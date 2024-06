Fascisme, où étiez-vous pendant la dernière scène ?

Martin Niemöller est devennu à la mode ces jours-ci et son poème devient la caution morale de tous ceux venus nous infliger leurs cours de morale sur la résistance au fascisme ou à l’extrême droite. Alors, comme d’habitude, même si j’ai sélectionné une cible, elle n’est que représentative de tous ceux et ils sont nombreux qui nous ont gratifié de leur hypocrisie.

Exemple classique avec Anne Sinclair, venue nous offrir sa propre récitation, grâce en soit rendue à son immense culture.

Donc, conduite par sa morale, madame Sinclair se sent obligée de s’engager face au retour de la bête immonde. Sonnez trompettes, résonnez tambours, voici venu le temps de l’antifascisme, de se lever face aux bulletins Bardella dans l’Urne qui annoncent la fin de la démocratie et le retour des défilés de brutes en costume Hugo Boss.

Merci madame, de nous éclairer et de protéger le droit du sol, fondement du vivre ensemble à la Française[1].

Il est vrai que le remettre en cause serait un crime car cela réduirait l’importation d’esclaves pour votre ex-mari, mais passons.

Le principal reproche, au-delà de l’immigration, vous avez le droit d’avoir vos causes est votre refus du fascisme.

Citer le pasteur Niemöller implique vous assimilez le programme du RN au retour de cette idéologie politique. Mais alors pourquoi ne rien avoir dit lorsque les discriminations s’abattaient sur ceux qui refusaient (En vertu du droit en vigueur) de se laisser injecter l’inoculât Pfizer ?

Peu importe le débat médical, la démocratie est de permettre tout ce qui n’est pas interdit et celle-ci fut violée par les mesures de répression contre ceux qui se contentaient d’exercer un droit légitime.

Où étiez-vous à ce moment[2] ? Du côté de cette odieuse propagande gouvernementale qui stigmatisait une partie de la population seulement coupable de se croire avoir des droits.

Comme tant d’autres vous avez laissé passer, soutenu même ces choix sans même demander des comptes ou simplement quels obstacles juridiques rendaient la vaccination obligatoire impossible.

L’Eussiez-vous fait, les pouvoirs publics auraient été acculés à reconnaître les limites et les dangers du produit.

Mais bien sûr, dans la grande tradition française, cette question ne sera pas posée !

Oui madame, vous voilà du côté du juge chargé de faire condamner Zola pour son "J’accuse". Corvée malsaine dont il s’est acquitté avec soin. Alors, permettez-moi madame, de vous accabler de mon mépris, vous et vos collègues.

Pendant que vous nous beurrez les oreilles de vos luttes contre le "fascisme" incarné par la volonté de plus d’un tiers du corps électoral. Curieux, cette manie de trouver fasciste tout parti sur lequel se porte le vote populaire, ces laissés pour compte de la croissance. Votre pratique journalistique évoque davantage celle des pires des antidreyfusards.

Alors, bien sûr, vous estimerez probablement que la fin justifie les moyens. J’en suis certain, seulement, méfiez-vous tant certaines méthodes condamnent les meilleures des causes. En supposant bien évidement vos combats dignes de cette sanctification, mais qu’importe vous représentez une caste, donc je vous épargnerais de trop faciles attaques ad-hominem.

Alors, permettez-moi d’évaluer les caractères du fascisme[3] pour justement appeler votre caste à un minimum d’autocritique. Peut-être en chemin comprendrez-vous pourquoi vos formules magiques d’anathème ont perdu de leur pouvoir tant la pratique des dernières années fut justement proche de l’attitude prônée par Mussolini.

Comparaison systématique des caractères du fascisme avec nos récentes expériences.

Opposé à l'individualisme et repoussant l'idéologie démocratique au nom de la masse incarnée dans un chef providentiel.

Alors, certes vous nous remplissez les oreilles de démocratie, mais dans ce cas, peut-être devriez-vous éviter que l’on ne nous assène : « Il n’y a pas de démocratie contre les traités », phrase confirmée par la manière dont le réfultat du référendum de 2005 fut annulé par une manœuvre. Bien sur, vous pourrez ajouter au dossier à charge le sort de la Grèce dont le vote contre l’Union européenne fut trahi par le mandataire en place qui livra le pays à la troïka !

Les Grecs le paient aujourd’hui encore, comme nous allons payer les excès du macronisme qui nous livre pieds et poings liés à nos créanciers.

le fascisme embrigade les groupes sociaux

Eh bien, je dois avouer que les exemples sont multiples :

La maîtrise des syndicats par la confédération européenne des syndicats qui semble expliquer la souplesse de ces derniers envers le pouvoir et ses réformes.

La mise à la main de l’ordre des médecins, relai fidèle du pouvoir, le contrôle des praticiens par une sécurité sociale envahissante et les ARS, un groupe social a aussi reçu ses chaînes.

La mise sous tutelle de l’ensemble de l’enseignement grâce à une politique de harcèlement destinée à rendre toute alternative difficile sinon impossible. Entre le devoir de mémoire, les éducations diverses et variées aux valeurs la Hitler Jugend ou l’ONB italienne peuvent rendre leurs tablier, elles sont inutiles.

