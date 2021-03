Faut-il vraiment le croire ?

@Clocel

Le négativisme est la religion des libéraux, mais ce n’est pas restrictif.

La gauche, pas plus que la gôche ne sont pas d’appellation contrôlée. On peut faire des gesticulations, des petites phrases, les mettre dans les grandes, dire vive la cop et le roi, le réel est têtu. La terre s’en balance de nos opinions politiques et de nos dénis enkystés. Le covid ne vous demande pas de quel parti vous êtes avant de vous contaminez. On donne la parole à des Tartuffes pour tenter de conjurer l’angoisse, et continuer l’immobilisme propice aux petites affaires. Le climat des affaires compte bien plus que le climat réel, dans la vie fantasmée

On ne s’arrange avec des sophismes que dans le discours. La terre s’en fout. Nous ne pouvons que nous convaincre nous même !.

le covid n’a pas de religion, et il n’y a malheureusement pas que le réchauffement qui plombe le monde : La pollution de l’air, l’obscurcissement planétaire, l’empoisonnement de l’eau,, les matières plastiques colonisant l’air la mer, les risques industriels majeurs, genre Fukushima, La disparition du trait de côte, les stockages de produits dangereux..., La disparition des animaux, des polinisateurs, les produits phytosanitaires tuant l’écosystème, la surpopulation, la fonte du permafrost libérant des virus, du carbone, la perte sidérante des forêts, des terres agricoles...j’en oublie un paquet sûrement...Le pire c’est que tout se potentialise. Et qu’on ne parvient plus à maitriser un seul des ces problèmes

« Le poumon vous dis je... » Non, il faut ajouter tous les organes, comme dans la chanson ; "J’ai la rate qui se dilate ;...etc.... Mais jusque là tout va bien. Non ?