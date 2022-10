Faut-il croire Jean Lassalle ?

Jean Lassalle a donné une interview explosive. Il nous apprend que Macron, le gouvernement, la majorité des députés ne sont pas vaccinés ! Silvano dit : une réponse et un contrôle s'imposent ! Si vrai, ils devront être jugés ! Malgré le sérieux et l’aplomb que nous lui connaissons, l’information n’est pas vraiment crédible. Pour monter la propagande pour le vaccin à un tel degré pendant la crise covid, il fallait vraiment y croire. Et ces gens ont la crédulité fanatique, la certitude implacable d’avoir raison contre tous les détracteurs. Ils pensent être du bon côté, installés à demeure dans le camp de la vérité. Il y croit vraiment dans le vaccin. Cette croyance implique forcément qu’ils se sont eux-mêmes fait vacciner et plutôt trois ou quatre doses qu’une seule. Le PDG de Pfizer s’est lui-même pris quatre doses. Ce qui bien sûr ne l’a pas empêché de se payer un covid carabiné.

Si ce que dit Lassalle est vrai, alors on pourrait pousser le curseur du complotisme très haut, car nous aurions affaire à une perversion à un très haut degré. Imaginer un seul instant que ces gens au pouvoir aient une parfaite connaissance de la virulence des effets secondaires et qu’ils aient pu se faire injecter devant les caméras un placebo serait d’un cynisme achevé. De l’intellect perverti à un point que Machiavel n’aurait même pas pu l’imaginer. Non, non, pour la plupart si ces gens sont mauvais, c’est par bêtise, orgueil et inconscience. Ils croient et font accroire que les effets secondaires, sont rares, mineurs, vite guéris ; ils croient que montés en exergue, ce sont des fake news complotistes. Ils sont bourrés, goinfrés à mort de convictions, avec la certitude de posséder la vérité et la mission de devoir tuer la désinformation qui prétendrait le contraire de ce qu’ils affirment ; raison pour laquelle ils approuvent à 100% la censure de Facebook, Google, Twitter etc. Ils ne voient tout simplement pas en quoi cette censure entrave la liberté d’expression. Ils ne voient pas. La doxa qu’ils propagent est la vérité… point barre. Inutile de discuter. À Davos ils disent : « la science nous appartient » (sous-entendu, celle que nous finançons). La science financée par big pharma est la vraie science, ce qui lui donne du poids en tant que vérité, c’est son financement. C’est la science qui marche. Celle qui rapporte. Plus elle coûte cher en investissement et plus elle est vraie. C’est factuel. C’est comme cela que cela se passe. Les prétendues études contraires des charlatans en blouse blanche qui travaillent en marge sont complotistes. Jacinda Arden, la Présidente de Nouvelle Zélande, ne s’est pas gênée pour dire haut et fort que la vérité, c’est ce que dit le gouvernement, le reste n’est que fake news. Vous cherchez la vérité ? Ne vous cassez pas la tête, le gouvernement vous la donne tous les jours à la télé. Les médias sont une courroie de transmission du gouvernement. Et les gouvernements sont la courroie de transmission….

Mais attention, on évite le pire, à savoir les intentions criminelles, mais cela n’a rien de rassurant, c’est exactement le contraire. Le drame, c’est que l’étendue dans la population des gens mauvais par inconscience est très, très large. Des collabos il y en a des centaines de milliers. En fait, c’est bien pire que si les hommes au pouvoir étaient une poignée de psychopathes monstrueux. Les croyants de la religion covidiste sont bien plus dangereux qu’une poignée de paranoïaques au pouvoir. Ils diffusent le venin du mensonge dans tous les recoins avec la satisfaction replète de bien faire.

Revenons maintenant vers le factuel. Ce que nous savons de source sûre, c’est que Macron a eu le covid. Il a fait faire une sérologie pour contrôler son taux d’anticorps, comme la sérologie était positive, il ne s’est pas fait injecter, car il était dans ce cas protégé pour 3 à 6 mois. C’est une bonne raison.

De plus, d’un point de vue strictement légal, les députés et les sénateurs n’ont pas l’obligation de se faire vacciner. C’est tout à fait étrange, mais réel, il ne peut y avoir de condition empêchant un ministre du Peuple de se rendre à l’Assemblée. Martine Wonner a été un exemple. De là on peut tirer une conséquence, à savoir qu’il est fort possible d’en tirer parti, de se faire voir devant les caméras prendre l’injection, tout en disant en aparté à l’infirmière : « vous savez légalement, je n’ai aucune obligation de me faire vacciner, alors administrez moi juste de l’eau salée et cela suffira… Mais ne dite rien… et prenez ces quelques billets… ». L’infirmière comprend cette discrétion quand on lui explique bien. Elle injecte de l’eau salée en ayant le sentiment que ce qu’elle fait est tout à fait légal.

Exactement de la même manière, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire : un père apprend que son fils de sept ans a développé une myocardite suite au vaccin. Il peut mourir dans les cinq ans à venir. Furieux, il téléphone à la pharmacienne pour lui crier dessus qu’elle aurait dû l’avertir des effets secondaires. A quoi la pharmacienne répond : les parents ne sont pas informés des effets secondaires, car sinon, de nombreux parents renonceraient à l'injection. Même situation, même inconscience morale, elle croit bien faire en n’avertissant pas les gens, car on lui a dit que le vaccin, c’est la science, que le vaccin, c’est la seule issue dans la crise covid, qu’il faut qu’un maximum de personne soient vaccinées pour atteindre l’immunité collective, que les antivax sont une plaie sociale… Elle y croit vraiment et donc cela ne lui pose pas de problème de conscience morale de ne pas fournir une information éclairée. On lui a dit que c’est inutile, que l’important, c’est qu’un maximum de gens soient vaccinés. Donc on peut forcer ne serait-ce qu‘un peu le consentement. C’est normal. La pharmacienne, elle pense travailler pour la bonne cause et elle en est convaincue. Elle a été mentalement conditionnée pour ne jamais prendre en compte les objections, le peu d’esprit critique qui lui reste, il est braqué sur les antivax. Bref, elle a l’esprit borné, parce que l’on a tout fait pour qu’il le soit. Un éclair de lucidité reviendrait à braquer son esprit critique en amont de tout ce qu’on a pu lui dire. Mais ce serait un choc. Un réveil brutal. Une éjection hors de la matrice. Ce n’est pas facile. Il faut de la force et du courage. Mais c’est très libérateur.