Devons-nous parler du monde de la presse ? Je ne vous parlerais pas de l’importance des subventions d’état pour la presse écrite qui se montent à plusieurs milliards. Du droit de vie ou de mort que l’ARCOM possède sur les chaines de télévision, mais dont il ne semble faire usage que lorsque le comportement déplait trop au pouvoir. Quant aux suppressions de Spoutnik et RT qui avaient pourtant respectées toutes leurs obligations, devons-nous vous enseigner l’impact sur l’autocensure de vos collègues ? Il reste, je l’admets une poignée de médias alternatifs à l’impact limité.

J’oublie sans doute certains groupes sociaux, mais vous constaterez que les moyens de cadrer les esprits sont là. Le docteur Goebbels peut être fier de vous et l’aventure ukrainienne de LCI montre que son enseignement fut préservé avec soin !

justifie la violence d'État menée contre les opposants,

Pardonnez-moi de seulement l’évoquer. Les gilets jaunes peuvent témoigner que là aussi le savoir-faire fut préservé. Seule nuance, la balle de LBD a remplacé l’huile de ricin. Gagnons-nous au change ?

Quant à la covid, nous avons eu droit aux amendes généreusement distribuées par des robocops armées chargés de réprimer les familles qui osaient se prélasser sur la plage ou faire respecter les auto attestations. Bravo, beau dressage !

les opposants, assimilés à des ennemis intérieurs

J’ai séparé, permettez-moi, pour bien détailler : Les anti vaxx assassins de leurs voisins. Bien sur les gilets jaunes étaient des agents du désordre. Quant à ceux qui combattent l’engagement des armes françaises en soutient à une Kiévie où nous n’avons aucun intérêt, ils se trouvent fort généreusement accusés d’être des pro russes, d’aider au retour d’Hitler puisque vos collègues ont posé comme un dogme indépassable que Poutine était la réincarnation d’Hitler. N’ayant pas de doctorat en transmigration des âmes je me permets d’exercer mon scepticisme. Reste la meilleure où carrément des individus qui hurlent au quotidien leur racisme antirusse se permettent de traiter les autres de collabos invités à abandonner leur propre pays. Oserais-je tout de même inviter ces bonnes âmes à consulter un dictionnaire ? Collaborer ne se fait qu’avec une armée d’occupation et lors de mes déplacements les localisations des Kommandantur Russe m’a échappé[4]. Voilà où mène la déraison propagée par une chaine comme LCI que vous avez contribué à lancer dans les années 97-2000. Avez-vous condamné le détournement fait de votre œuvre ?

Par contre, curieusement, les mouvements banderistes en Ukraine semblent être acceptables et sur votre chère LCI leur propagande a table ouverte au point que sans réaction notable de votre part, David Pujadas pourra prôner le nettoyage ethnique en Crimée[5]. Là, le fascisme et le racisme, s’il est anti russe, semble acceptable !

l'unité de la nation devant dépasser et résoudre les antagonismes des classes sociales

Oserais-je faire remarquer à quel point le "there is no alternative" s’en approche ? Il est la négation de toutes les luttes politiques et la neutralisation des revendications sociales. Lorsqu’un Emanuel Macron déclare que c’est lui ou le chaos, que les partis adverses sont hors de l’arc républicain dont il décrète l’ampleur. Là encore les logiques sont évidentes, vous êtes-vous insurgée ?

Dans le domaine économique, l'État conduit une politique dirigiste.

Qu’en dire, tant l’état à coup de subventions, d’exemptions d’impôt, l’état nous impose à marche forcée la décarbonation, ses copains et ses foucades ! Cette politique favorise les grands groupes qui ont soutenus le parti au pouvoir. Oserons-nous aussi rappelé les vaccins achetés dans des conditions troubles par une grande dirigeante de l’UE et qui nous furent imposés par une politique brutale d’extorsion de nos consentements par le chantage !

Non, et voilà bien mon reproche, madame. Avec tout le respect que je vous dois, ou ne vous dois pas puisque nous sommes tous deux citoyens et donc égaux en droits, car dimanche nos deux bulletins auront le même poids[6].

Vous condamnez le fascisme incarné, car le parti qui risque de parvenir au pouvoir a compté quelques individus de cette obédience. Car il s’appuie sur le ressentiment de la population contre une politique d’immigration hors de contrôle, mais nous y reviendrons.

Seulement, la pratique d’un proto fascisme qui vide la république française du peu de caractère démocratique qu’elle a pu avoir, mais bon, cela supposerait un personnel politique à la hauteur d’un De Gaulle. En attendant, cette expérience peut avoir convaincu nos concitoyens à force de vivre dans un tel régime commencent à douter que le Rn puisse faire pire !

De votre côté, je constate que cette expérience des caractères fascistes, si proches de la pratique mussolinienne, n’ont pas attiré la même vindicte de votre part. Cela eut, il est vrai, exigé d’avoir le courage d’affronter le pouvoir en place !