usage du Tasbih et des Shabihas, les clones Benalla, milice de "fantômes" infiltrés au milieu des manifestants, revêtus pour l'occasion de gilets jaunes, eux aussi, pour exercer contre les vrais manifestants, sous camouflage, en toute impunité, violences, intimidations et peut-être plus, comme en Syrie ? cf. notes 40 et 41 sous Matthieu Cimino, « « Le nom de l’ennemi » : http://journals.openedition.org/cdlm/7732

La situation est simple : monnaie, finance, économie, industrie, sécurité des personnes et des biens, souveraineté nationale, défense, stratégie, géopolitique, géoéconomie, géofinance, autant d'enjeux qui ne peuvent être intelligemment et sérieusement défendus dans un véritable grand débat national que par ceux - directement concernés -, qui ont réellement conscience de veiller aux intérêts de leur pays, de leurs familles, de leurs proches, de leurs enfants et refusent de contribuer à la croissance et à la pérennité d'intérêts transnationaux anonymes qui n'ont que faire des Français et agissent sous le masque d'institutions et d'hommes dévoyés qui ne sont que des ennemis de leurs compatriotes.

Il faut donc un après, un futur solide, quelque chose de construit. Un véritable à venir. Rapidement, histoire d'éviter le constat et le souffle de soulagement de tous les media qui, dès cette semaine et encore la semaine prochaine, se diront que "la fermeté a payé", que le message a été compris par l'exécutif et qu'au fond, vu le peu de mobilisation, que les manifestants se sont lassés. Funeste erreur pour tout le monde, car ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on fait baisser la fièvre.

En ce lundi 17 décembre 2018, persuadé de l'échec de "l'Acte V" des Gilets jaunes (il suffit de lire les titres des journaux), l'éxécutif va encore tenter de sauver les meubles par une opération d'enfumage. "Il n'y aura pas de carabistouilles", a déclaré Richard Ferrand, le Président de l'Assemblée nationale. Ah ! La force du déni ! Et pourquoi pas non plus une phrase du genre : "Je vais vous parler franchement..." Quant au Premier mministre, qui s'étend longuement sur son programme dans deux pages du quotidien Les Echos, les yeux dans les yeux du lecteur-qui-ne-demande-qu'à-être-convaincu, libre à chacun de croire aux engagements et aux lendemains radieux.

Non, M. le ministre, rien de plus faux que de déclarer que "La majorité actuelle est dépositaire de cette envie de changement pour que chacun puisse choisir sa vie et vivre de son travail". La majorité en question n'existe pas. Elle n'est dépositaire de rien, et surtout pas de cette "envie de changement" que vous évoquez. Quant aux gens, tout montre qu'ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce dont ils on envie même si la mise en forme de leurs aspirations se cherche encore.

Prochaine station : destitution ou démission, mais avec comme impératif majeur à mes yeux, celui d'éviter de manière absolue l'irruption de la violence politique face à un pouvoir qui n'attend que cela pour réagir aveuglément au premier dérapage, à la première faiblesse de ceux qu'il perçoit comme ses adversaires à maîtriser et diviser, n'ayant cure de préserver la paix sociale pourvu que continue à marche forcée le train des réformes et des modifications en profondeur d'une nation prête à tout, sauf à l'aventurisme politique dont elle a parfaitement compris qu'il la conduit à sa perte en la fragilisant de manière irrémédiable, d'où sa réaction.

Veuillez lire et consulter le site précitét https://lundi.am/ et lire le texte qui suit :

« Contrairement à tout ce que l’on peut entendre, le mystère, ce n’est pas que nous nous révoltions, mais que nous ne l’ayons pas fait avant. Ce qui est anormal, ce n’est pas ce que nous faisons maintenant, mais ce que nous avons supporté jusque-là. Qui peut nier la faillite, à tous points de vue, du système ? Qui veut encore se faire tondre, braquer, précariser pour rien ? Qui va pleurer que le XVIe arrondissement se soit fait dépouiller par des pauvres ou que les bourgeois aient vu flamber leurs 4X4 rutilants ? Quant à Macron, qu’il arrête de se plaindre, c’est lui-même qui nous a appelés à venir le chercher.

Un État ne peut pas prétendre se légitimer sur le cadavre d’une « glorieuse révolution » pour ensuite crier aux casseurs dès qu’une révolution se met en marche.

La situation est simple : le peuple veut la chute du système. Or le système entend se maintenir. Cela définit la situation comme insurrectionnelle, ainsi que l’admet désormais la police elle-même. Le peuple a pour lui le nombre, le courage, la joie, l’intelligence et la naïveté. Le système a pour lui l’armée, la police, les médias, la ruse et la peur du bourgeois. Depuis le 17 novembre, le peuple a recours à deux leviers complémentaires : le blocage de l’économie et l’assaut donné chaque samedi au quartier gouvernemental. Ces leviers sont complémentaires parce que l’économie est la réalité du système tandis que le gouvernement est ce qui le représente symboliquement. Pour le destituer vraiment, il faut s’attaquer aux deux. Cela vaut pour Paris comme pour le reste du territoire : incendier une préfecture et marcher sur l’Élysée sont un seul et même geste. Chaque samedi depuis le 17 novembre à Paris, le peuple est aimanté par le même objectif : marcher sur le réduit gouvernemental. De samedi en samedi, la différence qui se fait jour tient 1 - à la croissante énormité du dispositif policier mis en place pour l’en empêcher , 2 - à l’accumulation d’expérience liée à l’échec du samedi précédent. S’il y avait bien plus de gens avec des lunettes de piscine et des masques à gaz ce samedi, ce n’est pas parce que des « groupes de casseurs organisés » auraient « infiltré la manifestation », c’est simplement que les gens se sont fait extensivement gazer la semaine d’avant et en ont tiré les conclusions que n’importe qui de sensé en tire : venir équipé la fois d’après. D’ailleurs, il ne s’agit pas d’une manifestation ; il s’agit d’un soulèvement.

