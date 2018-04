« Faut arrêter d’emm… les Français »

Mme Virginie DUBY-MULLER, Députée Les Républicains a « commis » une proposition de loi qui concerne tous les conducteurs âgés de plus de 70 ans pour lesquelles notre brillante députée de 39 ans prévoit des mesures de contrôle médical pour qu’ils puissent continuer à conduire. Cette proposition ne marquera certainement pas l’histoire de l’assemblée Nationale, mais qui en dit long sur le besoin de mise en lumière de certains élus.

Dit comme ça…

L’idée mérite d’être débattue, certes, car d’autres pays l’ont mises en place, mais là où le bât blesse, ce sont d’une part les arguments développés par Mme la député et les statistiques sur laquelle elle se fonde et surtout le fait que rajouter un article supplémentaire au code de la route ne rajoutera pas grand-chose à la sécurité des usagers alors que d’autres mesures prises à l’encontre de délinquants routiers avérés souffrent cruellement d’un manque de mise en œuvre.

Des statistiques orientées…

En ce qui concerne les statistiques, Mme la députée, (qui parle d’estimations…), indique que la mortalité des personnes de plus de 65 ans a fortement augmenté en 2015 (840 personnes, soit plus 9 %), sans indiquer que les statistiques concernent tous les modes de déplacements (piétons, vélo, automobile,…) et que les seniors sont particulièrement touchés en tant que conducteurs (+66 personnes tuées sur les 10 premiers mois de l’année 2015) sans mettre ce nombre en perspective avec l’augmentation de la population des personnes âgées due au baby-boom. Bref, que de la bonne foi dans l’argumentaire…

On attend un amendement pour les piétons, les cyclistes et les adeptes de la trottinette de plus de 70 ans…

Des mesures à l’application douteuse

Il s’agirait pour tous les conducteurs âgés de plus de 70 ans de fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé, attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire. En cas d’inaptitude partielle la limitation des déplacements dans le temps (conduite de nuit) ou l’espace (interdiction d’emprunter les autoroutes) pourrait être prévue. Tous les cinq ans, un nouveau contrôle médical serait réalisé.

L’article 2 de la proposition de loi indique que la charge pour l’Etat résultant de l’application de ce nouveau dispositif serait compensée par une majoration de la taxe sur les assurances : ben voyons !

Tout cela ressemble à l’utilisation d’un marteau pilon pour écraser une mouche et souffre d’un manque cruel d’études sur les moyens à mettre en œuvre pour l’application au quotidien de cette usine à gaz !

Bref, juste une petite proposition démago pour apparaître dans la lumière, ce qui n’est pas assuré compte tenu du fait que les plus de 70 ans constituent également une grande part des électeurs des Républicains.

Il y a peut-être mieux à faire…

Prenez par exemple les 600 000 conducteurs estimés qui roulent sans permis… Des contrôles sont exercés, certes, mais ils n’arriveront jamais à éradiquer le phénomène. La question qui est posée est la suivante : que fait-on pour empêcher les conducteurs contrôlés sans permis de reprendre le volant le lendemain et pour certains d’entre eux d’être à l’origine d’accidents mortels ?

En resserrant un peu la cohorte, certains de ces conducteurs sont sans permis parce que celui-ci a été annulé par manque de points. Dans ce cas, la Préfecture demande gentiment aux intéressés (par recommandé avec AR, tout de même) de venir déposer leur permis en Préfecture.

Et que se passe-t-il si le conducteur fait la sourde oreille c’est-à-dire en n’allant pas retirer le recommandé ? Pas grand-chose apparemment, même si passé 10 jours, l’infraction de refus de restitution du permis de conduire est constituée (passible de 2 ans de prison et de 4500 € d’amende).

Donc un individu au permis annulé depuis plus de trois mois (sans que la Préfecture ait apparemment bougé), en excès de vitesse, sous l’emprise de l’alcool et de produit stupéfiant roulant en veilleuses malgré la nuit a pu ainsi tuer un conducteur de 44 ans qui rentrait paisiblement chez lui (cela s’est passé en Ille et Vilaine en novembre 2017 sur une route départementale).

En 2016, 241 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation impliquant un conducteur sans permis !

Alors Madame la députée…

Au lieu de proposer des mesures inapplicables et stigmatisantes pour les personnes âgées de plus de 70 ans, exigez plutôt de la part du gouvernement des moyens de mise en œuvre des mesures existantes et au passage demandez au Premier Ministre de revenir sur la limitation imbécile de la vitesse à 80 km/h sur les routes, sans distinction de dangerosité.

Le rôle d’un député ne consiste pas uniquement à voter la loi, mais aussi à exercer un contrôle sur l’action du gouvernement pour la mise en œuvre des lois votées : ne l’oubliez jamais !