Faut-il tuer Souchon ?

Bon, vous aurez compris que j’ai autre chose à faire que polémiquer.

Vous semblez apprécier Souchon.

Il ne vous aura alors pas échappé que rien de ce qui est british ne lui est étranger, et qu’il a saupoudré ses textes de référence de ce genre. Convenez qu’Il aura, en particulier, plus fait pour la vulgarisation de Somerset Maugham et Fat Waller que bien des prof. dans les collèges de bac moins 12....

Du reste , son album s’appelle « âmes fifties » et pas « vertige des années 50 ».

Bon, tout cela n’est pas bien grave, mon pauvre monsieur, ça me donne l’occasion de repasser « c’était menti » , qui permettra à nos chères têtes blondes de réviser l’histoire américaine des années 60/70.

https://www.youtube.com/watch?v=QNIK71O6Vdo

Take care. Se you asap.

Best regards,