Farang, un excellent film d’action à ne pas rater

Pratiquement inaperçue, la sortie du film Farang date de fin juin dernier. J'ai visionné un peu par hasard ce qui ressemblait à de l'art et essai dans un cinéma de campagne à cinq euros la place, en août dernier (période durant laquelle j'avais égaré mes codes d'accès à Agoravox).

Je vous avoue que je n'avais pas reçu une telle claque depuis des années. Je pensais assister à un énième nanard franchouillard moraliste, je suis tombé sur une bombe visuelle, car il s'agit d'un film d'anthologie. Xavier Gens, le réalisateur, ex-protégé de Luc Besson a filmé avec énergie et subtilité, sur un scénario solide digne d'un thriller américain avec rebondissements, et dirigé des acteurs qui crèvent l'écran.

Nassim Lyes, le protagoniste, surclasse Van Damme, Jet Li et Belmondo réunis. Champion de boxe thai, il nous révèle des talents d'acteur d'exception, pris par son rôle, percutant et charismatique. Olivier Gourmet, dans un rôle à contre-emploi (celui d'un truand sans pitié), est exceptionnel. On notera l'entente parfaite entre acteurs français et thailandais.

Xavier Gens reprend le synopsis du héros solitaire au coeur brisé, pourchassé sans fin, qui pense trouver le bonheur dans un coin perdu mais se retrouve rattraper par ses démons. Nassim Lyes ne cherche pas à imiter les spécialistes du genre, il imprime sa touche personnelle. Un peu Clint Eastwood dans les westerns, une touche de Bruce Lee, des sentiments et de l'empathie en plus. Le film connait une "happy end" inattendue.

On apprécie les valeurs portées par le scénario : courage, défense des plus faibles, effort, virilité, ténacité. Xavier gens est à contre-courant des niaiseries subventionnées par le CNC, dignes du cinéma soviétique, et de leur baratin moraliste. Il s'agit ici d'un pur divertissement, filmé en extérieur (la côte thailandaise), qui a pour toile de fonds les trafics de drogue et d'êtres humains.

N'hésitez-pas à visionner ce film en streaming ou en DVD, il vaut le détour. En attendant peut-être une suite...

Bande-annonce :