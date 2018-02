Fashion Education Week chez Macron

« L’exploitation des ressources naturelles au Sénégal et les stratégies des différents acteurs impliqués

Le tollé soulevé par les accords de pêche passés entre le Sénégal et l’Union européenne avait illustré les difficultés et la complexité de la gestion des ressources naturelles dans notre pays. En dehors des ressources halieutiques, la gestion des ressources foncières, minières et forestières est tout aussi controversée. Dans ces différents secteurs, on a déjà dénombré plusieurs conflits avec leurs cortèges de drames.

En plus des pertes subies par l’Etat dans l’exploitation des ressources naturelles de notre pays, on notera qu’elles ne profitent pas non plus aux populations qui vivent sur les sites d’exploitation. Cela explique les vives résistances notées ça et là. Le drame de Fanaye en 2012 avait alerté l’opinion publique sur les réalités de la gestion abusive des ressources foncières. Les accords passés dans ce secteur sont souvent à l’insu des populations et à leur détriment.

Quant à la gestion des ressources halieutiques, les vives critiques soulevées contre les accords passés avec l’UE et la forte opposition qu’ils ont suscitée ont mis en lumière les difficultés et maladresses de l’Etat dans ce secteur très stratégique, qui a connu de nombreux abus durant le régime de Wade, abus qui ont entraîné des pertes considérables pour le pays.

Quant au secteur des mines, il reste entouré d’un halo de mystère, malgré son importance pour l’Etat et les populations qui y vivent. Il avait été annoncé la révision du code minier pour plus de transparence dans les contrats et plus de bénéfices pour les populations, en termes d’emploi pour les jeunes, d’amélioration des conditions de vie pour tous. Mais à ce jour, ces bonnes intentions tardent à se matérialiser. La presse se fait souvent l’écho de l’extrême misère dans les villages environnants et les drames sur les sites d’exploitation. »