Faut-il croire le Pr Montagnier ?

À propos de la possible origine humaine du Covid19...

La question soulève de nombreux avis et controverses qui sont en général tous étayés par des analyses et des dires d’experts, mais finalement quels experts croire ? Que vaut vraiment l’expertise et l’approche scientifique dans tout ça ? La rationalité présupposée objective est-elle véritablement le guide de la raison pure ?

Car cet incroyable épisode de l’aventure humaine contemporaine a peut-être le mérite de mettre en lumière une fois de plus que la certitude doit être maniée avec prudence, humilité et sens critique, dans le sens où la vérité pourrait bien être ailleurs et que la notion de réalité est somme toute très personnelle. Qu’elle s’appuie avant tout sur un faisceau d’éléments faits de connaissances, de vécu, de croyances et surtout de réflexion intime. Ce qui nous amène en fait plus sur une question de posture morale que d’une appréciation sans faille des choses, et par extension, d’une certaine éthique de la pensée, laquelle pouvant être fortement influencée par de nombreux critères comme nos connaissances, notre environnement socio-culturel et évidemment les sources d’informations dont nous disposons, ou plutôt sur lesquelles notre choix s’est porté.

Sur cette question de l’origine du virus et la position du Pr Montagnier, j’aurais personnellement tendance à lui faire confiance mais il ne s’agit bien que d’une appréciation personnelle, d'autant que notre éminent chercheur est loin d'être le seul à affirmer ce point de vue, à l'instar du journal Epoch Times, un média dont la ligne éditoriale historique est fondée sur l'observation du régime répressif chinois et qui dispose sans doute d'un des meilleurs réseaux d'informateurs indépendants sur la Chine. Epoch Times a d'ailleurs sorti tout récemment un film-documentaire intitulé "Tracking down the origin of Wuhan Coronavirus" (déjà 70 millions de vues) sur les origines du virus et sur la manipulation des informations "officielles" émanant de l'Etat-Parti chinois qu’il est intéressant de regarder (c'est en anglais sous-titré en anglais).

À noter que par souci d’éthique, Epoch Times a d’ailleurs reconnu qu’il existait des oppositions au sein même de la communauté scientifique intègre sur laquelle le journal s’appuie.

Alors oui, je suis prêt à accepter l’hypothèse que le virus est d'origine humaine, mais ce n'est pas le plus important.

Ce qui comptera surtout, enfin à mes yeux, c’est comment et pourquoi je suis amené à considérer l’hypothèse comme étant crédible et donc de justifier mon appréciation, tout en acceptant sincèrement les points de vue extérieurs et qui n’iraient pas dans mon sens.

Dans notre merveilleux monde moderne, si l’on accepte peu ou prou le fait que tout n'est qu'instrumentalisation à des fins d'intérêts, considérons que l'épisode que nous vivons n'est qu'une illustration de plus de cette épouvantable logique de la domination et du pouvoir qui hélas, gangrène et corrompt la communauté humaine.

La Chine a donc intérêt à contrôler le storytelling (terme marketing signifiant fabrication et narration de l'histoire) pour en tirer avantage, en provoquant une crise économique mondiale qui devait de toute façon arriver, en premier lieu chez elle.

Et après cela, on assiste à cette débandade un peu partout aux quatre coins de la planète, la France n'échappant pas à la règle et cherchant à tirer son épingle de ce grand jeu qui prend les allures d'une farce dramatique et sinistre.

Les gouvernements des pays les plus puissants n'ont cesse d'user du mensonge permanent, de l'instillation de la peur et de l'emploi de la force et de la contrainte pour asseoir leur pouvoir, tant aux yeux de leurs opinions publiques nationales que les uns envers les autres.

Rester dans la course mortifère et garder le contrôle reste le leitmotiv, avec sa cohorte de jeux de rôles pour laquelle il est bien difficile de démêler l'écheveau, tant les hommes et surtout les hommes de pouvoir entretiennent leur part de jardin secret fait de noirceur et de sentiments inavouables.

Dans ce sens et pour revenir sur la prise de position du Pr Montagnier, pas étonnant alors qu'il fasse l'objet d'une cabale de la part des médias du système et d'une bonne partie de la communauté scientifique, laquelle étant peu disposée à cautionner la position de l'un des leurs qui a eu l'outrecuidance absolue de critiquer, par le passé, la sacro-sainte logique de la vaccination.

Pas étonnant puisque ce faisant, on touche là au dogme fondateur de la médecine moderne et à ses faramineux intérêts basés sur la logique du traitement de la cause de toute pathologie, jugée forcément comme induite par des méchantes agressions extérieures, accréditant par là le mythe que la Vie en elle-même est une agression dont il faut se protéger.

Pas étonnant puisque ainsi, c'est Pasteur qu'on attaque.

Le bouillonnant, vitupérant et égocentré Pasteur qui a gagné la bataille (des intérêts) et occulté l'antithèse de son contradicteur contemporain Antoine Béchamp.

Et il y a là-derrière, encore et toujours, ce détestable postulat de l'anthropocentrisme et de la position de l'espèce humaine placée tout en haut de la pyramide hiérarchique du Vivant...