Fallait-il terroriser la jeunesse ?

Salut, merci de ces mots Taverne quimpéroise ...oui bien sur c’est le but, tout le monde doit avoir peur = soumission, et le maître sera content pour quelques minutes ,ensuite il lui faudra plus car lui aussi il passe sa vie à essayer de la fuir car vivre = mourir.. notons que lui aussi a peur car il est comme nous avec le pouvoir c’est tout ... dis tonton c’est quoi la peur ? quasiment personne ne sait, car ça fait peur la peur !! .mais ce sont surtout les adultes qui ont les boules en fait..peur de mourir...refus de mourir, refus de l’absolu = refus du réel, = vie illusoire = souffrance = fuite impossible = suicide lent ou rapide, guerres, vols etc plus con et mauvais c’est impossible..je ne nie pas ma naissance mais ma mort si..autant passer sa vie à vouloir que le soleil soir carré et bleu on aurait plus de chances de réussir



ils sont peut être accrocs aux tél, jeux etc mais eux n’ont pas encore eu le temps comme quasiment tous les adultes genre 95% de participer activement à ce désastre, et d’auto créer cette raclée amplement méritée qui n’est pas finie car « on » n’a encore quasiment rien compris du tout !! certes une majorité des enfants y viendra peut être mais cette société démente n’est pas celle des enfants elle est celle de 90% de crétins adultes qui ont tous joué au monopoly et à la compétition entre nous et qui ont perdu..là on est juste au rdv du bal des perdants qui pleurent sur eux même et sur les effets dont ils ont eux même créé la cause et qui même là n’ont toujours pas compris que la compétition et société verticale financière et sociale elle élimine , vole, détruit etc ou qui ont évité de le voir, en pensant se mettre plein des sous-sous dans la popoche , sur son travail ? non c’est impossible donc sur le dos des autres, car moi je vaux plus que tous ces « cons » !! ..

Comment en vouloir à ces jeunes avec en général des parents absents, physiquement et-ou mentalement, sauf belles exceptions bien sur, qui ont patiemment tous construit ce désastre qui n’est pas fini, car l’origine du problème demeure et n’est même pas perçu par la masse..ce qui sera nié et avec violence, qui n’ont rien à dire de profond sur rien ou si peu ,ou qui reportent leurs échecs sur la future réussite de leurs enfants et qui confortent aussi ce systeme de compétition entre nous qui tue, élimine est violence, conflit, au cas ou je gagnerais le pactole etc mais quelle bande de « connards » nous sommes devenus nom de dieu ..et cette masse dont bien sur je suis et qui bien sur encore et toujours avec cette arrogance typique du crétin va refuser son rôle actif dans cette sorte de suicide en continuant à ne pas vouloir spontanément coopérer, partager, l’équité etc avec milliards de prétextes pour essayer de cache que ce que je veux c’est plein de pognon et passer à la télé dans "les sous-sous dans la popoche...car je ne veux pas vivre en paix, je veux juste la sécurité absolue dans le combat entre tous ...des malades !!! et plein de pognon..



ce maître n’est que un effet de ce que nous sommes devenus...il est notre reflet, il est nous, voila pourquoi il nous connaît si bien ...et c’est pas joli, joli....

Maîtres qui eux là haut coopèrent bien sur..nous c’est tout pour ma gueule et chacun pour soi , je n’aime l’autre que si je peux l’utiliser..comme le maître vous dis je ..



De plus partout derrière ce qui est dit non seulement nous nions la mort mais en plus maintenant la maladie, tous spécialistes en pseudo virus, façon télévision du maître bien sur alors que genre 52 millions de personnes meurent sur la planète dont on se tape totalement, même ceux des guerres de l’empire , certaines sous nos bombes sans que cela nous touche le moindre du monde un seul de nos neurones, là on vient d’en perdre encore 50% , à ce rythme bientôt il ne nous restera plus que la moelle épinière..ce qui sera encore de trop pour la non vie où l’on se dirige..

dommage que tout le monde doive prendre cette raclée mais cela indique que la vie est une œuvre collective..ce que même aujourd’hui encore nous nions, plutôt crever que de reconnaître notre tort et que de changer..

Chez nous, 5 enfants, la mort, le symptôme d’un corps qui a perdu sa balance est intégré , ce ne fut pas toujours ainsi, essayez d’incorporer votre fin à la vie donc à la pensée en clair car c’est bien la pensée devenue totalitaire sur le cerveau qui déconne plein tube chez nous, parlez en à Adam et Eve....c’est libérateur et donne enfin l’énergie pour vivre et on pour le suicide ..nier la mort c’est chercher le suicide...là on est pas mal ...suicide lent pour une majorité..

bon mon thé est froid zut !!

Merci Taverne...kenavo ar wouez all..