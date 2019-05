Fascisme antispéciste : un boucher attaqué par une vingtaine d’individus...

@rosemar

Les tabous alimentaires (kasher, hallal, poisson le vendredi,etc.) sont de puissants leviers de conditionnement et de contrôle des peuples.

C’est le domaine par excellence de la distinction entre le permis et l’interdit, le pur et l’impur, distinction qui se justifie par des raisons sanitaires, morales ou symboliques mais permettent de ramener un groupe social à un fonctionnement tribal en revenant au sacrilège du totem baffoué.