Si des dizaines de milliers de personnes ont envahi le périmètre Tuileries-Saint Lazare-Étoile-Trocadéro, ce n’est pas en vertu d’une stratégie de harcèlement décidée par quelques groupuscules, mais d’une intelligence tactique diffuse des gens, qui se trouvaient simplement empêchés d’atteindre leur objectif par le dispositif policier. Incriminer l’« ultra-gauche » dans cette tentative de soulèvement ne trompe personne : si l’ultra-gauche avait été capable de conduire des machines de chantier pour charger la police ou détruire un péage, cela se saurait ; si elle avait été si nombreuse, si désarmante et si courageuse, cela se saurait aussi. Avec ses soucis essentiellement identitaires, ladite « ultra-gauche » est profondément gênée par l’impureté du mouvement des gilets jaunes ; la vérité, c’est qu’elle ne sait pas sur quel pied danser, qu’elle craint bourgeoisement de se compromettre en se mêlant à cette foule qui ne correspond à aucune de ses catégories. Quant à l’« ultra-droite », elle est prise en sandwich entre ses moyens et ses fins supposées : elle fait le désordre en prétextant l’attachement à l’ordre, elle caillasse la police nationale tout en déclarant sa flamme à la police et à la nation, elle veut couper la tête du monarque républicain par amour d’un roi inexistant. Sur ces points, il faut donc laisser le ministère de l’Intérieur à ses divagations ridicules. Ce ne sont pas les radicaux qui font le mouvement, c’est le mouvement qui radicalise les gens. Qui peut croire que l’on réfléchit à déclarer l’état d’urgence contre une poignée d’ultras ?

Ceux qui font les insurrections à moitié ne font que creuser leur propre tombeau. Au point où nous en sommes, avec les moyens de répression contemporains, soit nous renversons le système, soit c’est lui qui nous écrase. Ce serait une grave erreur d’appréciation que de sous-estimer le niveau de radicalisation de ce gouvernement. Tous ceux qui se placeront, dans les jours qui viennent, en médiateurs entre le peuple et le gouvernement, seront déchiquetés : plus personne ne veut être représenté, nous sommes tous assez grands pour nous exprimer, pour voir qui cherche à nous amadouer, et qui à nous récupérer. Et même si le gouvernement reculait d’un pas, il prouverait par là que nous avions raison de faire ce que nous avons fait, que nos méthodes sont les bonnes.

La semaine prochaine est donc décisive : soit nous parvenons à mettre à l’arrêt à plus nombreux encore la machine économique en bloquant ports, raffineries, gares, centres logistiques, etc., en prenant vraiment le réduit gouvernemental et les préfectures samedi prochain, soit nous sommes perdus. Samedi prochain, les marches pour le climat, qui partent du principe que ce n’est pas ceux qui nous ont menés à la catastrophe présente qui vont nous en sortir, n’ont pas de raison de ne pas confluer dans la rue avec nous. Nous sommes à deux doigts du point de rupture de l’appareil gouvernemental. Soit nous parvenons dans les mois qui viennent à opérer la bifurcation nécessaire, soit l’apocalypse annoncée se doublera d’une mise au pas sécuritaire dont les réseaux sociaux laissent entrevoir toute l’étendue imaginable.

La question est donc : que signifie concrètement destituer le système ? De toute évidence, cela ne signifie pas élire de nouveaux représentants puisque la faillite du régime actuel est justement la faillite du système de la représentation. Destituer le système, c’est reprendre en main localement, canton par canton, toute l’organisation matérielle et symbolique de la vie, car c’est précisément l’organisation présente de la vie qui est en cause, c’est elle qui est la catastrophe. Il ne faut pas craindre l’inconnu : on n’a jamais vu des millions de personnes se laisser mourir de faim. De même que nous sommes tout à fait capables de nous organiser horizontalement pour faire des blocages, nous sommes capables de nous organiser pour remettre en marche une organisation plus sensée de l’existence. De même que c’est localement que la révolte s’est organisée, c’est localement que les solutions seront trouvées. Le plan « national » des choses n’est que l’écho que se font les initiatives locales.

Nous n’en pouvons plus de devoir compter pour tout. Le règne de l’économie, c’est le règne de la misère parce que c’est en tout le règne du calcul. Ce qu’il y a de beau sur les blocages, dans la rue, dans tout ce que nous faisons depuis trois semaines, ce qui fait que nous sommes en un sens déjà victorieux, c’est que nous avons cessé de compter parce que nous avons commencé à compter les uns sur les autres. Quand la question est celle du salut commun, celle de la propriété juridique des infrastructures de la vie devient un détail. La différence entre le peuple et ceux qui le gouvernent, c’est que lui n’est pas composé de crevards. »

Note : parler de "bourgeois", mot utilisé par l'auteur du texte cité, est un marqueur sociétal complètement décalé.Evidemment, le mot est plus significatif que celui de CSP+++, pourtant plus adapté.

Frédéric Farah est diplômé de Sciences Po Paris, professeur en classes préparatoires, chargé d’enseignement à l’université de Paris V, ainsi que coauteur des deux derniers numéros de mars et d’avril de la revue Ecoflash relatifs aux dettes publiques en Europe

