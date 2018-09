Faut-il vraiment répondre au cancer rien que par la guerre totale ?

Dans un livre publié aux Editions de La Découverte en 2012 – Les secrets du vivant : contre la pensée unique en biologie -, Michel Morange, dont il ne sera sans doute pas vain de rappeler qu’il est lui-même spécialiste de biologie moléculaire mais aussi, et peut-être surtout, philosophe et historien des sciences, n’y allait pas par quatre chemins :

« Le programme de séquençage du génome humain avait, il y a quelques années, été présenté comme devant nous apprendre tout sur nous-même. »

Et nous voici aussitôt mis en alerte : n’est-ce pas ce qui se sera passé ?… Ne serions-nous pas sur la bonne voie ?… N’y aurions-nous pas déjà fait quelques pas très assurés ? Il paraît que non… Et voilà que certains prophètes des lendemains qui chantent auraient à rendre des comptes :

« Comment justifier la naïveté de certaines déclarations faites au moment du lancement du séquençage du génome humain ? »

Tout cela n’aurait donc été que « naïveté » !…

Ici, l’historien des sciences nous propose un petit retour en arrière :

« La découverte des « gènes du cancer » dans les années 1980 a apporté un modèle moléculaire de la transformation cancéreuse : le cancer est dû à une mutation, dans certaines cellules de l’organisme, de gènes dont la fonction normale est de contrôler la division cellulaire en l’adaptant aux besoins de l’organisme. Une cellule cancéreuse est une cellule qui est devenue insensible à ces signaux de régulation. »

Effectivement, tout cela était d’une grande clarté… Tellement que la cellule cancéreuse se mettait en quelque sorte à nous faire moins peur, tellement elle perdait tout à coup en étrangeté !… Elle faisait donc la sourde oreille : il ne nous restait plus qu’à trouver le moyen de nous faire à nouveau entendre d’elle.

Le découpage du génome en rondelles laissait présager de bien belles choses : les « gènes du cancer » n’avaient plus qu’à se bien tenir : d’où le son du clairon dans la – jusque-là – morne plaine du cancer, et de toutes les déroutes auxquelles cette terrifiante maladie avait donné lieu.

Et c’est de cela que Michel Morange vient tout à coup rompre le charme… auquel il nous est certainement difficile de renoncer. Car, manifestement, le cancer ne veut surtout pas tenir compte des arguments que nous lui opposons pour le faire revenir dans le droit chemin de l’intégration à cette communauté organique qu’exige la vie de l’individu lui-même :

« Les très nombreux travaux réalisés depuis les années 1980 n’ont pas remis en cause ce modèle du cancer, mais ont au contraire révélé toute la palette des mécanismes moléculaires que la cellule cancéreuse utilise pour échapper à la surveillance de l’organisme. »

Cependant, à travers les explications que va maintenant nous fournir Michel Morange, nous allons pouvoir prendre connaissance, justement, du langage que nous essayons de tenir à la cellule cancéreuse… C’est le langage des armes…

Ah, certes, ce n’est plus le canon de 75 millimètres – qui nous a tellement réussi contre l’envahisseur allemand en 1914-1918… Voyons cela :

« Avec la découverte des mécanismes moléculaires impliqués dans la transformation cancéreuse, il devient en effet envisageable de cibler spécifiquement les protéines et les enzymes dont le dysfonctionnement est à l’origine du cancer ; et non plus, comme aujourd’hui, de tuer non spécifiquement toutes les cellules qui se divisent, cellules cancéreuses mais aussi cellules dont le renouvellement permanent est nécessaire à la vie de l’organisme, comme par exemple les cellules du sang. »

Ainsi, inutile – grâce aux progrès envisageables du côté de la détermination des cibles – de tirer dans le tas des cellules bien obéissantes qui se trouveraient par malheur dans les environs des cellules récalcitrantes…

Mais, il s’agit – encore et toujours – de vaincre le cancer en lui faisant une guerre impitoyable… La réponse est-elle vraiment à la hauteur de la question qu’il nous pose ?

Clic suivant : De gentils patients qui ne seraient que les dindons d'une véritable foire ?